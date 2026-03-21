Así puede dormir en el Estadio Ciudad de México con entradas al Mundial 2026

Los interesados pueden solicitar la reserva de esta experiencia a partir del lunes 23 de marzo. Foto: Leo Manzo. Cortesía Airbnb

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A pocos meses de que el balón comience a rodar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una iniciativa promete acercar a los aficionados a la esencia más íntima del fútbol. La plataforma Airbnb anunció una experiencia exclusiva que permitirá a un selecto grupo de huéspedes pasar la noche dentro del emblemático Estadio Ciudad de México, guiados por Hugo Sánchez, declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor futbolista mexicano del siglo XX.

El próximo 5 de abril, dos palcos del estadio serán transformados en suites privadas con vista directa a la cancha, ofreciendo una vivencia que trasciende el turismo convencional. No se trata solo de hospedarse en un lugar icónico, sino de habitar un escenario cargado de historia futbolística.

Dormir en el corazón del fútbol mexicano

Conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”, el estadio abrirá sus puertas en una modalidad inédita: no para recibir multitudes, sino para acoger a unos pocos aficionados que vivirán el fútbol desde dentro. La experiencia incluye un recorrido exclusivo detrás de escena, guiado por el propio Hugo Sánchez, quien compartirá anécdotas de su carrera y momentos que marcaron su paso por este recinto.

El exdelantero también enseñará algunos de los secretos técnicos de su icónica “chilena”, jugada que lo inmortalizó en el fútbol internacional.

“Es un lugar que impone, inspira y resguarda historias inolvidables. No solo lo verán desde las gradas: lo habitarán”, expresó Sánchez sobre el estadio donde marcó su primer gol como profesional.

Una experiencia inmersiva y personalizada

La velada incluirá actividades diseñadas para sumergir a los invitados en la cultura futbolera mexicana. Entre ellas, una convivencia en “La Tribuna de Hugol”, un espacio temático creado para la ocasión, y una sesión de personalización junto a Fuega Lab, donde los asistentes podrán diseñar balones y gorras como recuerdo.

La experiencia gastronómica también será protagonista, con una cena inspirada en sabores tradicionales de México preparada por un chef privado. Tras la noche en las suites, los huéspedes despertarán con vista al campo y disfrutarán de un desayuno especial para cerrar la estancia.

Como parte de esta vivencia, los participantes recibirán entradas para asistir al partido inaugural del Mundial, que se disputará el 11 de junio en el mismo estadio. Así, la experiencia conecta pasado, presente y futuro del fútbol en un solo viaje.

¿Cómo participar?

Las solicitudes de reserva estarán disponibles a partir del 23 de marzo a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) a través del sitio oficial de Airbnb. La plataforma seleccionará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro personas. La experiencia es gratuita e incluye alimentación durante la estancia, aunque no cubre transporte.

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