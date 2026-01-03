¿Viaja al Caribe? Cancelaciones y cambios en vuelos tras operación de EE. UU. en Venezuela

Avión de la aerolínea Avianca aterrizando en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá (Colombia). Imagen de referencia. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castañeda

Si tiene un viaje programado al Caribe en las próximas horas o días, preste atención.

Varias aerolíneas anunciaron cancelaciones y cambios en sus vuelos hacia algunos destinos del Caribe, luego de una operación militar adelantada por Estados Unidos en Venezuela, que llevó a las autoridades estadounidenses a emitir advertencias de seguridad aérea.

Avianca cancela vuelos a Aruba, Curazao y San Juan

Avianca informó que, por indicaciones de autoridades de Estados Unidos que advirtieron que no es seguro operar en las próximas horas en los espacios aéreos de Aruba, Curazao y San Juan, la aerolínea canceló los vuelos programados para este sábado 3 de enero desde y hacia esos destinos y suspendió también las operaciones para el domingo 4 de enero.

De acuerdo con la aerolínea, los vuelos se retomarán una vez las condiciones lo permitan. Además, las personas con reservas en vuelos cancelados podrán viajar en el primer vuelo disponible cuando se reanuden las operaciones, reprogramar su viaje sin costo en la misma ruta para volar hasta 14 días después de la nueva fecha, sujeto a disponibilidad, o solicitar el reembolso de los trayectos no utilizados.

Avianca recomendó a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y estar atentos a la información publicada en sus canales oficiales.

LATAM también ajusta su operación hacia el Caribe

LATAM Airlines Colombia anunció la cancelación de sus vuelos hacia Aruba y Curazao durante 48 horas, correspondientes a los días 3 y 4 de enero, teniendo en cuenta el contexto actual en Venezuela y priorizando la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

La aerolínea indicó que los pasajeros afectados podrán cambiar la fecha o el vuelo manteniendo el mismo tipo de tiquete, sin pagar diferencia de tarifa y sujeto a disponibilidad, hasta un año después de la fecha de emisión del tiquete, o solicitar la devolución total del pasaje, incluyendo servicios adicionales como asientos o equipaje.

LATAM también informó que estas flexibilidades aplicarán para los viajeros con vuelos programados hacia Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026, y que los pasajeros están siendo contactados de manera proactiva con la información registrada en sus reservas.

Si va a viajar al Caribe, tenga en cuenta

Las aerolíneas recomendaron a quienes tengan vuelos programados hacia el Caribe en estos días verificar el estado de sus itinerarios, revisar correos y mensajes enviados por las compañías y consultar los canales oficiales antes de desplazarse a los aeropuertos.

