Récord de turismo en Colombia: 444.851 turistas extranjeros visitan el país en julio

Colombia sigue consolidándose como un destino atractivo para los viajeros internacionales. En julio de 2025, el país recibió 444.851 turistas extranjeros no residentes, lo que representa un aumento del 21 % frente a junio del mismo año y un 6,8 % más que en julio de 2024, año que ya había sido récord en llegadas de visitantes, según cifras de Migración Colombia, cálculos OEE y MinCIT.

Estos datos permiten prever que 2025 podría superar las cifras históricas de turismo internacional registradas el año pasado, consolidando al país como uno de los destinos emergentes más competitivos de la región.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor, con un aporte del 27,7 % del total de visitantes. Otros mercados destacaron por su crecimiento: España (21,8 %), Perú (21,3 %), Brasil (19,5 %) y México (12 %) más de visitantes frente a julio de 2024.

En cuanto a los destinos favoritos, Bogotá se mantiene como la ciudad principal de ingreso, recibiendo el 35,3% de los turistas internacionales, seguida de Medellín (25,8%) y Cartagena (17,5%).

El transporte aéreo refleja este dinamismo: según la Aeronáutica Civil, en junio de 2025 se movilizaron 4,8 millones de personas por vía aérea, de las cuales 2.085.082 correspondieron a vuelos internacionales. En el acumulado de enero a junio, se transportaron 27,1 millones de pasajeros, con un crecimiento del 2,1% respecto al mismo periodo de 2024, destacando un aumento del 8,3% en vuelos internacionales regulares.

Por su parte, el sector hotelero mantiene un desempeño estable. Según el DANE, la tasa de ocupación nacional en junio fue de 49,5 %, con los mayores registros en Cartagena (63,5 %), San Andrés (62 %) y Bogotá (58,9 %). En el acumulado de los primeros seis meses del año, la ocupación nacional fue de 49%, apenas 0,1 % por debajo del mismo periodo de 2024.

