Aruba, la isla holandesa más feliz del Caribe

Eagle Beach, en Aruba, fue reconocida por Tripadvisor como la mejor playa del Caribe y la segunda del mundo. Foto: Cortesía Autoridad de Turismo Aruba

“Het leven is goed. Bida ta dushi. Life is good. La vida es buena”, holandés, papiamento, inglés y español. Son los cuatro idiomas que se hablan en Aruba, y para alguien que a duras penas habla español y dice entender el inglés, escuchar conversaciones en donde las personas utilizan estas cuatro lenguas a la vez puede ser sorprendente. Lo que no sorprende, porque desde el primer momento queda claro, es la calidez de los locales, que gracias a su amabilidad siempre sonriente refuerzan el título de la Isla Feliz.

Aruba, ubicada unos 25 kilómetros de las costas de Venezuela, es una de las islas caribeñas que hace parte de los cuatro países que conforman el Reino de los Países Bajos. Por eso, al caminar por sus calles es común observar monumentos como el de la reina Guillermina de los Países Bajos o el de Ana Frank, así como señales de tránsito en neerlandés y vehículos con el timón a la derecha.

Y es que esta isla se caracteriza por sus contrastes. Al ser uno de los países con las mejores playas del mundo, como Eagle Beach, reconocida por Tripadvisor como la playa número uno del Caribe y la segunda del mundo por varios años consecutivos, pero también porque en su interior hay paisajes desérticos con cuevas de piedra caliza y la característica arquitectura holandesa de colores pastel.

Tales contrastes y diversidad, que se evidencian en sus conversaciones, calles y gastronomía, es fruto de que en la Isla Feliz conviven personas de más de 100 nacionalidades, dedicadas a la hospitalidad y dispuestas a intercambiar historias y experiencias.

“Las personas son los mejores embajadores que tenemos, ellos te hacen sentir como en casa. Nosotros tenemos uno de los porcentajes más altos de repetición de turistas y de visitantes en el Caribe, porque la gente se siente muy bien cuando llega acá. Por eso hablamos diferentes idiomas y siempre tratamos de recibir al visitante en el idioma de ellos”, como lo comentó Tita Iglesias, especialista en eventos y patrocinios de la Autoridad de Turismo de Aruba, desde pequeños los locales se educan para fortalecer uno de los bienes más preciados de la isla: la felicidad.

Y es que este país, que recibe al año más de un millón de turistas por aeropuerto y otros 700.000 en cruceros, y en donde el 89 % de sus ingresos corresponden al turismo, no solo se fortalece con su propuesta natural de bienestar y sostenibilidad. También los grandes eventos como el Aruba Beach Tennis Open o los conciertos masivos son argumentos adicionales que hacen que cada vez más viajeros visiten esta isla que ofrece 365 días de sol.

Volviendo a los contrastes, este mes, al extremo suroccidental de Oranjestad, capital de la isla, en el Harbor Arena, antiguo puerto de carga abandonado que colinda con otro renovado en donde atracan los iluminados y colosales cruceros, se presenció el mayor concierto realizado en Aruba desde hace mucho tiempo.

Más de 900 turistas que llegaron se sumaron a los cerca de 8.000 locales de todos los rincones de la isla que se reunieron en este escenario para gozar del concierto de Romeo Santos, rey de la bachata, que duró hasta la madrugada.

“No teníamos un concierto de esta magnitud desde antes de la pandemia. Pensamos que es muy importante empujar el sector turismo y de entretenimiento con un espectáculo grande. Mucha gente de Aruba viaja a otros países para ver conciertos, entonces quisimos traer a un artista de esta talla, para que los locales, turistas y artistas se sientas más atraídos por la isla”, dijo Mark Benson, representante de Elite Entertainment, organizador del evento.

Esta amplia oferta de experiencias, la diversidad en sus calles y la multiculturalidad latente en cada esquina son aspectos que hacen que Aruba se destaque entre las islas del Caribe. Así lo aseguró Tita Nieves, quien recalcó que la cordialidad arubeña es sinónimo de más visitantes, el 69 % de los cuales provienen de Estados Unidos, 12 % de Europa y 8 % de Suramérica.

Al respecto, el Barómetro —reporte anual del buscador de vuelos Viajala—, que analizó casi 30 millones de búsquedas en Latinoamérica para estudiar los movimientos del mercado turístico en 2023 e hizo sus apuestas para Colombia en 2024, posicionó a Aruba y Santo Domingo como los destacados internacionales.

“Las playas del Caribe son siempre un atractivo para los colombianos, pero parece que estas dos están generando más interés. Aruba es 98 % más popular este año, con precios 6 % más bajos. El precio promedio para volar desde Colombia a Aruba ha bajado de $1′200.073 en 2022 a $1′014.504 en 2023, por vuelos de ida y vuelta”, informó el vocero de Viajala.

Asimismo, la aerolínea Wingo lanzó este año el primer vuelo en la historia que conecta de manera directa a Cali con Aruba, con dos vuelos semanales durante los meses de temporada alta.

Así las cosas, los contrastes, la multiculturalidad y la diversidad de experiencias que ofrece la Isla Feliz son más motivos para que una de sus metas de viajero para 2024 sea la de poner en su pasaporte el sello arubeño.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.