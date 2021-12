The Nighttime Lights at Hogwarts Castle, espectáculo de proyección de luces en el mágico castillo.

¿Habrá un lugar más divertido en el mundo que Orlando, en Estados Unidos? Un destino reconocido por sus parques temáticos, donde cada año miles de familias se reúnen para disfrutar como niños de una ciudad llena de entretenimiento, gritos de adrenalina y sonrisas por conocer a algunos de los personajes de sus películas favoritas. Orlando es una fábrica de buenos recuerdos y lindas emociones.

Allí, una de las mejores opciones es Universal Orlando Resort, que cuenta con destacadas opciones de hospedaje, gastronomía, entretenimiento y diversión para todos los gustos, edades y presupuestos.

Además, ir a los parques temáticos es una de las razones más populares por la que los turistas viajan a Orlando, y Universal posee tres de los mejores. Actualmente, la filial de parques temáticos de NBC Universal está construyendo uno más: el Epic Universal.

Universal Studios Florida

Cruzar su entrada es llegar a un mundo de fantasía y emociones, pues en cada espacio del parque se podrá sentir como si estuviera dentro de una película o serie.

Aunque es difícil elegir solo algunas atracciones, por eso se recomienda visitar cada parque en un solo día, las imperdibles son:

The Bourne Stuntacular: esta nueva experiencia sorprende a todos gracias al espectáculo de acrobacias extremas de actores en vivo, el uso de tecnología innovadora y los efectos especiales, que le permitirán sentirse inmerso en el mundo de Jason Bourne; hay momentos en los que no identificará qué es la vida real y qué es la proyección.

E. T. Adventure: es la clásica del parque, la única en funcionamiento desde que se inauguró Universal Studios Florida, en 1990. Ayude a salvar el planeta de E. T. subiéndose a una bicicleta voladora.

The Wizarding World of Harry Potter - Diagon Ally: no puede faltar el área temática basada en la saga de J. K. Rowling. En esta zona, el visitante encontrará restaurantes y tiendas del mágico mundo, además de la atracción Harry Potter and the Escape from Gringotts.

El Dragón de Gringotts, que lanza fuego; y la Plataforma 9 ¾, donde viajará en el Hogwarts Express hacia Londres, son otras recomendaciones.

Recuerde que Hogwarts Express conecta a Universal Studios con Islands of Adventure, por lo tanto, debe tener un boleto “parque a parque” para poder abordar esta atracción.

Despicable Me Minion Mayhem, Dreamworks Destination, MIB Alien Attack, Hollywood RIP Ride Rockit, Race through New York starring Jimmy Fallon, Revenge of the Mummy, Simpsons The Ride y Transformers Ride son más imperdibles.

Islands of Adventure

Su nombre no podría describirlo mejor, la Isla de la Aventura cumple su promesa y entrega diversión y adrenalina para todos los gustos. Al igual que Universal Studios Florida, tiene decenas de opciones para todas las edades. He aquí algunas recomendaciones.

The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade: es el área temática de Islands of Adventure basada en la mágica saga. Allí, además de sorprenderse con el Castillo de Hogwarts, no deje de disfrutar del Magical Creatures Motorbike Adventure de Hagrid, la montaña rusa de lanzamientos más alta del mundo, con caídas inesperadas de más de cinco metros, entre otras características que la hacen una de las más emocionantes de Orlando.

Otros de los imperdibles de Hogsmeade son Flight of the Hippogriff, ideal para niños; el simulador Harry Potter and the Forbidden Journey y The Nighttime Lights at Hogwarts Castle, el espectáculo de proyección de luces que se realiza cada 20 minutos, desde el anochecer hasta el cierre del parque. Además, no deje de probar alguna de las seis versiones de la deliciosa cerveza de mantequilla.

Jurassic World VelociCoaster: el comentario de muchos al finalizar esta montaña rusa es que es la mejor en la que se han subido, y no es para menos, ya que esta nueva atracción eleva el nivel como una de las montañas rusas más elaboradas y ambiciosas jamás diseñadas, se podría llevar todos los elogios.

