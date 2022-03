22 razones para visitar y enamorarse de Nueva York en 2022

Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más grandes el mundo. Foto: Getty Images

“La ciudad de Nueva York es conocida por su constante renovación y reinvención. En honor a 2022, nos complace compartir 22 razones para visitar la ciudad de Nueva York este año, y este nuevo recurso destaca solo algunas de las atracciones más nuevas e icónicas de la ciudad”, expresó Fred Dixon, presidente y CEO de NYC & Company.

Y añadió: “Desde hoteles y restaurantes completamente nuevos hasta los próximos espectáculos, exhibiciones y eventos de Broadway repletos de estrellas, invitamos a los neoyorquinos y a nuestra comunidad global a experimentar las vibrantes ofertas de la ciudad este año”.

Estas son las 22 razones visitar la ciudad de Nueva York en 2022, según NYC & Company, la organización oficial de promoción turística de la capital del mundo.

1. 30° aniversario de NYC Restaurant Week

NYC & Company celebrará la industria gastronómica con el 30º aniversario de NYC Restaurant Week, a partir de julio. El evento bianual comenzó en 1992 como una promoción de una semana de duración, solo para almuerzos. Desde entonces ha crecido y se ha convertido en un programa de cuatro semanas que se lleva a cabo en una variedad de restaurantes de los cinco distritos.

2. Más lugares para quedarse

Más de 9.000 nuevas habitaciones de hotel estarán disponibles en línea en la ciudad este año, incluidos el muy esperado Aman New York, Fifth Avenue, el nuevo santuario urbano ubicado en Fifth Avenue; el Ritz-Carlton, NoMad, una nueva experiencia inspirada en la esencia del nuevo Madison Square Park; y el Hard Rock Hotel New York, una nueva propiedad que ofrece un pase entre bastidores a lo mejor de Midtown Manhattan.

Además, la marca Renaissance Hotels abrirá propiedades en Harlem y Flushing en los próximos meses, Virgin Hotel New York City y Hotel Barrière Le Fouquet’s New York proyectan abrir en el verano del hemisferio norte, Moxy Hotels abrirá propiedades en el Lower East Side de Manhattan y en Williamsburg, Brooklyn, a finales de este año, y se espera que The Fifth Avenue Hotel abra en el otoño.

3. El regreso de los clásicos

Desde atracciones de renombre mundial como la Estatua de la Libertad hasta rascacielos y lugares icónicos, la ciudad de Nueva York alberga muchos lugares históricos para que los visitantes disfruten.

Durante más de 90 años, miembros de la alta sociedad, políticos, estrellas de cine y magnates han acudido en masa al Bemelmans Bar, ubicado en el Upper East Side en el Carlyle Hotel. El bar es mejor conocido por su extenso menú de cócteles, entretenimiento nocturno en vivo y decoración art deco.

Tanto los neoyorquinos como los visitantes también pueden disfrutar de otro pilar del vecindario, The Palm Court at The Plaza Hotel, popular por su té de la tarde. Desde su relanzamiento en 2014, ha renovado completamente el espacio con una exuberante vegetación e introdujo un nuevo menú inspirado en la comida estadounidense y un gran bar que sirve cócteles artesanales.

En Midtown Manhattan, los visitantes pueden encontrar el hogar original (e icónico) del glamour y el entretenimiento de la ciudad: el Rainbow Room. Desde 1934, el espacio para eventos ha servido cocina estadounidense clásica y contemporánea a presidentes y algunas de las estrellas más brillantes del entretenimiento.

4. Ver la ciudad desde arriba

Los observatorios siempre han sido parte del ADN de la ciudad con clásicos como el Empire State Building y el Top of the Rock. Unos años después de la apertura del notable One World Observatory, el horizonte de la ciudad le dio la bienvenida a Edge en Hudson Yards en 2020, que también presentó recientemente una nueva e impresionante forma de contemplar el horizonte con City Climb, la aventura de rascacielos para quienes buscan disfrutar de una vista de la ciudad desde 365 metros sobre el suelo.

El otoño pasado, Summit One Vanderbilt inauguró como el quinto observatorio de la ciudad y ofrece vistas espectaculares. Además, debutó una nueva atracción virtual que ofrece una vista única: RiseNY, una experiencia inmersiva e interactiva que brinda a los visitantes la oportunidad de ver la ciudad virtualmente mientras se está suspendido a 9 metros en el aire.

