Vivo presentó en Colombia el nuevo Y21d: precio y características de este celular

Vivo abrió una nueva conversación en la gama económica con el Y21d, un equipo que, según la marca, no llega solo a competir por precio. Su intención es ofrecer un celular accesible que responda a las expectativas actuales en batería, resistencia y durabilidad.

Para Camilo Delgado, director de ventas de vivo, Colombia junto con México se han convertido en uno de los mercados más relevantes y de mayor crecimiento en la región. “Nuestra proyección para el vivo Y21d en Colombia es alcanzar 70.000 unidades vendidas. Es un objetivo que refleja la confianza en el desempeño del equipo dentro de su segmento y el crecimiento que hemos visto en el mercado local”, destaca.

En cuanto a especificaciones, el modelo incorpora una batería de 6.500 mAh y carga rápida FlashCharge de 44 W. Según el fabricante, puede volver a la acción en poco tiempo, ya que pasa del 1 % al 40 % en unos 30 minutos. En las pruebas realizadas por la marca, señalan que puede ofrecer alrededor de 63 horas de música en Spotify, 21 horas de reproducción en YouTube y unas 19 horas en TikTok.

El dispositivo cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69+, además de protección contra el agua por hasta 30 minutos a 1.5 metros de profundidad. En palabras simples, soporta derrames, lluvia, chorros de agua e incluso inmersión, algo poco común en su rango de precio.

Gracias a esa resistencia, el teléfono permite capturar fotos y videos mientras está sumergido y aprovecha su cámara Ultra HD de 50 MP. A esto se suma el sistema de imagen con inteligencia artificial, que ajusta automáticamente tono, contraste y detalle para mejorar los resultados dentro y fuera del agua.

También añade funciones pensadas para el uso en ambientes húmedos, como la expulsión de agua con un solo toque y la operación táctil con las manos mojadas, lo que ayuda a mantener la calidad de imagen y sonido aun cuando el teléfono está húmedo.

Según la marca, la durabilidad del dispositivo está respaldada por la certificación SGS Gold Label de cinco estrellas, que valida resistencia de grado militar frente a impactos y caídas.

En el apartado de sonido, este celular integra un sistema de altavoces estéreo dual que, según vivo, es capaz de ofrecer un volumen hasta 400% más potente, pensado para llamadas más nítidas y un sonido más envolvente al reproducir música, videos o juegos.

En la parte visual, incorpora una pantalla de 6,68 pulgadas que alcanza hasta 1.000 nits de brillo, lo que permite visualizar contenido incluso bajo la luz solar directa. En almacenamiento, la marca indica que el equipo ofrece 256 GB internos.

Disponibilidad y precio

El nuevo vivo Y21d aterriza en Colombia en dos tonos: morado lavanda y negro jade. Ya se encuentra disponible en el país por COP $899.900.

