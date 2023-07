Así se vivió “Viajando con Orgullo”: diversidad, inclusión y equidad en el turismo

El panel “Viajando con Orgullo” se realizó en W Bogota. Foto: Cortesía

En los últimos días se realizó el panel “Viajando con Orgullo” con la intención de promover y liderar la conversación en torno a temas de gran impacto que genera la comunidad LGBTQ+ en la industria de viajes, y donde el W Bogota refuerza su papel como un importante actor y promotor de la diversidad, equidad y la inclusión.

El panel, que se realizó en el hotel W Bogota, contó con la participación de Felipe Cardenas, presidente del Consejo IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association); María José Silva, gerente de Turismo Vacacional de ProColombia; Sam Castaneda, CEO de OUT in Colombia Travel; y Gustavo Lovera, gerente general de W Bogota. A su vez, el panel fue moderado por los influencers y creadores de contenido de Our Daily Lives, Camilo Quintero y Jose Vergara.

“En W Bogota nos complace celebrar el Mes del Orgullo. A través de iniciativas como estas buscamos crear un entorno inclusivo, así como apoyar y mejorar el turismo LGBTQ+ que es para nosotros una forma significativa de expresar nuestros valores y el compromiso inquebrantable con la inclusión”, comentó Gustavo Lovera.

Durante el panel se trataron temas como la importancia y preferencias del segmento LGBTQ+ en la industria de viajes, así como las diferentes facilidades que existen para el turismo LGBTQ+ en Colombia. De igual manera, se reforzó la importancia de la alianza que existe entre Marriott International y IGLTA.

“Estamos emocionados de apoyar el panel Viajando con Orgullo y colaborar con W Bogota para promover la diversidad y la inclusión en la industria turística. Los viajeros LGBTQ+ juegan un papel importante en el sector del turismo, y es vital crear un ambiente seguro, respetuoso y de celebración para ellos”, mencionó el presidente/CEO de la IGLTA, John Tanzella. De igual manera destacó que este panel sirve como una plataforma poderosa para generar conversaciones significativas e inspirar un cambio positivo dentro de la industria.

W Bogota, miembro de Marriott International, desde su apertura ha sido un hotel comprometido con la diversidad y la inclusión, y se ha caracterizado por estar en la constante búsqueda de experiencias innovadoras que puedan enriquecer los viajes de sus huéspedes y en las que todos se sientan bienvenidos. Es por esto por lo que, el panel representa una manera en cómo los sectores público y privado trabajan de la mano y juntos participan en iniciativas y proyectos para promover la cultura de la diversidad e inclusión de la comunidad LGBTQ+.

“Colombia ofrece una variedad atractiva de experiencias para el turismo LGBTQ+. Desde una escena gastronómica y cultural vibrante, opciones de bienestar, lujo, turismo de romance y hasta una animada vida nocturna, el país tiene mucho que ofrecer. En particular, en Bogotá, los turoperadores locales señalan la presencia de más de 300 bares LGBTQ+, incluyendo el famoso Theatrón, considerado el más grande de Latinoamérica. La variada oferta de Colombia y su apertura a los viajeros diversos han convertido el turismo LGBTQ+ en un importante nicho de mercado para los empresarios del sector turístico”, explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Marriott International busca hacer que cada viajero y asociado se sienta bienvenido. Su fortaleza está en su capacidad de aceptar las diferencias y hacer que todos se sientan respetados y valorados con esfuerzos que van más allá de celebrar el Orgullo a lo largo del año. En el 2021, la compañía fue incluida en el Salón de la Fama de Diversity Inc, reconociendo los numerosos hitos de su prolongado apoyo a la comunidad LGTBQ+, y el año pasado recibió una calificación del 100 % en el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos, reconociendo su compromiso con la inclusión LGBTQ+ en el lugar de trabajo.

Aunado, el W Bogota lanzó un paquete llamado W Loves Weekends, que incluye estadía para 2 adultos en wonderful room, desayuno buffet y acceso a áreas húmedas del AWAY Spa. Este paquete tiene un precio de $799.000 más impuestos por pareja y estará disponible para todo público durante julio.

Adicionalmente, en colaboración con Cyglo, apoyarán a la Fundación Sergio Urrego, que trabaja para prevenir el suicidio motivado por la discriminación.

