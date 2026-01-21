Así puede inscribirse a la Vitrina Turística de Anato 2026: fechas y requisitos

Anato anunció como destino internacional invitado de honor al Caribe Mexicano. Foto: Anato

Bogotá ya empieza a calentar motores para una nueva edición de la Vitrina Turística de Anato, un evento que, con el paso de los años, se ha convertido en una cita obligada para quienes viven y trabajan del turismo en Latinoamérica. El encuentro llega a su edición número 45, consolidándose como un espacio clave donde confluyen agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, destinos, operadores y varios actores de la industria.

La cita será del 25 al 27 de febrero de 2026, en Corferias, Bogotá, y se desarrollará bajo el lema “Colombia abierta al mundo”. Para esta edición, Anato anunció como destino internacional invitado de honor al Caribe Mexicano, una región que también despierta gran interés entre los viajeros colombianos. Lugares como Cancún y la Riviera Maya se han consolidado como destinos frecuentes, lo que refuerza el intercambio turístico entre ambos países y el atractivo de esta invitación especial.

El evento contará con la participación de más de 30 países, además de una nutrida agenda que incluye citas de negocios, encuentros entre profesionales del sector, espacios de capacitación y la tradicional rueda de negocios Colombia Travel Mart.

¿Cómo participar de esta nueva edición?

Desde la organización se ha extendido la invitación a los agentes, empresarios y miembros del sector para que se registren con anticipación y aseguren su participación. El registro es online para el visitante profesional y ya se encuentra habilitado a través del enlace oficial de Anato.

Vale la pena aclarar que este es un evento pensado exclusivamente para el sector turístico. Por eso, solo pueden participar empresarios y profesionales del gremio, y no está habilitado el ingreso para personas naturales.

Empresarios nacionales

El registro online no tiene costo si se realiza hasta el 18 de febrero de 2026.

Desde el 23 de febrero de 2026, la inscripción se podrá hacer de manera presencial en Corferias, con un valor de COP $100.000 por persona.

Empresarios del exterior

Valor de inscripción: USD $80, tanto para registro online como presencial.

Recomendaciones adicionales

La organización hace las siguientes recomendaciones para los asistentes:

Si ya recibió la aprobación de su registro, descargue la escarapela desde el enlace habilitado por Anato

La escarapela es su identificación personal y debe portarse en todo momento dentro de Corferias durante el evento.

En caso de extravío de la escarapela, la reexpedición tendrá un costo de COP $50.000.

Las instrucciones de registro para expositores serán enviadas directamente a los correos electrónicos registrados en el contrato de participación.

