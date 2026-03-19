Miami se alista para el Mundial 2026 con nuevos hoteles y experiencias turísticas

Ubicado en Miami Gardens , Hard Rock Stadium es el nexo de los deportes, conciertos de clase mundial, festivales de música y grandes eventos en el Gran Miami y Miami Beach . Foto: Cortesía Greater Miami Convention & Visitors Bureau

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Miami y Miami Beach avanzan en 2026 con una agenda que reafirma su posicionamiento internacional. Uno de los hitos más relevantes será la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones de todo el mundo y que tendrá a la ciudad como una de sus sedes oficiales. La ciudad no solo acogerá partidos clave, sino que se convertirá en un epicentro de experiencias para aficionados, impulsando la ocupación hotelera, la actividad gastronómica y una agenda cultural paralela.

El Hard Rock Stadium albergará siete partidos, incluida una semifinal y uno de los encuentros más esperados por los aficionados colombianos: el partido entre la Selección de fútbol de Colombia y Selección de fútbol de Portugal, programado para el 27 de junio. Este evento proyectará a la ciudad ante millones de espectadores a nivel global y también representa una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea y el flujo de visitantes desde América Latina.

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Según cifras del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB), el destino registró más de 28 millones de visitantes el año pasado, de los cuales 6,3 millones fueron internacionales, generando un impacto económico cercano a 22 mil millones de dólares. En este contexto, Colombia se mantiene entre los cinco principales mercados internacionales que visitan Miami y Miami Beach, ocupando el segundo lugar a nivel global. Durante el primer semestre de 2025 se registraron 180.000 visitantes colombianos.

El calendario deportivo de 2026 también estará marcado por eventos internacionales que consolidan a la ciudad como sede de grandes competencias. Entre ellos destacan el World Baseball Classic, el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Estas citas no solo fortalecen su posicionamiento dentro del circuito deportivo global, sino que también dinamizan la programación cultural, gastronómica y de entretenimiento en distintos vecindarios de la ciudad.

Cultura y experiencias

Más allá del deporte, Miami Beach conmemora el centenario del Art Deco con exhibiciones y actividades que resaltan su patrimonio arquitectónico y su identidad visual. En paralelo, barrios como Wynwood continúan fortaleciendo su programación artística y musical con nuevos espacios de entretenimiento en vivo.

Para quienes buscan experiencias al aire libre, el Fairchild Tropical Botanic Garden mantiene una agenda activa de actividades durante todo el año, mientras que el cercano Parque Nacional de los Everglades sigue siendo una de las principales puertas de entrada a la naturaleza subtropical del sur de Florida.

La experiencia del visitante también evoluciona en movilidad, con servicios eléctricos gratuitos en zonas estratégicas y nuevas alternativas de transporte que facilitan la conexión entre Miami Beach y el centro de la ciudad.

Hospitalidad y gastronomía

Con más de 66.000 habitaciones disponibles, el destino continúa ampliando y modernizando su oferta hotelera. Entre las novedades destaca la renovación del Loews Miami Beach Hotel, así como la reapertura del icónico Delano Miami Beach, que regresó el 9 de marzo con espacios rediseñados y nuevos conceptos gastronómicos.

En Aventura, el JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa incorporó nuevas instalaciones deportivas, ampliando las opciones para quienes buscan integrar bienestar y actividad física durante su estadía.

La escena culinaria de Miami también continúa ganando reconocimiento internacional. Con más de 15 restaurantes distinguidos con estrella Michelin, la ciudad reafirma su liderazgo como destino gastronómico diverso y sofisticado. Entre ellos se encuentra El Cielo Miami, del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, referente de la cocina latinoamericana contemporánea.

Nuevas aperturas en barrios como Coconut Grove y Wynwood siguen ampliando el mapa gastronómico del destino. En Coconut Grove, restaurantes como Ariete continúan consolidándose dentro de la alta cocina local. A esto se suman experiencias culinarias en hoteles emblemáticos como el Fontainebleau Miami Beach, donde espacios como Hakkasan y Prime 54 presentan menús de autor y formatos especiales.

La combinación de grandes eventos deportivos, cultura activa, naturaleza cercana y hospitalidad renovada proyecta a Miami y Miami Beach como destinos preparados para recibir viajeros durante todo el año. Más que un calendario puntual, 2026 marca una etapa de consolidación y crecimiento sostenido, ampliando las razones para descubrir nuevas facetas del destino.

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