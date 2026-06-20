Así será la casa embrujada de Stranger Things en Halloween Horror Nights 2026

La nueva casa embrujada de Stranger Things recreará escenarios y personajes de la quinta y última temporada de la serie. Foto: Cortesía

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El fenómeno de Stranger Things volverá a tomar los parques temáticos de Universal este año. La quinta y última temporada de la popular serie de Netflix será la inspiración de una nueva casa embrujada que hará parte de Halloween Horror Nights, uno de los eventos de temporada más importantes de la industria del entretenimiento y el turismo en Estados Unidos.

La experiencia estará disponible en dos de los principales destinos turísticos del país: Universal Orlando Resort, donde el evento comenzará el 28 de agosto, y Universal Studios Hollywood, que abrirá sus puertas el 3 de septiembre.

Desarrollada en alianza con Netflix, la nueva atracción recreará algunos de los momentos más impactantes de la temporada final de la serie y llevará a los visitantes a recorrer lugares emblemáticos de la historia, como la casa de los Wheeler, el laboratorio nacional de Hawkins y la base militar MAC-Z.

La experiencia también incluirá escenarios del temido Upside Down y del Abyss, donde los asistentes se enfrentarán a criaturas sobrenaturales como los Demogorgons y al villano Vecna, protagonista de las últimas entregas de la serie.

Según Universal, la propuesta busca ofrecer una experiencia “auténtica y visceral”, en la que los visitantes se conviertan en protagonistas de la batalla final para salvar a Hawkins, el pueblo ficticio donde transcurre la historia creada por los hermanos Duffer.

El anuncio confirma una tendencia cada vez más fuerte en la industria turística: la apuesta de los parques temáticos por experiencias inmersivas basadas en franquicias audiovisuales de gran éxito. En los últimos años, Halloween Horror Nights ha incorporado universos inspirados en películas y series reconocidas, convirtiéndose en un atractivo que atrae a miles de viajeros nacionales e internacionales durante la temporada de otoño.

Además de la nueva casa embrujada, Universal lanzó una colección limitada de productos inspirados en Stranger Things, con camisetas, tazas y figuras coleccionables de estilo ochentero, disponibles tanto en los parques como en la tienda oficial en línea.

Halloween Horror Nights se celebrará en noches seleccionadas hasta el 1 de noviembre en ambas sedes. Los boletos ya están disponibles y Universal anunció que en las próximas semanas revelará más detalles sobre las atracciones y experiencias que harán parte de la edición de este año.

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