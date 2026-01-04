Aerolíneas reanudan vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones aéreas

Las aerolíneas recomendaron a los viajeros con vuelos desde y hacia estos destinos revisar constantemente el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantara las restricciones de operación aérea en el Caribe, varias aerolíneas que operan desde Colombia anunciaron la reactivación de sus vuelos hacia destinos que se habían visto afectados durante el fin de semana por la situación en Venezuela.

Latam Airlines Colombia informó que retomó su operación regular hacia Aruba y Curazao y, como medida adicional para apoyar a los pasajeros impactados por las cancelaciones, dispondrá de un vuelo ida y regreso a Aruba y otro vuelo ida y regreso a Curazao el próximo 5 de enero. Estos vuelos especiales buscan facilitar el retorno de los viajeros que no pudieron desplazarse en los itinerarios originalmente programados.

La aerolínea señaló que los pasajeros afectados están siendo contactados de manera proactiva a través de los datos registrados en sus reservas. Actualmente, Latam opera tres frecuencias semanales entre Bogotá y Aruba, así como entre Bogotá y Curazao. La compañía lamentó los inconvenientes ocasionados por una situación ajena a su control y agradeció la comprensión de los usuarios.

Por su parte, Avianca también anunció la reactivación de su operación desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan, tras la actualización de las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades estadounidenses que permiten la reanudación de los vuelos en estos espacios aéreos.

Según explicó la aerolínea, su prioridad es normalizar la operación e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes, así como en operaciones adicionales diseñadas específicamente para movilizar a los viajeros afectados. Los clientes con reservas activas recibirán notificaciones y serán contactados por el equipo de servicio al cliente con la información de sus nuevos itinerarios.

Avianca también indicó que los pasajeros que deseen reprogramar sus vuelos podrán hacerlo sin costo adicional, en la misma ruta y sujeto a disponibilidad, para viajar hasta 14 días después de la nueva fecha asignada, a través del Contact Center. Quienes hayan solicitado el reembolso de los trayectos no utilizados podrán continuar con dicho proceso.

Finalmente, la aerolínea recomendó a los viajeros con vuelos desde y hacia estos destinos revisar constantemente el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales. Avianca aseguró que seguirá monitoreando la situación y acatando las instrucciones de las autoridades con el fin de garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

