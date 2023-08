Así se están impulsando los destinos de paz en Colombia

San José del Guaviare tiene infinidad de experiencias por descubrir. En la imagen, Cerro Azul, una joya arqueológica de Colombia ubicada en la Serranía de la Lindosa. Foto: María Alejandra Castaño

Colombia, el país de la belleza, el de los destinos de paz. Estas son algunas de las consignas más mencionadas actualmente cuando se habla del sector turístico en el país, una industria fundamental para el desarrollo sostenible y que sirve como aliada para que personas, familias y comunidades de los territorios más apartados se fortalezcan y apuesten por una huella del turismo positiva que aporte a la disminución de la pobreza, la reconstrucción del tejido social y la conservación de la biodiversidad.

En este sentido, cada vez cobran mayor valor los encuentros que sirven para encadenar iniciativas comunitarias e indígenas con compradores nacionales e internacionales, y que impulsan los destinos de paz. Es el caso del V Encuentro de Turismo Sostenible Acotur, que este año se realizará en San José del Guaviare y reunirá a expertos del sector con emprendimientos que esperan ser visibilizados.

Asimismo, es un espacio para fortalecer los vínculos humanos y comprender que este camino solo se puede tejer si trabajamos juntos, reconociendo que la diversidad es poderosa y que el turismo es una herramienta para impulsar nuestros sueños e ideales.

Laura Durana Posada, directora de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), explica la importancia del evento, que se realizará del 23 al 26 de agosto.

¿De qué se trata el Encuentro de Turismo Sostenible Acotur?

Nosotros, como Asociación, desde hace cinco años hemos venimos haciendo un encuentro con el objetivo de beneficiar al turismo sostenible colombiano de la mejor manera posible. Con el paso del tiempo hemos logrado incrementar las actividades, los participantes y en general el impacto de nuestro evento en diferentes actores del sector. Este año se realizará en San José del Guaviare.

¿Cuáles serán las actividades principales del evento?

El 23, con apoyo de Fontur, 58 empresarios representantes de agencias mayoristas y ocho periodistas recorrerán algunos de los atractivos turísticos del destino, porque además de generar impacto con el tema del alojamiento, la alimentación y en general lo que conlleva hacer un evento en Guaviare, queremos aprovechar para que los visitantes conozcan la amplia oferta que tiene el territorio.

El 24 tendremos destacados paneles y conferencistas, y ese día también se realizará un brindis por la celebración de los 10 años de Acotur. A hoy, la asociación cuenta con más de 200 afiliados.

Asimismo, el 25, liderada por ProColombia, que este año se sumó al encuentro, se realizará la Rueda de Encadenamiento, que también nos tiene muy ilusionados, ya que se podrán hacer sinergias y conexiones que beneficiarán a los nuevos emprendimientos e iniciativas comunitarias e indígenas de los territorios. Por último, el 26 habrá “Daytrips” operados por empresarios locales con una tarifa preferencial.

¿Por qué eligieron a San José del Guaviare para esta edición?

Además de ser un destino que enamora y que cuenta con múltiples atractivos turísticos, también porque este año, al apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur y ProColombia, se suma al encuentro Usaid a través del proyecto “Destino Naturaleza”, liderado por Julián Guerrero. Y en este programa, parte de su directriz es el turismo como un agente de conservación y uno de los territorios beneficiados es precisamente San José del Guaviare, lo cual coincidía con nuestra búsqueda de seguir impactando positivamente el turismo del país más allá de las grandes ciudades. Asimismo, el destino cumplió con las necesidades y los requisitos para hacer este tipo de eventos.

Hay que mencionar que gracias al apoyo de Usaid Colombia, 24 representantes de empresarios de los destinos PDET podrán asistir al encuentro; asimismo, gracias al Viceministerio de Turismo y de Fontur, 15 comunidades indígenas que ya tienen su Registro Nacional de Turismo también nos acompañarán.

¿Cuáles son los requisitos de un destino?

Los de capacidad de alojamiento, por ejemplo. Para sorpresa de muchos, San José del Guaviare tiene una capacidad hotelera muy buena, con 24 establecimientos, en los que hay alrededor de 800 habitaciones; también tiene espacios que se adecuan muy bien para hacer eventos. El principal de nuestro encuentro, por ejemplo, es la Casa de la Cultura de la Gobernación del Guaviare. Entonces, el único reto de operación que tuvimos al principio fue la oferta aérea, porque no había vuelos todos los días. Sin embargo, otro de nuestros grandes aliados es EasyFly, ahora Clic –una aerolínea local que transformó su marca y también su nombre–, que amplió el número de sus vuelos y habrá disponibilidad de hasta dos trayectos diarios en la ruta Bogotá - San José del Guaviare - Bogotá, del 21 al 27 de agosto. Vale la pena resaltar que esta empresa se ha sumado a la estrategia de promover los territorios de la mano de Acotur con un aporte especial y con un descuento especial para nuestros viajeros.

