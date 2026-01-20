Viajar para reconectar: la nueva tendencia inspirada en el color del año 2026

Alojamientos en Colombia, Chile, Perú y Argentina muestran cómo el entorno puede acompañar experiencias de viaje más lentas y conscientes. Foto: Airbnb

Viajar está cambiando. En 2026, la búsqueda de silencio y simplicidad dejará de ser un lujo para convertirse en una necesidad compartida, incluso al momento de elegir destino.

En un mundo hiperconectado, cada vez más personas buscan bajar el ritmo y reconectar, aunque sea por unos días, a través de experiencias de viaje pensadas para la calma y el descanso.

En la plataforma Airbnb, esta intención ya se refleja en la forma de viajar. Cada vez más viajeros se alejan de las pantallas para conectar con la cultura y elegir destinos que invitan a la tranquilidad.

Esa búsqueda se traduce en espacios concebidos para el descanso: casas bañadas por luz natural, plantas abiertas y diseños minimalistas que transmiten serenidad. Blancos luminosos, atmósferas ligeras y materiales nobles como la piedra y la madera crean interiores que dialogan con el entorno y convierten el descanso en una experiencia en sí misma.

“Cloud Dancer”, el color del año

En sintonía con esta forma de viajar, el color del año “Cloud Dancer” aparece como el reflejo perfecto de este espíritu. Su tonalidad clara y etérea envuelve los espacios con una sensación de calma, aporta equilibrio y ligereza, y construye una atmósfera que invita a respirar profundo y a sentirse en paz.

Según Pantone, el color del año “Cloud Dancer” es “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante en una sociedad que redescubre el valor de la reflexión calmada. Un blanco ondulante impregnado de serenidad que fomenta la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, dando espacio a la innovación”.

12 destinos inspirados en el color del 2026

Esta selección de espacios da vida a esa visión a través de estancias ubicadas en distintos rincones de Latinoamérica, con algunas destacadas en Colombia, Chile, Perú y Argentina.

Espacios con un diseño armónico que muestran cómo el entorno puede acompañar momentos de descanso, invitar a bajar el ritmo, renovar energías y disfrutar sin afán.

● Apartamento de lujo en el centro histórico (Santa Marta, Colombia)

● Apartaestudio con balcón (Cartagena, Colombia)

● Casa Pumata Barichara (Barichara, Colombia)

●Dúplex en una ubicación privilegiada de Palermo Soho (Buenos Aires, Argentina)

● Apartamento nuevo de dos dormitorios cerca de Larcomar (Lima, Perú)

● MarAlto - “La Tagua” (Navidad, Chile)

● Jardín y piscina en Palermo (Buenos Aires, Argentina)

● Domo con tinaja privada a pasos de la playa (Matanzas, Chile)

● Marmot Sunset Suite, en la playa, las pocitas (Talara, Perú)

● Casa Zapallar Norte con cancha de Padel (Zapallar, Chile)

● Casa con piscina en Sotavento (Paracas, Perú)

● Casita flotante Karku (San Fernando, Buenos Aires, Argentina)

