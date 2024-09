YouTube bloqueó canciones de Adele, Kendrick Lamar y Nirvana ¿Qué pasó?

En Estados Unidos, varios videos oficiales de las canciones populares de los artistas tienen restricciones desde el 28 de septiembre.

Desde el pasado sábado 28 de septiembre, usuarios estadounidenses de YouTube se han quejado por la repentina restricción sobre varios clásicos de artistas como Adele, Kendrick Lamar, Bob Dylan, Nirvana, entre otros más.

Desde hace unos días, a quienes quieren escuchar y ver los videos oficiales de canciones icónicas como Rolling in the deep de Adele, o Like a rolling stone de Bob Dylan, les sale un anuncio que dice “Este video contiene contenido de SESAC. No está disponible en tu país”. La restricción aparece en varias de las canciones de los artistas mencionados, pero no en todas.

¿Qué es el SESAC?

SESAC, que significa Sociedad de Autores y Compositores Escénicos Europeos, es una organización de derechos de ejecución, similar a BMI y ASCAP. Fue fundada en 1930, pero en 2017 fue adquirida por la firma de capital privado Blackstone. Según su sitio web, “actualmente otorga licencias para la ejecución pública de más de 1,5 millones de canciones en nombre de sus más de 15.000 compositores, autores y editores musicales afiliados”. Es considerada una de las organizaciones de derechos de ejecución más antigua de Estados Unidos y cuenta con 30.000 compositores y más de un millón de composiciones en su catálogo.

De momento, la SESAC no se ha pronunciado sobre los bloqueos en YouTube. Sin embargo, en una declaración para Variety, un representante de la plataforma de videos afirmó: “Hemos mantenido negociaciones de buena fe con SESAC para renovar nuestro acuerdo existente. Desafortunadamente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos llegar a un acuerdo equitativo antes de su vencimiento”. También se ven afectadas ciertas canciones interpretadas por Beyoncé, Nicki Minaj y otros artistas, posiblemente porque incluyen a compositores afiliados a SESAC.

De igual forma, insistió que a pesar de no haber llegado a un acuerdo hasta la fecha, siguen en diálogos para solucionar este inconveniente, “Nos tomamos muy en serio los derechos de autor y, como resultado, el contenido representado por SESAC ya no está disponible en YouTube en Estados Unidos. Estamos en conversaciones activas y esperamos llegar a un nuevo acuerdo lo antes posible”.

Una situación similar atravesó TikTok y Universal Music Group a finales de febrero de este año, en la que por temas económicos, de inteligencia artificial y de seguridad para los artistas, según aseguró en una carta abierta UMG, sacó su catálogo de canciones de la popular plataforma de videos cortos.

De acuerdo con la información de Variety, el acuerdo en mención vence hasta los próximos días, por esa razón, el insider sugiere que la medida de YouTube es una presión para lograr favorecer su posición en las negociaciones. A pesar de que existen otros grupos de derechos de ejecución más grandes, como ASCAP y BMI, SESAC logra una ubicación valiosa que se evidencia por el nivel de popularidad de los artistas afectados por el bloqueo.

Las organizaciones de derechos de ejecución, como ASCAP, BMI y SESAC en los EE. UU., recaudan regalías y ayudan a proteger los derechos de autor en nombre de los compositores y editores musicales. Tienen la capacidad de bloquear ciertas interpretaciones públicas de música, lo que implica todo, desde el streaming hasta la radio y la música que se reproduce en restaurantes.

La cuenta de soporte de YouTube respondió a las publicaciones en X de usuarios frustrados diciendo “entendemos que esta es una situación difícil y nuestros equipos continúan trabajando para llegar a un acuerdo de renovación” y “continuamos nuestras conversaciones con SESAC para llegar a un acuerdo, pero aún no tenemos fechas exactas para futuras actualizaciones”.

Este tipo de bloqueos, aunque habituales, suelen ser temporales, y normalmente se resuelven en cuestión de días o semanas. La razón es que, para ambas partes, el mantener el contenido accesible beneficia tanto a los titulares de derechos, que reciben regalías, como a la plataforma, que retiene a sus usuarios. Sin embargo, existen excepciones a esta norma, como lo demuestra el caso entre YouTube y Warner Music Group en 2008-2009, donde la disputa sobre los términos de licencia llevó a que Warner retirara su contenido de YouTube por un periodo prolongado de nueve meses.

