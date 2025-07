¿Se viene Fallout 5? Esto es lo que se sabe del nuevo proyecto de Xbox y Bethesda

En caso de existir, Fallout 5 no sería el quinto juego de toda la serie, pues han existido otros títulos fuera de la saga principal. Foto: Wccftech

Aunque muchos lo hayan conocido por la serie de Amazon Prime Video, Fallout es una franquicia de videojuegos con 12 entregas, la primera en 1997 y la más reciente en 2018. Fue creada por Tim Cain y desarrollada por Bethesda, uno de los estudios más reconocidos del Gaming. Hoy esa misma empresa hace parte del ecosistema de Xbox Game Studios.

El primer juego se ambienta en un mundo postapocalíptico y retrofuturista a mediados del siglo XXII, nueve décadas después de una guerra nuclear. No se destacó por ser uno de los títulos más vendidos de su época, pero el reconocimiento ganado le permitió seguir con la saga hasta Fallout 76 (2018) que lo catapultó hasta la fama mundial entre los gamers.

Este fue distribuido por Bethesda Softworks y se basa en el ficticio Refugio 76, construido en West Virginia en el año 2076 por la celebración de los 300 años de Estados Unidos. Y aunque gozo de popularidad, no fue por los motivos correctos, pues fue catalogado como un juego “Pay-To-Win” por no tener un modo de juego offline como en otras entregas anteriores.

Ahora Bethesda, con el respaldo de Xbox, quiere resarcir su imagen dentro de la industria con una nueva entrega que sirva de plataforma de lanzamiento para una nueva temporada en la serie de televisión. Esto es lo que se sabe de Fallout 5, el próximo videojuego de la franquicia que espera convertirse en el mejor y el más vendido de toda la serie.

Todo o nada a Fallout 5

Microsoft, compañía matriz de Xbox, ha cancelado Project Blackbird, un juego como servicio, para darle prioridad al desarrollo del próximo título de Fallout. Incluso, la multinacional estadounidense también contempla una remasterización de Fallout 3, una entrega de 2008.

Todo esto según Jez Corden, editor de Windows Central, y quien dio la noticia en el podcast Xbox Two. Sin embargo, a los que no les cayó muy bien el anuncio fue a los trabajadores de ZeniMax Online Studios que han tenido que cancelar su ambicioso proyecto e incluso despedir algunos colaboradores.

“Desde lo que he oído, se trató de una cuestión de prioridades: ¿invertir en algo nuevo que debe enfrentarse a gigantes como World of Warcraft, o apostar por Fallout, que ya es un éxito asegurado?”, replicó Corden en Xbox Two.

¿Qué estudio hará posible Fallout 5?

Aunque la respuesta parezca obvia, Bethesda, la realidad es mucho más complicada, pues esta empresa tiene en estos momentos todos sus esfuerzos centrados en The Elder Scrolls VI, por lo que no sería raro que otro equipo de desarrolladores se haga cargo del nuevo proyecto.

Aun así, parece que el título, aun sin anuncio oficial, está apenas en sus fases iniciales de producción y harán falta dos pares de años para poder jugarlo. Incluso puede ser mucho más tiempo si se tiene en cuenta que este tipo de desarrollos AAA suelen retrasarse al menos una vez.

En conclusión, Xbox sigue apostando sus monedas más valiosas a seguir engrandeciendo franquicias fuertemente establecidas en el mercado. Parece que no está interesado en el ensayo y error que puede significar aventurarse con crear, diseñar y vender una IP (propiedad intelectual) completamente nueva.