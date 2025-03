Xbox integrará IA en la experiencia de juego con su asistente Copilot for Gaming

Mando de la PlayStation 4 y mando de la Xbox One. Foto: Pixabay

Microsoft pretende integrar sus avances en tecnología de inteligencia artificial del asistente Copilot también para la experiencia de juego de los usuarios de Xbox, por lo que planea ofrecer un asistente virtual que guíe a los usuarios a través de los juegos.

En concreto, se trata del asistente Copilot for Gaming y ha sido diseñado para ayudar a los jugadores con recomendaciones personalizadas, sugerencias de configuraciones de juego, entrenamientos útiles para mejorar las habilidades o, incluso, asistencia a la hora de conectar con otros usuarios y amigos de juego.

Así, Xbox ha anunciado que agregará Copilot for Gaming inicialmente para la aplicación móvil de Xbox, con intención de extenderlo a las consolas y otros dispositivos en el futuro. Igualmente, se ha ideado de forma que “estará ahí cuando se necesite” para ayudar a completar cualquier tarea, “pero no molestará si no se necesita”, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado.

Por tanto, el asistente acompañará a los usuarios durante sus partidas en cualquier videojuego y podrá resolver consultas en tiempo real sobre dicho título, ofreciendo información relevante, consejos y guías para, por ejemplo, superar los obstáculos del juego en un nivel complicado. Esto es gracias a la función de asistencia en el juego, que se integrará próximamente en Copilot for Gaming con posibilidad de interaccionar con el jugador mediante lenguaje natural.

Con esta función, según ha mostrado Xbox en un vídeo de ejemplo, Copilot for Gaming será capaz de resolver dudas de los usuarios sobre cómo crear objetos en Minecraft. Además, el asistente podrá analizar los escenarios que aparecen en pantalla, por lo que podrá guiar al usuario en el videojuego, por ejemplo, indicando donde encontrar el material necesario para crear dichos objetos.

Otro de los problemas que pretende solucionar Copilot for Gaming es la gestión del tiempo, ayudando a los usuarios para que dediquen menos tiempo a tareas como buscar, descargar o actualizar sus juegos. Asimismo, se trata de una experiencia personalizada, por lo que el asistente ofrecerá recomendaciones de nuevos juegos basadas en los gustos del usuario o recordará títulos que se jugaron anteriormente pero que aún no se han terminado.

No obstante, Xbox también ha señalado que, aunque el asistente ofrezca consejos y recomendaciones, es el jugador el que mantiene el control en todo momento, decidiendo cómo y cuándo interactuar con Copilot para evitar que el asistente interrumpa la partida. “No se trata solo de que la IA aparezca para ayudarte, sino de que aparezca en el momento justo”, ha manifestado al respecto la vicepresidenta corporativa de IA para juegos de Xbox, Fatima Kardar.

Con todo ello, los jugadores que formen parte del programa Xbox Insider podrán probar el asistente Copilot for Gaming “pronto” y compartir sus comentarios para “ayudar a definir la dirección del producto”, inicialmente en dispositivos móviles.