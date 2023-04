Así es la lujosa propiedad de Richard Branson en el Caribe: valor por noche

Inaugurada en 2020, la isla Moskito fue construida para recibir amigos personales del británico y su familia antes de abrirse a los visitantes. Foto: Cortesía Virgin Limited Edition

A partir del 1 de junio será más fácil visitar las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe. La fecha marca el inicio de los vuelos de American Airlines que parten de Miami al Aeropuerto Internacional Lettsome, en la isla de Tórtola, la principal y más poblada del destino, y que conecta con todas las demás islas. Habrá vuelos diarios de poco más de 3 horas, lo que facilitará la vida de los turistas.

Por lo tanto, ese sueño de conocer uno de los principales y más increíbles puntos de navegación del Caribe o alojarse en islas paradisíacas aún poco conocidas está más cerca, por lo menos lo puede ir apuntando en su lista de deseos.

Una de estas islas es Moskito, un hogar privado que reúne diez propiedades de uso exclusivo. El destino forma parte de la colección de hoteles y retiros del empresario británico Richard Branson, Virgin Limited Edition, y ofrece días de descanso en la arena, stand-up paddle y kitesurf y esnórquel en aguas cristalinas.

El propio Branson tiene allí su casa de vacaciones, que se puede alquilar por USD $28.750 la noche durante la temporada baja y USD $42.500 durante la temporada alta (de enero a mayo; de octubre a diciembre).

La propiedad The Branson State sigue el “mantra” de toda la colección Virgin Limited Edition de ser un “home away from home” (hogar fuera de casa), y cuenta con 11 habitaciones divididas en tres villas, que pueden alojar hasta 22 personas. Inaugurada en 2020, fue construida para recibir amigos personales del británico y su familia antes de abrirse a los visitantes: la hija de Branson, Holly, tiene una villa completamente inspirada en ella, Beach Villa; y su otro hijo, Sam, contribuyó al diseño balinés de Mangrove Villa.

Además de disfrutar de la playa privada, los huéspedes pueden disfrutar de las piscinas infinitas (donde abundan las vistas panorámicas) o darse un masaje relajante junto al mar después de un agradable paseo. Cada villa tiene su propia estructura, como sala de estar y cocina, y todas están conectadas por pasarelas de madera rodeadas de naturaleza. Un chef exclusivo está disponible en cada villa para preparar todas las comidas y vale la pena recordar que todo es all inclusive.

Como Moskito tiene otras tres propiedades para alquiler vacacional -además de Branson State, están Oásis State, Point State y The Village, una en cada punto de la isla, un centro de ocio las conecta, esta es Beach House, también incluida y que cuenta con una estructura de pie sobre la arena, piscina, una sala de juegos, dos canchas de tenis con gradas, un gimnasio equipado, entre otras.

