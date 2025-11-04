WhatsApp llega a Apple Watch: nuevas funciones y cómo descargarlo

El software incluye notificaciones de llamadas, la posibilidad de grabar y enviar mensajes de voz, vista previa completa de mensajes y reacciones. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

WhatsApp, el popular servicio de mensajería propiedad de Meta Platforms Inc., lanzó una aplicación independiente para Apple Watch que permite a usuarios interactuar con sus chats desde el reloj inteligente de Apple sin necesidad de sacar el iPhone.

El software incluye notificaciones de llamadas, la posibilidad de grabar y enviar mensajes de voz, vista previa completa de mensajes y reacciones. Esto acerca a WhatsApp a las capacidades que ya ofrece la app de mensajería de Apple en el reloj.

Hasta ahora, los usuarios de Apple Watch podían ver notificaciones de WhatsApp y responder a mensajes desde el dispositivo, pero la aplicación independiente mejora de forma significativa la experiencia general. Entre las novedades se encuentran imágenes y stickers más nítidos, además de la posibilidad de visualizar más historial de chat en la pantalla del reloj.

Meta describió en un comunicado el lanzamiento de la aplicación, como “solo el comienzo” para mejorar la experiencia de WhatsApp en Apple Watch, y adelantó que se añadirán nuevas funciones en los próximos meses.

La compañía ya ofrece una versión de WhatsApp para Wear OS, la plataforma de Android que utilizan los relojes inteligentes de Alphabet Inc., Google, Samsung Electronics Co. y otras marcas.

Meta había descontinuado en 2023 su aplicación de Messenger para Apple Watch. A comienzos de este mes, también anunció planes similares para retirar Messenger de macOS.

Por ahora, sin embargo, Meta parece decidida a fortalecer la presencia de WhatsApp en los productos de Apple. La app para Apple Watch llega varios meses después de que WhatsApp introdujera publicidad y suscripciones a canales como nueva fuente de ingresos para el servicio, que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios mensuales.

Le puede interesar: ¿Es seguro guardar contraseñas en su celular? Consejos para evitar riesgos

¿Cómo recibir notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch?

Si tiene un Apple Watch Series 4 en adelante con watchOS 10 o superior, ya puede aprovechar las notificaciones de WhatsApp directamente desde la muñeca. Para dejarlo funcionando sin complicaciones, puede seguir estos pasos:

Empareje WhatsApp con el Apple Watch: Asegúrese de que la aplicación esté configurada correctamente desde el iPhone. Active el Bluetooth en el iPhone: El reloj necesita esta conexión para recibir notificaciones en tiempo real. Compruebe que el Apple Watch esté enlazado y dentro del alcance: El iPhone debe estar encendido y relativamente cerca para que todo fluya sin interrupciones. Revise los permisos en el iPhone: Ingrese a la configuración de notificaciones y habilite las alertas de WhatsApp. Es importante activar la opción “Permitir notificaciones” y habilitar todos los tipos de aviso que prefiera. Ajuste los avisos desde la app de Apple Watch: Abra la aplicación en el iPhone, vaya al apartado “Notificaciones” y busque la sección “Duplicar avisos del iPhone”. Allí encontrará la opción de activar WhatsApp.

Una vez habilitado, podrá responder directamente desde el reloj cuando llegue un mensaje. El Apple Watch ofrece varias alternativas:

Enviar una respuesta rápida con las sugerencias automáticas.

Escribir con el dedo sobre la pantalla.

Usar el micrófono para dictar su respuesta, ideal cuando tiene las manos ocupadas.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.