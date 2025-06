Aunque muchos piensen lo contrario, Xbox sigue y seguirá fabricando consolas

La ROG Xbox Ally se venderá en dos modelos; uno negro con 1 TB de almacenamiento y otro blanco con 512 GB de almacenamiento. Foto: Xbox Wire

El trasegar de Microsoft por la industria de los videojuegos es tan conocida como difícil. En 2002 lanzó al mercado su primera consola de sobremesa, la Xbox, con la idea de obtener algo del mercado que en ese momento se repartían PlayStation y Nintendo. Para ese momento de la historia, SEGA estaba más afuera que adentro del negocio de las plataformas.

Su primera experiencia no fue sencilla, apenas logró vende 24 millones de unidades, pero lo más importante es que se ganó un lugar en el segmento. A pesar de que Sony arrasó con sus 160 millones de PS2 despachadas, la X verde logró algo que para SEGA fue imposible durante una década entera, comercializar más sistemas que el gigante del Gaming, Nintendo.

En 2006, la marca estadounidense dio un paso al frente y estreno su hasta hoy bien ponderada, Xbox 360. Hay muchas razones para considerarla la mejor consola en la historia de Microsoft, pero tal vez el más importante, al menos del lado del negocio, es que logró triplicar las ventas de su antecesora (86 millones de unidades) y respirarle en la nuca a la PS3 (87 millones).

No obstante, cuando nada podía salir mal y Xbox, por fin se enrutaba a ganar la octava generación de videoconsolas, apareció Don Mattrick y su mala socialización del producto. Este importante directivo de Microsoft Gaming fue el encargado de presentar la Xbox One en el E3 de 2013, pero sus 30 minutos en el escenario fueron tan desastrosos que muchos lo llaman “el día que Xbox cavó su propia tumba”.

El dispositivo se presentó como un centro de entretenimiento todo en uno (de allí su nombre) para toda la familia, y no como un sistema para jugar. Esto decepcionó a millones de fanáticos que vieron como buena parte del anuncio se centró en cómo ver televisión en vivo desde la Xbox One, y no cómo se vería el nuevo Halo. Las cifras de ventas fueron categóricas, 58 millones de unidades despachadas contra los 118 millones de la PS4.

A partir de 2020 y la novena y actual generación, Xbox apostó por una estrategia muy diferente. La nueva Xbox Series X|S ya no sería la prioridad de su negocio, sería crear todo un ecosistema alrededor del servicio Xbox Game Pass. Ecosistema que ahora se ve complementado por la primera plataforma portátil de su historia, la nueva ROG Xbox Ally.

ROG Xbox Ally, el nuevo miembro de la familia

Esta nueva consola portátil, propiedad de Xbox y Asus, fue anunciada en el Xbox Games Showcase 2025 y estará disponible a partir de diciembre. Es una versión muy similar a la Asus ROG Ally X, pero con una interfaz al estilo Xbox y una integración absoluta con Steam.

Su existencia se venía rumoreando desde hace un año, además de su estrecha relación con Republic of Gamers (ROG) la línea de Gaming de Asus. No obstante, muchos jugadores esperaban que fuera la propuesta de la X verde para la décima generación de videoconsolas (2027 o 2028).

Sin embargo, la compañía estadounidense se ha adelantado para tomarle la mano al mercado del juego en PC. Eso sí, sin dejar de lado a sus usuarios de consola, pues Sara Bond, presidenta de Xbox, ha dicho en repetidas ocasiones que la próxima plataforma de sobremesa de Microsoft “será el salto gráfico más grande en la historia de la empresa”.

Cada uno de estos anuncios del Xbox Games Showcase es parte de Xbox Play Anywhere.

- Compra el juego una vez y juégalo en todo el ecosistema de Xbox

- Disponible en consola, PC y dispositivos portátiles compatibles

- Continúa tu partida desde donde la dejaste, sin importar el… pic.twitter.com/MugtesgUZf — Xbox Colombia (@XboxColombia) June 8, 2025

¿Cuánto costará la nueva consola portátil de Xbox?

Aunque no hay una estimación oficial, se especula que la nueva ROG Xbox Ally podría llegar a costar 900 euros (4,3 millones de pesos colombianos) en su versión de 1 TB, y 800 euros (3,8 millones de pesos colombianos) en su versión de 512 GB de almacenamiento.

Esto teniendo en cuenta que el modelo negro, el más costoso, utiliza un procesador AMD Ryzen Z2 Extreme y una memoria RAM de 24 GB; y el modelo blanco (el más económico) integra un chip AMD Ryzen Z2A y 16 GB de memoria RAM.

Habrá que esperar si estos precios se mantienen, bajan o suben cuando el nuevo sistema llegue al mercado latinoamericano, específicamente Colombia. Vale la pena recordar que Xbox se destaca en el país por ofrecer costos más bajos que su competencia en plataformas.

En conclusión, aunque hace poco también se oficializó la venta de copias de Gears of War Reloaded en formato físico solo para la PlayStation 5, y eso resulta una extrañeza, pues este juego era uno de los mejores exclusivos de la X verde, queda más que claro que Microsoft Gaming y Xbox están lejos de abandonar el mercado de las consolas y mucho menos dejar de ser relevantes dentro de la industria de los videojuegos como uno de los tres gigantes de este lucrativo negocio.