Desde la entrada al parque se ve imponente, luego, haciendo la fila, el equipo de Universal Creative en colaboración con los cineastas de Jurassic World, incluidos Steven Spielberg, Colin Trevorrow y Frank Marshall, logran que los visitantes se sumerjan en la aventura de las tradicionales películas.

Ya en la montaña rusa no queda mucho más que decir, sino que planee su viaje para vivir la experiencia de subirse a la montaña rusa de lanzamiento más rápida, alta e intensa de Florida, enviando a los visitantes a 47 metros en el aire a velocidades extremas de hasta 112 km/h mientras corren junto a una feroz manada de velocirráptores, entre otras emocionantes características.

La completa y colorida zona infantil Dr. Seuss Land; la emocionante montaña rusa The Incredible Hulk Coaster; el simulador 3D, The Amazing Adventures of Spider-Man; las atracciones de agua Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls y Jurassic Park River Adventure, y Skull Island: Reign of Kong son otras de las recomendaciones.

Volcano Bay

El parque acuático de Universal Orlando Resort, con su famoso e inmenso volcán en el medio de las cuatro áreas llenas de atracciones, es otra muestra de la belleza que se encuentra en todo el complejo, inspirado en el Pacífico sur.

Allí, además de emocionarse en los toboganes, relajarse en las atracciones más tranquilas y probar comida deliciosa, tendrá todo lo necesario para disfrutar un día inolvidable, como las filas virtuales que podrá conseguir gracias a Tapu Tapu, pulsera electrónica que, entre otras, también le sirve para hacer compras.

Algunas de las atracciones recomendadas en Volcano Bay son:

Krakatau Aqua Coaster: montaña rusa que atraviesa el interior del volcán, con caídas ligeras.

Ko’okiri Body Plunge: es emocionante hasta para los más arriesgados. Los viajeros ingresan a una cabina que conecta con un tobogán con una sola caída de 70 grados, desde una altura de 38 metros.

Honu ika Moana: es un tobogán con curvas y giros que lo deslizará a toda velocidad en una balsa para cinco pasajeros. El azul es para los aventureros y el verde para los más tranquilos.

TeAwa The Fearless River: no es el tradicional río lento, pues tiene sorpresas y zonas rápidas. Tome un chaleco salvavidas y deje que las olas y las corrientes lo lleven.

Waturi Beach: playa con una enorme piscina de olas.

Arrecife Runamukka: para niños, con piscinas poco profundas, toboganes más pequeños y decorado con arrecifes de coral.

Kopiko Wai Winding River: el tranquilo río donde irá sobre cómodos flotadores. Es ideal para relajarse, compartir en familia y recorrer el parque desde el agua.

Una última recomendación es comprar el Boleto Explorer, para disfrutar de los tres parques por el precio de dos. Descargando la aplicación de Universal podrá optimizar su experiencia.

Dónde dormir

Universal tiene ocho hoteles para todos los gustos y presupuestos. Dockside Inn and Suites, por ejemplo, ofrece un lindo diseño y servicio de primera con tarifas muy bajas. Además, al igual que en los otros siete, hospedarse en estos hoteles tiene múltiples beneficios.

La experiencia completa

Los hoteles de Universal ofrecen entrada temprana al parque a The Wizarding World of Harry Potter y Volcano Bay, transporte gratuito a los parques temáticos y a Universal CityWalk, y entrega gratuita en el hotel de las compras hechas dentro del complejo, entre muchas otras.

Dónde comer

Algunos de los restaurantes recomendados de CityWalk, donde también está el popular globo de Universal son: Toothsome Chocolate Emporium, Vivo Italian Kitchen, Big Fire, NBC Brew and Grill y The Cowfish Sushi Burger Bar. Hay para todos los gustos y presupuestos.

Universal’s CityWalk

Ningún viaje a Orlando está completo sin pasar por CityWalk, el complejo de entretenimiento de Universal Orlando Resort, de entrada gratuita. Allí está la tienda de Universal Studios más grande del complejo, entre otras, y muchos restaurantes para todos los gustos.

*Invitada por Universal Orlando Resort.

