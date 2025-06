The Alters lo hará discutir y cuestionarse con 10 versiones distintas de sí mismo

The Alters es un videojuego desarrollado por 11 Bits Studios. Foto: PS5

The Alters es un título de supervivencia desarrollado y publicado por 11 Bit Studios. El jugador controla a Jan Dolski, un minero espacial que debe sobrevivir en un planeta inhóspito. Lo que parecía una simple misión de exploración se convierte en una carrera contra el tiempo cuando descubre que todos los astronautas que llegaron al planeta antes que él están muertos. Se lanzó el 13 de junio de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Dolski llega a una enorme base con forma de rueda en la superficie del planeta para mantenerse fuera del alcance del sol. Además, debe tener cuidado de no salir en la noche y exponerse a altas y peligrosas dosis de radiación. Sin embargo, la única forma de sobrevivir es saliendo al aire libre para extraer recursos y materiales que lo mantengan con vida.

Al mismo tiempo, el gamer deberá aprender sobre el planeta donde está gracias a los apuntes de sus colegas y seguir construyendo secciones en la base. Cada segmento del juego está cronometrado, un segundo de tiempo real equivale a un minuto en el juego. No obstante, esto no es lo más importante para poder mantenerse con vida en este lugar.

Para sobrevivir y escapar, el usuario deberá crear “alters” con ayuda de un material que acelera la maduración biológica llamado Rapidium. Los “alters” son versiones alternativas de sí mismo que tomaron decisiones de vida diferentes y, por lo tanto, tienen habilidades, estilos de vida y personalidades propias. El Espectador tuvo acceso anticipado a esta entrega y podemos decir que se trata de una joya digna del trabajo de 11 Bits Studios.

¿Qué tal se ve The Alters en una PlayStation 5?

Con base a nuestra experiencia en una PS5, podemos concluir que los gráficos de este videojuego son sencillamente espectaculares. Cada bioma dentro del planeta, que no se parecen en nada a los de la Tierra, se muestra con un nivel artístico superior al de otros juegos del género.

Además, el movimiento, tanto del personaje como de todo lo que ocurre a su alrededor, es completamente realista. Saltar, escalar, correr o caminar se siente como si de verdad estuviéramos en otro planeta con mecánicas de motricidad muy distintas a las que conocemos.

Aun así, creemos que el comienzo del título es un poco lento, pues se basa en caminar, caminar y volver a caminar. Claramente, agradecemos que la entrega sea realista en ese sentido, pero se puede percibir un poco monótono y hasta aburrido, al menos comenzando el gameplay.

¿Cómo se juega The Alters?

La historia de The Alters es intrigante desde el primer momento y logra meter al gamer en el traje de un verdadero astronauta. Se puede llegar a percibir el miedo, la incertidumbre y la soledad que puede sentir un hombre como Jan Dolski, en un planeta que no conoce y ha matado a muchos de sus compañeros.

Además, el realismo impregnado con el simple hecho de tener que dormir ciertas horas para poder asegurar energías para el día siguiente lo convierte en un videojuego tremendamente inmersivo. La base realmente parece una base espacial y cada rincón cumple una función específica e importante.

Tal vez la música y los efectos sonoros no son tan inmersivos como lo que se puede ver en pantalla, pero es apenas un detalle. Se supone que en el espacio no hay sonido si no hay oxígeno, pero aun así los desarrolladores no quisieron dejar mudo el gameplay.

Conclusiones de The Alters

Los alters (las versiones alternas del protagonista) pueden ofrecer soluciones a los problemas que enfrenta el jugador. No obstante, cada alter tiene sus propias emociones, necesidades y miedos, y el otro gran reto del gamer es aprender a gestionarlas y no perder la cabeza en el intento de manejar la conciencia de 10 versiones diferentes de sí mismo.

Y aunque al principio no hay mucha acción y el videojuego puede llegar a ser difícil hasta en el nivel intermedio, esa es la gran propuesta de The Alters, tener muchas versiones de una misma persona. Sin contar la increíble vibración del DualSense cada vez que se extrae un material y el verdadero desafío que significa dosificar esfuerzos y respetar las horas de descanso.

En conclusión, The Alters puede convertirse en uno de los mejores juegos del año, no solo por su historia y su calidad gráfica, sino también por ser una verdadera experiencia abordo de una nave espacial, una traje de astronauta y todas las complicaciones emocionales y sociales que eso significa.