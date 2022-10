Así es la nueva propiedad para alquiler de Richard Branson en el Caribe

En el corazón de The Village se encuentra la gran piscina infinita ondulada de varios niveles. Foto: Cortesía Virgin Limited Edition

Moskito Island, una isla caribeña privada oficialmente abierta en 2021, lanza su propiedad más nueva, The Village. Ofreciendo una experiencia de lujo única, The Village se une a otras tres propiedades, The Branson Estate de Sir Richard Branson, The Oasis Estate y The Point Estate.

Construido en el acantilado, The Village cuenta con nueve habitaciones y combina a la perfección una arquitectura innovadora con alta tecnología y deliciosas sorpresas, que esperan ser descubiertas por los viajeros más exigentes que buscan una escapada al Caribe.

Moskito Island ahora ofrece cuatro retiros privados distintos y altamente personalizados como parte de la colección de Virgin Limited Edition.

Cada propiedad Moskito tiene su propia identidad y The Village no es una excepción. Ubicada en el extremo más occidental de la isla, con vistas panorámicas del mar hasta Virgen Gorda, la propiedad de 5500 metros cuadrados, situada en 3,5 acres, presenta un diseño sorprendentemente moderno compuesto por varias estructuras similares a casas de playa con techos de paja que se mimetizan de forma natural con el paisaje.

Sus nueve habitaciones alojan cómodamente hasta 18 personas y están disponibles solo para alquiler exclusivo. La tecnología futurista de la propiedad y las comodidades extravagantes son sus grandes diferenciadores, como la cabina de DJ oculta que se eleva desde la terraza al aire libre y tiene vista a la piscina infinita de dos pisos. Al igual que la bañera de hidromasaje con fondo de vidrio sobre el borde del acantilado, que se completará en 2023. Un tobogán que envuelve el borde de la propiedad y un sistema de iluminación y sonido excepcionalmente avanzado también son grandes diferenciadores.

“Desde nuestra apertura programada a fines del año pasado, hemos sido honrados humildemente en el escenario mundial por brindar una experiencia de hospitalidad caribeña excepcional y extremadamente única que va más allá del lujo tradicional. El debut de Village es la siguiente fase en la evolución continua de Moskito Island, una isla privada como ninguna otra”, dice Jon Brown, director general de Virgin Limited Edition.

Y agrega: “Después de una década, The Village Estate lleva el lujo a nuevas alturas, al igual que sus propiedades hermanas, con un diseño llamativo, comodidades creativas de última generación y vistas panorámicas en los entornos más privados. Moskito Island no tiene límites cuando se trata de brindar momentos lujosos e incomparables, y agregar The Village a nuestra colección amplía aún más nuestra posición como líderes del lujo en el Caribe”.

Con el lema “home away from home, cada una de las nueve habitaciones de The Village actúa como su propio retiro aislado con baños, una sala de estar y amplias terrazas o patios, todo para uso exclusivo.

La joya de la propiedad es la Master Suite. Abarcando dos pisos, fue diseñado en un bucle circular y se completa con una terraza envolvente de 360 grados que no solo crea una experiencia interior y exterior para los huéspedes, sino que también ofrece las vistas más espectaculares.

La casa principal es un verdadero centro de entretenimiento y pretende ser una especie de faro, ubicado en la cima de la colina. El bar, combinado con un área de asientos de diseño único, conduce a una escalera de caracol que conduce al techo de la propiedad. La escalera, por cierto, está cubierta con iluminación LED de alta tecnología y sincronizada con audio, donde las luces se mueven al ritmo de la música proyectada por el sistema de sonido con calidad de estadio.

En el corazón de The Village se encuentra la gran piscina infinita ondulada de varios niveles, anclada en cada extremo por el Pabellón Principal y el Pabellón Comedor y flanqueada por palmeras que crean un oasis tropical inspirado en un jardín balinés.

Las características únicas están diseñadas a la perfección en los espacios de la piscina, como un salón seco sumergido, un bar en la piscina y una segunda piscina que conduce a la Master Suite, todo mejorado con impresionantes vistas y las tranquilas aguas caribeñas circundantes.

Las comodidades adicionales en The Village incluyen un gimnasio de última generación totalmente equipado, un cine insonorizado, un horno de pizza y un huerto orgánico del que los chefs dedicados utilizan productos frescos recién cosechados a diario y preparan experiencias gastronómicas personalizadas para los huéspedes y, al mismo tiempo, ayudan a reducir la producción de residuos para el inmueble.

Fuera de su propiedad privada, en Moskito Island, los huéspedes tienen acceso a áreas recreativas comunes, que incluyen dos canchas de tenis inspiradas en las mejores arenas del mundo -Richard Branson es fanático de este deporte-, un centro de deportes acuáticos, áreas de juegos y entretenimiento, y playa con toda la estructura de servicios.

La cocina de la isla no conoce límites, con muchas opciones gastronómicas encantadoras para elegir, ya sean picnics en la playa de Manchioneel, cenas a la luz de las velas bajo las estrellas o clases de pizzaiolo. Se ofrecen tratamientos de spa personalizados en la comodidad de cada propiedad o también en toda la isla en lugares apartados.

Las tarifas de The Village comienzan en US$19,000 por noche durante la temporada baja, para un máximo de 18 huéspedes. Las tarifas incluyen un administrador de propiedad y personal dedicados, así como un equipo de chefs privados en toda la isla.

Moskito ofrece un modelo all inclusive en el que todas las comidas, bebidas, deportes acuáticos no motorizados y la selección de un itinerario totalmente personalizado forman parte de la tarifa. Se aplican estancias mínimas durante todo el año.

Virgin Limited Edition es una colección galardonada de retiros exclusivos en todo el mundo. Cada uno ofrece una sensación de diversión y experiencias únicas, lujo y servicio personalizado.

El grupo incluye Necker Island y Moskito Island, en las Islas Vírgenes Británicas del Caribe; Ulusaba Private Game Reserve, en Sudáfrica; Kasbah Tamadot, en Marruecos; The Lodge en Verbier, Mahali Mzuri, un campamento de safari en Kenia; Mont Rochelle Hotel y Mountain Vineyard, en Sudáfrica; y Son Bunyola Estate, en Mallorca.