5. Internacionalidad en todos los distritos

A lo largo de los cinco distritos, los visitantes pueden explorar y probar las diferentes culturas. Desde Little Caribbean ubicado en Flatbush, Brooklyn y Little Sri Lanka en Tompkinsville, Staten Island, hasta Chinatown y Washington Heights en Manhattan, los visitantes pueden obtener una experiencia vibrante.

Recientemente nombrado como uno de los “52 lugares para visitar en 2022″ por The New York Times, el distrito de Queens alberga una variedad de cocinas internacionales. Los visitantes pueden cenar a lo largo de la línea 7 del tren para expandir su paladar con una variedad de cocinas étnicas desde Europa del Este hasta Japón. Para aquellos que buscan auténtica cocina italiana, Arthur Avenue en el Bronx alberga algunos de los mejores platos de la ciudad.

6. Una nueva era de viajes aéreos

Las puertas de entrada a la ciudad de Nueva York han sufrido transformaciones que incluyen nuevas terminales en el Aeropuerto LaGuardia, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

La nueva Terminal B en el Aeropuerto LaGuardia cuenta con 35 puertas de embarque además de nuevas tiendas y restaurantes, incluidos Shake Shack y FAO Schwarz. La nueva Terminal C será inaugurada en LaGuardia en los próximos meses. Y más adelante este año, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty estrenará una Terminal A renovada que ofrecerá 33 nuevas puertas de embarque conectadas directamente a una instalación de estacionamiento de varios niveles.

Newark iniciará la construcción de un nuevo sistema de tren con guía elevada de 4 kilómetros a finales de este año, lo que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y aliviará la congestión del tráfico. La Terminal 8 en el Aeropuerto Internacional JFK debutará en diciembre con 12.077 metros cuadrados de espacio nuevo, sirviendo a American Airlines y British Airways. La construcción también comenzará este año en la New Terminal One en JFK, cuya apertura se espera para 2026.

7. Una ciudad más verde

La sostenibilidad sigue estando a la vanguardia de la ciudad, con el Javits Center recientemente renovado y ampliado que presenta su techo verde de última generación de 2,8 hectáreas. La azotea se ha convertido en un santuario para la vida silvestre del área, incluidas 29 especies de aves, cinco especies de murciélagos y miles de abejas.

Mientras tanto, el parque público más nuevo de la ciudad de Nueva York, Little Island, ubicado cerca del Meatpacking District, ofrece espacios serenos para que los locales y visitantes exploren, lugares para espectáculos y eventos culturales en vivo, y vistas del río.

Y Central Park, uno de los espacios verdes más icónicos del mundo, ha creado un Laboratorio Climático en asociación con la Escuela de Medio Ambiente de Yale y Natural Areas Conservancy para desarrollar nuevas investigaciones y herramientas que ayuden a los parques urbanos a manejar los severos impactos del cambio climático.

8. Experiencias culinarias completamente nuevas

Washington Heights recientemente dio la bienvenida a un nuevo lugar en el vecindario, Dutch Baby Bakery. Rowdy Rooster, un lugar informal de pollo frito con especias indias ubicado en East Village, abrió en febrero. Place des Fêtes, un restaurante de inspiración española, abrirá este mes en Clinton Hill, Brooklyn.

Makina Café, el primer restaurante móvil etíope-eritreo de la ciudad, abrirá como restaurante de servicio completo en Sunnyside, Queens, a principios de abril. También en abril, Eisenberg’s Sandwich Shop, un mostrador de sándwiches de Manhattan de 91 años, reabrirá con un nuevo nombre, S&P.

9. Exhibiciones que debutan este año

Hasta el 14 de agosto, el Museo Americano de Historia Natural exhibe Sharks, con modelos de tamaño natural, fósiles, exhibiciones interactivas y más. El National Museum of the American Indian presentará Dakota Modern: The Art of Oscar Howe a partir del 11 de marzo, una exposición retrospectiva que rastrea el desarrollo artístico de uno de los pintores nativos americanos más innovadores del siglo XX, Oscar Howe.

Asimismo, a partir del 6 de abril, el Whitney Museum celebrará su 80.ª Bienal Whitney, Quiet as It’s Kept, con una variedad de artistas intergeneracionales que muestran una constelación de arte e ideas que están presentes en la actualidad.

En mayo, el Museo de Arte Moderno (MoMA) presentará Henri Matisse: The Red Studio, una exposición centrada en The Red Studio (1911) de Matisse, una pintura que se ha mantenido entre las obras más importantes del MoMA desde que fue adquirida en 1949. En junio, High Line estrenará la primera escultura pública de la artista Meriem Bennani, Windy (2022). La escultura se inspiró en la experiencia de caminar en la High Line.

