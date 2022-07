Así es la nueva atracción de Universal Studios Hollywood inspirada en “Nope”

El set de “Jupiter’s Claim” marca la primera vez que una atracción del Studio Tour se abre el mismo día que el estreno de la película. Foto: Cortesía Universal Parks & Resorts

El set original de “Jupiter’s Claim” del nuevo, extenso y épico filme de terror de Jordan Peele, “Nope”, se presentará exclusivamente en Universal Studios Hollywood como una nueva atracción en el famoso Studio Tour, a partir del viernes 22 de julio, junto con el estreno en cines de esta nueva película de Universal Pictures y Monkeypaw Productions de Peele.

El set fue creado por la diseñadora de producción Ruth DeJong, luego que se desarmara cuidadosamente en la postproducción se transportó a Universal Studios Hollywood, donde se reconstruyó de manera completa con detalles y accesorios originales de la película.

El concepto de la integración del set al Studio Tour comenzó durante el inicio de la producción en asociación con los cineastas, trabajando en colaboración con Universal Creative en Universal Studios Hollywood para garantizar su autenticidad y precisión.

El set de “Jupiter’s Claim” marca la primera vez que una atracción del Studio Tour se abre el mismo día que el estreno de una película. Se realizará en el backlot de Universal Studios junto con una serie de otros escenarios de películas icónicas que incluyen “War of the Worlds”, de Steven Spielberg; la infame casa del filme Psycho, de Alfred Hitchcock; y el Courthouse Square de la película Back to the Future, de Robert Zemeckis.

“Recuerdo haber visitado Universal Studios cuando tenía 12 años y quedar hipnotizado. Esa experiencia reforzó mi pasión y deseo de unirme algún día a la meta magia de la ‘vida tras bambalinas’. Desde entonces, he tenido la suerte de dirigir tres películas para Universal”, comentó Jordan Peele. Y añadió: “es un privilegio honrar estas colaboraciones con mis compañeros de estudio, miembros del equipo y el elenco, y poder compartir el ‘Jupiter’s Claim’ con los fans”.

“Estamos encantados de colaborar con Jordan Peele y traer una parte de su innovadora película a Universal Studios Hollywood para que nuestros visitantes la experimenten”, dijo Scott Strobl, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Universal Studios Hollywood. “La creatividad y el ingenio de Jordan han producido películas que invitan a la reflexión y no podríamos estar más emocionados de mostrar su set original de Jupiter’s Claim como una atracción central permanente en el Studio Tour, brindando a nuestros visitantes un asiento de primera fila para disfrutar de la auténtica magia cinematográfica”, añadió Strobl.

Jordan Peele irrumpió y redefinió el horror moderno con los éxitos taquilleros de Universal “Get Out” y luego “Us”. Ahora, reimagina la película de verano con una nueva pesadilla pop. Escrita, dirigida y producida por Peele, “Nope” reúne al cineasta con el ganador del Oscar Daniel Kaluuya (Get Out, Judas y the Black Messiah), a quien se unen Keke Palmer (Hustlers, Alice) y el nominado al Oscar Steven Yeun (Minari, Okja) como residentes en un barranco solitario de California que se convierten en testigos de un extraño y escalofriante descubrimiento.

“Jupiter’s Claim”, ubicado en el valle de Santa Clarita en el sur de California, es un parque temático para la diversión familiar. Operado con inmenso orgullo y perteneciente a la exestrella infantil Ricky “Jupe” Park, se convierte en un lugar fundamental a medida que los personajes buscan investigar fenómenos misteriosos e inexplicables, llevándolos hacia un peligro cada vez mayor y consecuencias aterradoras.

Por otro lado, el Studio Tour es famoso por llevar a los visitantes tras bambalinas de un auténtico estudio de producción de cine y televisión. Con la emocionante adición del conjunto “Jupiter’s Claim” de “Nope”, junto con el lanzamiento progresivo de los tranvías eléctricos Studio Tour, un verano de diversión apenas comienza en Universal Studios Hollywood.

Asimismo, los fanáticos podrán experimentar “Nope” en el fin de semana de su estreno en el ultramoderno cine Universal Cinema de AMC de Universal CityWalk, antes de dirigirse a Universal Studios Hollywood para ver el set original de la película. Después de todo, este es el lugar para ver películas donde se hacen las películas.

