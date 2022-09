¿Amante de los asados y la cerveza? Nueva propuesta “todo incluido” en Bogotá

AC Parrilla, un nuevo concepto de “brunch” en Bogotá, ideal para los amantes de los asados, la salsa, el vino y la cerveza. Foto: Cortesía oxoHotel

Bogotá cuenta con múltiples opciones para celebrar y divertirse en familia, con la pareja o con amigos. Alternativas para todos los gustos y presupuestos que hasta permiten sentirse turista en su propia ciudad, gracias a la hospitalidad y buen ambiente que existe en la capital del país.

Algunas de estas opciones las tienen los hoteles de la ciudad, lugares expertos en hacerlo sentir especial y ofrecerle experiencias únicas.

Es el caso de AC Hotel Bogotá Zona T, la marca lifestyle de inspiración europea de Marriott International operada por oxoHotel, que recientemente lanzó AC Parrilla, un nuevo concepto de “brunch” ideal para los amantes de los asados, pero también una buena propuesta para quienes disfrutan de las sopas, las ensaladas, los postres, las delicias colombianas como plátano, yuca, mazorca salada o arepa boyacense o de choclo.

(Lea también: 7 restaurantes imperdibles en Bogotá: ruta de sabores para enamorarse de Colombia)

Asimismo, quienes prefieren la salsa (como música, aunque el hotel ofrece varios aderezos para su comida) y gozan de un buen grupo en vivo, este es el mejor plan de sábado de 12:30 p.m., a 4:30 p.m., en Bogotá.

Es como planear ese asado que tanto ha querido, pero dejándose atender, sin necesidad de comprar, cocinar, ni atender a nadie, solo disfrutar de un ambiente de fiesta y diversión mientras disfruta de comida y bebidas ilimitadas.

El plan para tardear los sábados

Ubicado en la zona más vibrante y cosmopolita de Bogotá, en la calle 85 arriba de la 15, el hotel ofrece cortes frescos y jugosos de lomo de res, entraña, punta de anca, entrecote, bondiola, costillas de cerdo, pechuga y contramuslo de pollo, los cuales puede acompañar con chorizo santarrosano, morcilla, chinchulines, chicharrón crocante, longaniza, piña asada, entre muchos otros.

“El nuevo AC Parilla hace parte del calendario de brunch temáticos por el que nuestro hotel es reconocido como un ícono gastronómico de la ciudad”, dijo Henry Tobón, gerente general de AC Hotel Bogotá Zona T by Marriott. Y agregó: “AC Parrilla es una imperdible experiencia para tardear los sábados en un ambiente fiestero con salsa en vivo, chef parrillero, acompañamientos, vinos y cervezas ilimitados”.

La experiencia all you can eat & drink del hotel también ofrece patacones, yucas fritas, papa criolla y salada, plátano maduro, mazorca, arepas, entre otros. Debe calcular bien qué y cuántas veces quiere comer, pues, si así lo quiere, también puede probar las sopas y cremas como el sancocho costeño, la crema de choclo, de tomate o de champiñones; el tradicional ajiaco santafereño o el reparador caldo de costilla.

(Lea también: Colombia es el tercer país más lindo del mundo, según estudio internacional)

Para realzar el sabor de sus platillos, AC Parrilla dispone de una completa barra de aderezos que incluyen: sour cream, dip de vegetales, ají, guacamole, salsa criolla, entre otros. Tampoco se puede dejar de mencionar la amplia barra de ensaladas, hasta quienes no disfrutan de las verduras, los vegetales y los productos más saludables lo disfrutarán.

Bebidas ilimitadas

Para complementar la oferta las bebidas son la mejor compañía, y, lo que incluye este brunch AC Parrilla son: refajo, cerveza draft nacional, vino tinto, vino blanco, tinto de verano y bebidas suaves a elección del bartender.

Para terminar, o en el medio, es su decisión y puede repetir todas las veces que quiera, esa tarde de sábado, los visitantes del AC Hotel Bogotá Zona T también tienen a su disposición una estación de postres como leche asada, merengones de frutas, torta de chocolate o red velvet, brevas con arequipe, cuajada con melao, entre otros.

Tenga en cuenta que para participar en AC Parrilla se requiere de reserva previa, los espacios están sujetos a disponibilidad según el aforo, los asistentes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y las medidas de distanciamiento y los alimentos se sirven solo en los horarios establecidos y no aplica para llevar.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.