Es clave tener en cuenta que estamos prestando particular atención a ser un encuentro responsable y sostenible, por lo tanto, hacemos mucho énfasis en que no daremos libretas o no usaremos papel que no sea indispensable. Asimismo, en el espacio donde se realizará la mayoría del evento no habrá aire acondicionado. Es porque de verdad queremos construir comunidad, ofrecer lo mejor de cada uno y contribuir con el desarrollo del turismo sostenible. Las expectativas son altas en todo sentido; la Rueda de Encadenamiento, por ejemplo, ya tiene más de mil citas agendadas. Es un evento que definitivamente construye país.

El lema de este encuentro es “Impulsando destinos de paz”, ¿a qué se refieren con estos destinos y por qué es importante hablar de ellos?

El turismo responsable ha sido una alternativa de desarrollo para familias o para personas en las comunidades que anteriormente, por ejemplo, tenían cultivos ilícitos y hoy en día, apostándole a la conservación y los viajes sostenibles, convirtieron sus fincas en espacios para avistamiento de aves, monos o incluso de felinos, una de las aristas de la paz.

También es hablar de que existen y se pueden tener otro tipo de ingresos en los territorios que permiten mejorar la calidad de vida de los colombianos por medio del turismo sostenible. Cada día hay más iniciativas en esos territorios donde antes no podíamos visitar o que no tenían servicios turísticos. Por eso la importancia de promoverlos, de mover esas economías en los territorios más apartados –y en los que durante años solo se les conocía por noticias negativas–, de apoyarlos y que cada día surjan nuevas personas, familias y comunidades que se comprometan con mostrar lo linda que es su tierra y lo rica que es su cultura de manera sostenible, que permitan conservar y que sirvan como agentes de paz desde sus destinos.

¿Cuáles son los pilares del turismo responsable?

Hay que pensar el turismo responsable de manera muy amplia, ya no nos podemos quedar con cumplir las normas y ser sostenibles o responsables, sino que debemos hacer algo por el destino, por la comunidad o por el país. Por eso me gusta hablar del turismo regenerativo, ese que compensa, que da algo más.

Adicionalmente, nosotros abordamos el turismo sostenible desde cuatro pilares fundamentales: la formalidad, la contribución social, el eje cultural que debe haber y la apuesta por la conservación del medio ambiente.

Aquí puede encontrar más información del evento y toda la programación.

San José del Guaviare, secretos patrimoniales y atractivos naturales que no se puede perder

De igual manera, Destinos Emergentes, un grupo de viajeros incansables asociados a Acotur, comparten algunos de los atractivos de San José del Guaviare, sede de este evento que construye país.

Según los expertos, este destino, tierra de selva y culturas ancestrales, se consagra en el punto geográfico donde confluyen la Amazonía y la Orinoquía para explorar y sorprenderse en un territorio que alberga secretos arqueológicos en escenarios que manifiestan nuestro pasado milenario representados a través de pigmentos minerales rojizos y figuras representando escenarios donde el ser humano interactúa con animales y su entorno.

El municipio comparte fragmentos de lo que es considerado la tierra más antigua del planeta como es la Serranía del Chiribiquete y hace parte del escudo Guayanés, conocido como el pulmón derecho del mundo cuya estructura geológica está cubierta por la mayor masa forestal tropical inalterada del mundo. Además, su paisaje natural incluye escenarios llenos de verde, aguas de colores y gigantes formaciones rocosas, testigos de la tradición oral de los pueblos indígenas aún presentes en el territorio y que han traspasado sus saberes a través de la gastronomía, festividades y oficios artesanales a las actuales generaciones y habitantes de este Destino Emergente de patrimonio y paz.

Entre los lugares imperdibles en su viaje a San José del Guaviare están Cerro Azul, la Puerta de Orión, el Raudal del Guayabero y las Formaciones rocosas.

Asimismo, algunos de los alojamientos y operadores recomendados son Entre el Llano y la Selva, Finca Agroturistica Beraca Charco Indio, Hotel Tepuy, Hotel Puerta de Orión, Hotel Quinto Nivel, Hotel Aeropuerto, Hotel Aeropuerto, Ecoraudal Posada Campestre y Hotel Yuruparí.

