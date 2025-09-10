14 destinos emergentes de Colombia que conquistan a los viajeros

El Peñón, Santander, es conocido como el “Avatar Colombiano” gracias a su naturaleza exuberante, sus cuevas impresionantes y sus paisajes montañosos. Foto: Cortesía Geoparque Bosques de Pandora

Colombia continúa consolidándose como un destino diverso y atractivo para los viajeros. Según datos de Airbnb, en 2024 un total de 14 nuevos municipios del país recibieron a sus primeros huéspedes a través de la plataforma, un hito que posiciona a Colombia como el tercer país de América Latina con más destinos debutantes, después de Brasil y México.

Este crecimiento refleja una tendencia en los viajeros hacia la exploración de territorios emergentes, más allá de los circuitos turísticos tradicionales. De hecho, la plataforma reportó que más del 40 % de las reservas en Colombia durante 2024 se realizaron en zonas rurales, mientras que cerca del 60 % de los usuarios fueron colombianos viajando dentro del país. Asimismo, las noches reservadas en áreas rurales representaron más del 60 % del total de las estadías nacionales.

Los nuevos destinos que debutaron en Airbnb en Colombia:

Gutiérrez, Cundinamarca : un enclave montañoso cercano a Bogotá, con ríos cristalinos y rutas de senderismo.

Villanueva, Bolívar : epicentro cultural caribeño, ligado al vallenato y la gastronomía local.

El Peñón, Santander : ideal para la aventura, con cuevas, montañas y formaciones rocosas únicas.

Belén, Boyacá : municipio colonial rodeado de paisajes andinos y tradición artesanal.

El Paujil, Caquetá : puerta de entrada a la Amazonía, biodiversidad y ríos selváticos.

Chiriguaná, Cesar: reconocido por sus raíces agrícolas y festividades culturales.

A estos se suman San Juan de Betulia y Ovejas en Sucre; Argelia, El Bagre y Nariño en Antioquia; El Carmen de Atrato y Lloró en Chocó; y Morelia en Caquetá, todos ellos municipios que recibieron sus primeras reservas en la plataforma durante 2024.

Tendencia global

La expansión hacia destinos no tradicionales no es exclusiva de Colombia. A nivel mundial, más de 14,000 nuevos destinos fuera de Estados Unidos recibieron su primera reserva en 2024, con América Latina aportando más de 200. Además, los ingresos promedio de los anfitriones en áreas rurales crecieron un 40 % respecto al año anterior, un indicador del impacto económico que este fenómeno puede tener en comunidades locales.

La diversificación del turismo abre así nuevas oportunidades, no solo para los viajeros que buscan experiencias auténticas y cercanas a la naturaleza, sino también para las economías regionales que empiezan a verse beneficiadas por la llegada de visitantes.