10. Las estrellas e historias regresan a Broadway

Hugh Jackman regresó recientemente a Broadway para la reposición de The Music Man. Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick protagonizarán la reposición en Broadway de Plaza Suite de Neil Simon. El 22 de marzo, Darren Criss y Laurence Fishburne se suman al escenario para American Buffalo.

Daniel Craig hará su anticipado regreso a los escenarios el 29 de marzo para Macbeth. También hay reposiciones limitadas de espectáculos que llegarán a Broadway, como For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When The Rainbow Is Enuf a partir del 1° de abril, Hangmen a partir del 8 de abril y The Kite Runner, basada en la exitosa novela, que llegará a Broadway por primera vez este verano.

11. La ciudad reflejada en la televisión

Con el retorno de Gossip Girl y And Just Like That, los fanáticos pueden explorar el hogar de Serena van der Woodsen (y el nuevo elenco de Gossip Girl) y Carrie Bradshaw y sus amigas. Los fanáticos pueden realizar uno de los recorridos de On Location Tours de los muchos sitios donde se filmó Gossip Girl, incluidos The Met Steps y Grand Central Terminal. Los seguidores de Sex and the City pueden realizar un recorrido oficial, que incluye cenar en Buddakan o disfrutar pastelitos en Magnolia Bakery.

12. Compras en la ciudad

Este otoño, los visitantes podrán pasar por la nueva tienda de Tiffany & Co. en 727 Fifth Avenue en Midtown Manhattan. La tienda contará con llamativas instalaciones, productos exclusivos y la reapertura de The Blue Box Café, donde los clientes podrán disfrutar del desayuno.

Los visitantes también pueden pasar por las grandes tiendas emblemáticas de la ciudad como Macy’s Herald Square, Nordstrom NYC, Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman y Saks Fifth Avenue.

13. Museos e instituciones culturales nuevas

El Museo de Broadway, el primer museo permanente dedicado a Broadway, abrirá en Times Square este verano para celebrar la historia de Broadway y brindar una mirada tras bambalinas a la creación de las producciones.

El Louis Armstrong House Museum en Corona, Queens, se está expandiendo para albergar un nuevo centro cultural que incluirá una exhibición interactiva, colecciones de archivo, un club de jazz de 68 asientos y una tienda. Y el Museo de los Niños del Bronx también abrirá este año después de mudarse a un nuevo hogar en Mill Pond Park.

14. Festivales y festividades que regresan

En el calendario artístico y cultural, el Festival Afrofuturismo se lleva a cabo en el Carnegie Hall hasta fines de marzo con más de 80 eventos, mientras que la Semana de Asia, que es una celebración del arte asiático en todo el área metropolitana de Nueva York, se llevará a cabo del 16 al 25 de marzo.

El Festival por el Décimo Aniversario de NYCxDESIGN tendrá lugar del 10 al 20 de mayo y ofrecerá un escenario mundial para que los diseñadores, fabricantes y artistas de la ciudad muestren sus últimas creaciones. Las celebraciones del arte continúan con el Festival de Tribeca del 8 al 19 de junio, el “Carnaval Consciente”, Letsgetfree.ee en agosto y la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre.

15. Salones con delicias internacionales y los favoritos de siempre

El Singapore Hawker Center, un enorme salón de comidas inspirado en Singapur, abrirá en Midtown y traerá cocina auténtica y tradicional de 18 vendedores de comida callejera. Además, la Fundación James Beard abrirá un salón de 1.486 metros cuadrados con 18 puestos en el Muelle 57 con negocios locales y ofertas.

16. Explore las novedades de Staten Island

El aclamado Clinton Hall abrió su sexta cervecería en Empire Outlets junto con MRKPL Culinary Market, ofreciendo a los una sólida selección de cerveza artesanal, vino, cócteles y cocina. El nuevo equipo de béisbol Staten Island Ferry Hawks comenzará a jugar en la Liga Atlántica de Béisbol Profesional este verano. El equipo recibió su nombre en honor al icónico ferry y los halcones que son nativos de la isla.

Además de una nueva flota del Staten Island Ferry, la ruta St. George recientemente lanzada en NYC Ferry ahora ofrece un recorrido directo, pintoresco y conveniente a Battery Park City y Midtown West en Manhattan.

