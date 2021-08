¿Qué hacer en un verano en Nueva York?

Sky-High Yoga ofrecerá clases a más de 300 metros de altura en The Edge el reconocido mirador ubicado en Hudson Yards, en asociación con Equinox.

Regresa Shakespeare in the Park al Teatro Delacorte en Central Park. El teatro albergará una nueva adaptación de “Merry Wives of Windsor” de Shakespeare con espectáculos gratuitos hasta el 18 de septiembre.