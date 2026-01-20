Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo

Viajar para reconectar: la nueva tendencia inspirada en el color del año 2026

Destinos de calma y alojamientos inspirados en el color “Cloud Dancer” marcan una tendencia que busca silencio, diseño minimalista y desconexión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
20 de enero de 2026 - 09:00 p. m.
Alojamientos en Colombia, Chile, Perú y Argentina muestran cómo el entorno puede acompañar experiencias de viaje más lentas y conscientes.
Alojamientos en Colombia, Chile, Perú y Argentina muestran cómo el entorno puede acompañar experiencias de viaje más lentas y conscientes.
Foto: Airbnb
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Viajar está cambiando. En 2026, la búsqueda de silencio y simplicidad dejará de ser un lujo para convertirse en una necesidad compartida, incluso al momento de elegir destino.

En un mundo hiperconectado, cada vez más personas buscan bajar el ritmo y reconectar, aunque sea por unos días, a través de experiencias de viaje pensadas para la calma y el descanso.

Vínculos relacionados

Río de Janeiro se prepara para recibir ocho millones de personas en el carnaval 2026
Estos son los 12 destinos imperdibles para viajar en 2026 y el mejor mes para visitarlos
Bangkok es la ciudad más visitada del mundo: por qué y qué hay para hacer

En la plataforma Airbnb, esta intención ya se refleja en la forma de viajar. Cada vez más viajeros se alejan de las pantallas para conectar con la cultura y elegir destinos que invitan a la tranquilidad.

Esa búsqueda se traduce en espacios concebidos para el descanso: casas bañadas por luz natural, plantas abiertas y diseños minimalistas que transmiten serenidad. Blancos luminosos, atmósferas ligeras y materiales nobles como la piedra y la madera crean interiores que dialogan con el entorno y convierten el descanso en una experiencia en sí misma.

“Cloud Dancer”, el color del año

En sintonía con esta forma de viajar, el color del año “Cloud Dancer” aparece como el reflejo perfecto de este espíritu. Su tonalidad clara y etérea envuelve los espacios con una sensación de calma, aporta equilibrio y ligereza, y construye una atmósfera que invita a respirar profundo y a sentirse en paz.

Según Pantone, el color del año “Cloud Dancer” es “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada. Un blanco ondulante impregnado de serenidad que fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dando espacio a la innovación”.

12 destinos inspirados en el color del 2026

Esta selección de espacios da vida a esa visión a través de estancias ubicadas en distintos rincones de Latinoamérica, con algunas destacadas en Colombia, Chile, Perú y Argentina.

Espacios con un diseño armónico que muestran cómo el entorno puede acompañar momentos de descanso, invitar a bajar el ritmo, renovar energías y disfrutar sin afán.

Apartamento de lujo en el centro histórico (Santa Marta, Colombia)

Apartaestudio con balcón (Cartagena, Colombia)

Casa Pumata Barichara (Barichara, Colombia)

Dúplex en una ubicación privilegiada de Palermo Soho (Buenos Aires, Argentina)

Apartamento nuevo de dos dormitorios cerca de Larcomar (Lima, Perú)

MarAlto - “La Tagua” (Navidad, Chile)

Jardín y piscina en Palermo (Buenos Aires, Argentina)

Domo con tinaja privada a pasos de la playa (Matanzas, Chile)

Marmot Sunset Suite, en la playa, las pocitas (Talara, Perú)

Casa Zapallar Norte con cancha de Padel (Zapallar, Chile)

Casa con piscina en Sotavento (Paracas, Perú)

Casita flotante Karku (San Fernando, Buenos Aires, Argentina)

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Turismo

Viajes

Viajes por Colombia

viajar para reconectar

destinos de calma

viajes 2026

turismo de bienestar

viajes de desconexión

destinos tranquilos latinoamérica

diseño minimalista viajes

color del año pantone

alojamientos de descanso

viajes lentos

turismo consciente

espacios para relajarse

cloud dancer

airbnb

destinos airbnb

recomendaciones airbnb

color del año

pantone

cloud dancer pantone

cloud dancer 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.