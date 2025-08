Torneo femenino y estrella ficha en el exterior, así están los eSports en Colombia

Gamehers contó con el apoyo de Claro Gaming. Foto: Cortesía: Kotex

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con la revista Forbes, Colombia es el país en Latinoamérica con mayor cuota de mujeres gamers, con un 52,2% de todos los jugadores profesionales en el país. Aun así, un estudio reciente de la Asociación Mujeres en VG reveló que más del 63% de las gamers en Latinoamérica han sido víctimas de acoso o discriminación. Además, más del 60% ha tenido que ocultar su género para evitar ser atacadas.

Por eso son tan importantes iniciativas como Gamehers, el primer torneo de videojuegos femenino de la región. Este campeonato organizado por Kotex es una apuesta y un compromiso de la marca por reducir la discriminación, visibilizar a las jugadoras y construirles un espacio seguro para mostrar su talento sin cambiar su identidad.

“Sabemos que muchas mujeres se sienten violentadas, ignoradas o desplazadas cuando intentan participar en el mundo gamer. En Kotex creemos que ninguna debería esconder su voz o su pasión. Por eso creamos Gamehers , para que más mujeres se sientan libres, empoderadas y protagonistas dentro de esta comunidad”, afirmó Andrés Zúñiga, gerente de comunicación y contenido de cuidado personal para Kimberly-Clark Latinoamérica.

Esta es la segunda edición de Gamehers y se lleva a cabo simultáneamente en cinco países. Todos dominados históricamente por estigmas y exclusiones contra las mujeres. Esta vez, la competencia se basa en Valorant, un videojuego creado por Riot Games y que se desarrolla en una arena de batalla con armas de fuego y se divide en dos equipos de cinco jugadores cada uno.

Colombia y su equipo finalista

Luego de la clasificación, el equipo que representará a Colombia en la gran final de Gamehers será Spike Girls. El duelo final se llevará a cabo en Lima, Perú, durante agosto. Allí, se enfrentarán las mejores jugadoras de la región, y los tres primeros lugares serán premiados con US $3.500, US $1.500 y US $1.000 respectivamente.

Según los organizadores del evento, Gamehers es una demostración de que sí se pueden abrir espacios seguros y representativos para las mujeres en medio de los deportes electrónicos. Mucho más ahora que nos damos cuenta de su valor dentro de la escena mundial y en general en la industria de los videojuegos.

Adicionalmente, los eSports no solo han tomado fuerza entre las mujeres colombianas, sino que es un fenómeno cultural, social y económico que está afectando a todo el país. Por eso no es descabellado pensar que Colombia pueda convertirse en un epicentro, al menos de la región, para el Gaming en el futuro.

Los eSports no son solo un juego en Colombia

Datos de Statista indican que Colombia proyecta que los ingresos del mercado de videojuegos alcancen los US $1.330 millones en 2025. Asimismo, se espera que estos ingresos registren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,82% entre 2025 y 2030, lo que significaría un mercado de los videojuegos, solo en territorio nacional, estimado en US $1.770 millones para 2030.

Víctor Leandro Durango García, de tan solo 23 años, más conocido como Kei, es el ejemplo más claro y reciente de que los anteriores números no son una casualidad. El joven colombiano fue fichado por DarkZero Esports, un equipo estadounidense que compite en la North American Challengers League, una de las ligas más competitivas del continente en League of Legends, otro juego de Riot Games.

Oriundo de Medellín, Kei inició su trayectoria profesional en 2020 dentro de la Golden League colombiana y ha formado parte de equipos como Spirituales, Fuego, Tomorrow y por último Zeu5 Esports, el equipo colombiano más importante de la escena nacional.

Kei, el máximo exponente colombiano de los deportes electrónicos

En 2025, tras el regreso de Zeu5 a la escena profesional, Kei volvió al equipo como TOP laner, representándolo en la Liga Regional Norte, donde se consolidó como uno de los jugadores más destacados del torneo llamando la atención de todos.

Este traspaso no solo representa un logro personal para Kei, sino que marca un nuevo hito para los eSports colombianos. La transferencia a un equipo de alto nivel en Norteamérica confirma el crecimiento competitivo de la región y el potencial exportable del talento local.

Tal y como ocurre con los deportes convencionales, este avance, en forma de fichaje estrella, como el de Luis Díaz al Bayer Múnich de Alemania en el fútbol, ha sido producto del respaldo de marcas globales como Logitech G, que han creído en el impulso del ecosistema Gaming en Colombia.

“Este es un ejemplo concreto de cómo el apoyo a la escena local puede generar resultados reales. Desde Logitech G seguiremos trabajando por fortalecer el ecosistema gamer colombiano, apostando por el desarrollo, la profesionalización y la visibilidad del talento nacional”, dijo Diego León, country manager de Logitech Colombia.