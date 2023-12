¡Imperdibles! “Tours” gratis en las ciudades más turísticas de Colombia

En Cartagena, destino muy apetecido por viajeros colombianos y extranjeros, se pueden hacer recorridos gratuitos. Foto: Cortesía Civitatis

Es oficial: estamos en una de las temporadas vacacionales más importantes de Colombia. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, se proyecta que, del 7 de diciembre de 2023 al 22 de enero de 2024, transiten por las terminales aéreas del país 11’619.290 pasajeros, de los cuales 8’377.001 personas viajarán dentro del territorio nacional, esto sin contar los viajeros que se movilizarán por tierra.

Para esta fecha ya es ideal tener claro a dónde viajar y en dónde hospedarse, pero ¿ya sabe qué hacer en su próximo destino? Es habitual que se deje para última hora reservar los tours o que no haya mucho presupuesto para este tipo de experiencias. Si es su caso, no se preocupe pues Civitatis comparte un listado de recorridos gratuitos con los que podrá conocer su próximo destino sin preocuparse por el dinero, teniendo en cuenta que en este tipo de actividades es el turista quien decide el valor que desea invertir basándose en el grado de satisfacción del servicio recibido, es decir, los free tour no tienen una tarifa fija, al final del recorrido el guía recibe una proponía por cada persona que asiste.

“Si desea conocer un destino sin gastar mucho dinero, los free tours son una excelente opción. Estos recorridos tienen una gran calidad y se ajustan a todo tipo de presupuesto. En nuestra plataforma, los free tours son las actividades que tienen los niveles más altos de satisfacción. Todos son realizados por guías profesionales que conocen muy bien el destino y lo muestran a través de sus ojos como locales, con la finalidad de ofrecer al turista una experiencia única y diferencial”, explica María Carolina Padilla, country manager Civitatis.

Aunque los free tours son muy populares en Europa, donde se originaron, en países como Colombia, comenzaron a darse a conocer hace algunos años, en ciudades como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali y Bogotá. ¿Le gustaría conocer los lugares más increíbles de un destino sin gastar mucho dinero? Estas son algunas de las alternativas:

Medellín

Es la ciudad del país con la oferta más amplia de free tours. Hay recorridos gastronómicos, ecológicos, algunos que muestran el arte urbano en las comunas de la ciudad y hasta uno nocturno enfocado en la cultura bohemia que se ha vivido en la ciudad, con el cual se recorren los locales y bares musicales de tango, rock y jazz, ubicados en el centro de la ciudad. Pero si busca algo más autóctono de la región, no deje de realizar el free tour en chiva por Medellín, con el que conocerá los lugares más emblemáticos de la ciudad.

👀🌎📄 (Lea también: ¿Cuáles son los tours más reservadas por extranjeros en Colombia durante fin de año?)

Bogotá

La capital del país no se queda atrás, ya que es la segunda ciudad con la mayor propuesta de free tours. Hay gastronómicos, algunos de historia y hasta uno con el que conocerá el proceso de extracción y comercialización de la esmeralda. Otro recomendado es el recorrido gratuito en bicicleta, donde durante tres horas podrá pedalear por el centro de la ciudad y conocer su historia. Si le llama la atención el arte urbano, haga el tour de grafitis, en donde artistas locales cuentan la historia de la transformación que de este arte callejero.

Cartagena

En el Corralito de Piedra hay tours gratuitos con los que podrá degustar los sabores de la comida local y recorrer las calles del centro histórico junto a un experto. Pero hay uno en particular que llama mucho la atención de viajeros y es la gira de García Márquez, un recorrido por lugares que inspiraron al nobel de literatura.

Cali

En la Capital de la Salsa hay un recorrido de tres horas donde se conocerán los lugares representativos de la ciudad, como la plazoleta Jairo Varela. De igual forma se visita la iglesia La Ermita, la Plaza de Cayzedo y de San Francisco. Para los amantes de la gastronomía la recomendación es realizar el viaje organizado por la Galería Alameda, uno de los mercados más famosos de Cali, en donde podrá degustar las frutas y la comida típica del Pacífico colombiano.

👀🌎📄 (Lea también: Así puede conseguir dos días de entrada gratis en Universal Orlando Resort)

Barranquilla

Finalizamos con la capital de la costa, con esta gira que inicia en Barrio Abajo, epicentro de la cultura popular barranquillera, donde un guía experto le hablará de la historia del carnaval, la cultura y gastronomía del Caribe colombiano. Durante el trayecto verá iglesias y plazas importantes. Además de pasar por el estadio Édgar Rentería, en donde cada temporada se muestra la pasión por el béisbol que se vive en Barranquilla.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.