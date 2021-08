Hay muchas razones para amar un parque temático, una de ellas son las montañas rusas, y algunos de los lugares donde puede disfrutar de estas emocionantes atracciones son los tres parques de Universal en Orlando, Florida: Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay.

En algunas montañas rusas el atractivo es la velocidad, en otros, la gravedad cero durante las inversiones. También hay las que impresionan por su altura y sus caídas, o subidas, empinadas. Al final, todo lo que buscan los amantes de la adrenalina es esa sensación de aleteo en el estómago que una montaña rusa puede proporcionar.

Conozca algunos datos curiosos que Universal Orlando Resort comparte sobre siete de sus montañas rusas. ¿Cuál es su favorita?

1. Jurassic World VelociCoaster

Dónde está: Universal’s Islands of Adventure

¡Nada en el mundo es tan emocionante como entrar en el paddock de un Raptor!

Esta nueva atracción de Universal Orlando Resort es una especie nueva de montaña rusa y cuenta con más de 1,430 metros de pista, cuatro inversiones y dos lanzamientos: el más rápido de ellos alcanza 112 km/h en menos de 2.4 segundos.

Jurassic World VelociCoaster también cuenta con un espiral de 360 grados justo encima de la laguna, inversión de gravedad cero que pone a los visitantes boca abajo durante 30 metros a lo largo de la pista, y la altísima “Top Hat” que impulsa a los visitantes 47 metros en el aire y luego, inmediatamente, en una caída de 80 grados: la caída más pronunciada de Universal.

Datos curiosos

El viaje no tiene frenos, esta montaña rusa no para en ningún momento ni siquiera para tomar un poco de aire.

El equipo de Universal trabajó para hacer coincidir la montaña rusa con el entorno, incluidos los 3300 metros cuadrados de rocas, para “dar la sensación de que la atracción en sí tenía dientes”.

Mientras está en la fila esté atento a un libro de la Dra. Ellie Sattler y observe de cerca los carteles de las atracciones; allí podrá encontrar varios secretos.

(Lea también: ¿Cómo es Jurassic World VelociCoaster, la montaña rusa más alta e intensa de Florida?)

2. Hollywood Rip Ride Rockit

Dónde está: Universal Studios Florida

Hollywood Rip Ride Rockit es una montaña rusa donde el visitante puede elegir su propia música y ser la estrella de su video musical. Incluso tiene cámaras a lo largo del camino de 1,1 km para capturar todos los giros y vueltas que ocurren a una velocidad de 104 km/h.

En un dispositivo adjunto al asiento con pantalla táctil, el visitante elige su música favorita entre los géneros: Rock clásico/Metal, Rap/Hip-Hop, Club/Electrónica, Pop/Disco o Country. El diferencial de esta atracción es una subida de 50,9 metros hacia el cielo (como un cohete) en un ángulo de 90 grados.

Datos curiosos

Hay una lista de música oculta en la atracción; para acceder a las canciones secretas, debe presionar el logotipo de la atracción en la pantalla táctil durante aproximadamente cinco segundos, ahí aparecerá un teclado virtual donde deberá ingresar un código de tres dígitos. En esta playlist secreta, hay canciones de Led Zeppelin, Madonna, The Jackson Five, entre otros.

El looping se invierte, lo que crea la ilusión de que estás al revés, ¡pero en realidad nunca estás al revés!

Cada maniobra lleva el nombre de algún elemento de la industria de la música, uno se llama clave de sol (en la forma del famoso símbolo musical).

En esta montaña rusa experimentará fuerzas de 4.18G, que es más que el promedio de 3G que vive un astronauta durante el despegue.

La atracción rompió algunos récords cuando se inauguró por tener el primer looping invertido a una altura de 41 metros de altura.

3. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Dónde está: Universal’s Islands of Adventure

La Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure se ha convertido en la experiencia de montaña rusa más inmersiva y temática de la historia. Ubicada en The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade, esta atracción presenta un paisaje rico, como el Bosque Prohibido, tecnología innovadora y una trama cautivadora.

Se considera la primera “montaña rusa de historias” del mundo. Además, es la atracción con mayor número de lanzamientos, siete en total, y la montaña rusa más larga de Florida, con más de 1540 metros de longitud.