17. Celebraciones del Orgullo durante todo el año y en toda la ciudad

HAGS, el primer restaurante de alta cocina LGBTQ+, abrirá sus puertas este año en East Village. Nueva York también acoge la Marcha del Orgullo que se llevará a cabo el 26 de junio, evento anual que atrae a decenas de miles de participantes y millones de espectadores cada año.

Las celebraciones continuarán en los distritos más allá de Manhattan, incluido el nuevo Desfile del Orgullo de Queens el 5 de junio, la Celebración del Orgullo de Brooklyn el 11 de junio y celebraciones adicionales que aún no se han anunciado.

18. Nuevos y renovados centros de artes escénicas

Aquellos que buscan descubrir artistas emergentes podrán hacerlo con el regreso de Amateur Night en el Teatro Apollo en Harlem este mes luego de una pausa de dos años. El Apollo también está experimentando la primera expansión de su historia, con la apertura del nuevo Teatro Victoria próximamente. El teatro contará con dos nuevos espacios de actuación y estará disponible para el uso de artistas locales y organizaciones de arte con sede en la ciudad de Nueva York.

En abril, la compañía de teatro The Barrow Group abrirá una nueva instalación en Midtown Manhattan que ofrecerá más de 1.207 metros cuadrados de estudios de capacitación y un teatro completamente nuevo. Y David Geffen Hall, parte del Lincoln Center y la Filarmónica de Nueva York, reabrirá sus puertas al público este otoño, luego de una completa remodelación.

19. Explore el aire libre dentro de los cinco distritos

Esta primavera, vea la floración anual de los cerezos en el Jardín Botánico de Brooklyn y la pasarela del East River en Roosevelt Island.

No se pierda el espectáculo hortícola de The Orchid Show en el Jardín Botánico de Nueva York en el Bronx, que llenará el histórico Conservatorio Enid A. Haupt con miles de orquídeas. Visite Rockaway Beach en Queens, conocida como el destino de surf favorito de la ciudad, que también ofrece parques infantiles y otras actividades al aire libre, como canchas de baloncesto, campos de béisbol, canchas de voleibol y más.

20. Experiencias de bienestar

El Winter Spa de temporada en el hotel The William Vale ofrece a los huéspedes la mejor experiencia de spa con saunas privados al aire libre con ventanas panorámicas en forma de cúpula y baños en sus jacuzzis de cedro rojo.

Governors Island ofrece una selección de 20 experiencias de bienestar en QCNY, que abre el 4 de marzo, incluidos saunas y ofertas de masajes y tratamientos. Además, con su apertura esta primavera, el spa del nuevo hotel Aman New York ofrecerá tres pisos de experiencias rejuvenecedoras, que incluyen una piscina cubierta de 19 metros de largo, dos áreas de spa y una terraza al aire libre.

21. Una ciudad más accesible

Algunos de los espectáculos de Broadway más importantes, como The Lion King, Aladdin y Come From Away, han implementado actuaciones adaptadas al autismo, con ajustes como la reducción de cualquier sonido discordante y la eliminación de luces estroboscópicas o focos que brillan en la audiencia.

Contento, un restaurante que abrió en East Harlem en junio pasado, fue diseñado para ser accesible para todos. Los alojamientos incluyen barras de bar más bajas para quienes usan sillas de ruedas, un código QR en el menú que las personas con discapacidades visuales pueden escanear con sus teléfonos para que se les lea el menú en voz alta, y el baño en el mismo piso que el restaurante.

El Intrepid Sea, Air & Space Museum ofrece muchos programas de acceso gratuito para visitantes con discapacidades del desarrollo, que se llevan a cabo en domingos selectos durante todo el año, alternando cada mes entre programación virtual y en persona.

22. Eventos deportivos de fama mundial

NYCRuns Brooklyn Marathon & Half Marathon se llevará a cabo el 24 de abril y ofrecerá a los corredores la oportunidad de explorar el distrito desde North Williamsburg y a lo largo de la costa, antes de terminar en Prospect Park.

El 1° de mayo, los entusiastas de la bicicleta pueden recorrer las calles en el TD 5 Boro Bike Tour sin tráfico. Desde 1978, las mejores estrellas del tenis han jugado el US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows Corona Park, Queens.

El torneo de este año se llevará a cabo del 29 de agosto al 11 de septiembre. TCS New York City Marathon es la carrera anual insignia de la ciudad de 42 kilómetros y se llevará a cabo el 6 de noviembre.