Datos curiosos

Al entrar en las ruinas del Bosque Prohibido verá estatuas de criaturas mágicas raras que se encuentran en el mundo mágico.

Se utilizaron más de 1200 árboles reales para recrear el Bosque Prohibido.

Hay una caída libre vertical de casi 5 metros.

El equipo de Universal Orlando fue meticuloso al hacer la versión animatrónica de Hagrid, pues más allá de los dos metros y medio de altura, se escaneó el rostro del actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas, incluido un escaneo digital de los dientes del actor, para que el rostro del muñeco, tallado a mano, fuera fiel al personaje.

Fluffy, el perro de tres cabezas de Hagrid, pesa 3.628 kg, el equivalente al peso de dos coches.

(Aquí puede ver más noticias del sector turístico en Colombia y en el mundo)

4. The Incredible Hulk Coaster

Dónde está: Universal’s Islands of Adventure

The Incredible Hulk Coaster tiene un lanzamiento tan intenso que impulsa a los visitantes a 45 metros de altura y a través de siete emocionantes inversiones.

Esta es la montaña rusa perfecta para aquellos que buscan emociones fuertes. Se sometió a un cambio de imagen en 2016 que trajo una nueva historia y nuevos elementos a la cola, así como un carro más moderno y elegante.

Datos curiosos

Justo en la entrada, Hulk aparece sosteniendo un trozo de la vieja pista de la montaña rusa.

En la cola, el visitante se sumerge en una trama completamente nueva: es bombardeado con rayos Gamma y se transforma en Hulk.

El renovado sistema de audio en el asiento que reproduce una nueva banda sonora original.

Patrick Stump de Fall Out Boy fue el responsable de crear la nueva banda sonora para The Incredible Hulk Coaster.

5. Revenge of the Mummy

Dónde está: Universal Studios Florida

Cuando Universal desarrolló Revenge of the Mummy no existía una montaña rusa que combinara tecnología y efectos especiales. En ese momento, tenía un sistema de lanzamiento único, animatronics, efectos de fuego y agua, una trayectoria que llevaba a los visitantes de un lado a otro, todo en total oscuridad, ya que es una montaña rusa interior.

Datos curiosos

La montaña rusa de Orlando es la primera de tres instalaciones de Revenge of the Mummy - The Ride en los parques de Universal.

Una estatua dorada de King Kong está escondida en la atracción de Orlando, como una celebración de Kongfrontation, la atracción que anteriormente ocupaba el sitio.

Mientras camina por la cola, preste atención a los jeroglíficos egipcios en las paredes. Muchos de ellos deletrean advertencias reales.

El adorno de la puerta ubicado cerca de la entrada a la atracción se usó realmente en el rodaje de la película La Momia.

6. Krakatau Aqua Coaster

Dónde está: Universal’s Volcano Bay

La Krakatau Aqua Coaster fue la primera atracción de este tipo en Florida: una montaña rusa acuática ideal para toda la familia.

Los visitantes entran en canoas especialmente diseñadas donde se pueden acomodar hasta cuatro personas que son conducidas hacia abajo y hacia arriba a través de los picos y valles internos de Krakatau, el poderoso volcán de fuego y agua que se encuentra en el centro del parque.

Datos curiosos

Krakatau Aqua Coaster utiliza tecnología de motor de inducción lineal, un complejo sistema de imanes que mueve la canoa hacia arriba y hacia abajo, haciendo que el viaje sea suave.

Esta tecnología también se utilizó en Revenge of the Mummy y se llevó a un paseo acuático.

Esta montaña rusa tiene un sistema de cola virtual, la pulsera Tapu Tapu alerta al visitante cuando es el momento de ir a la atracción.

(Lea también: 7 lugares imperdibles en un viaje soñado a Turquía)

7. Flight of the Hippogriff

Dónde está: Universal’s Islands of Adventure

Flight of the Hippogriff es una montaña rusa al aire libre que da vueltas empinadas a través de árboles y bosques mágicos. Al subir a esta atracción, el visitante verá a Buckbeak, el hipogrifo, inclinándose.

Esta atracción es perfecta para los más pequeños que quizás no estén listos para otras atracciones de The Wizarding World of Harry Potter, como “Harry Potter and the Forbidden Journey” o “Harry Potter and the Escape from Gringotts”.

Datos curiosos