Curazao, el país más pequeño en clasificar al Mundial, celebra entre fútbol y playas

Aficionados posan junto a una imagen de Leandro Bacuna en Willemstad, Curazao, el territorio más pequeño en clasificarse a una Copa del Mundo. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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La pasión por el fútbol suele asociarse con estadios repletos, plazas públicas y grandes ciudades. Sin embargo, este año encuentra un escenario distinto: las playas del Caribe. Curazao, que por primera vez en su historia está presente en una Copa Mundial de la FIFA, vive un momento que ya ocupa un lugar especial en la memoria de la isla y que se refleja en una agenda de actividades pensadas para que visitantes y residentes compartan la emoción del torneo entre paisajes costeros, gastronomía local y experiencias familiares.

La clasificación de la selección nacional, conocida como la Blue Wave, representa un hito para este destino caribeño y se ha convertido en motivo de orgullo para sus habitantes. Con apenas 444 kilómetros cuadrados de superficie y cerca de 150.000 habitantes, Curazao se convirtió en el país más pequeño en lograr una clasificación a una Copa del Mundo, superando la marca que hasta ahora ostentaba Islandia. El crecimiento del equipo ha estado acompañado por una mayor proyección internacional del fútbol curazoleño, impulsada por jugadores que han desarrollado sus carreras en ligas internacionales y por la estrecha relación histórica de la isla con la tradición futbolística neerlandesa.

Más allá de los resultados deportivos, el fútbol forma parte de la vida cotidiana en Curazao. Es un punto de encuentro que reúne a distintas generaciones y fortalece el sentido de comunidad, una característica que hoy cobra especial relevancia ante la expectativa de ver a la selección nacional participar por primera vez en el mayor escenario del fútbol mundial.

Con motivo de esta temporada, la Oficina de Turismo de Curazao comparte que playas, restaurantes y beach clubs se convertirán en escenarios para transmisiones en vivo de los partidos, encuentros temáticos frente al mar Caribe y espacios de celebración alrededor del deporte. La programación contempla actividades culturales, propuestas gastronómicas y eventos comunitarios que buscarán reunir tanto a residentes como a viajeros en torno a la fiesta mundialista.

“La energía que se vive hoy en Curazao es realmente especial. Blue Wave se ha convertido en un símbolo de orgullo para la isla y queremos compartir esa emoción con quienes nos visitan, invitándolos a disfrutar de experiencias únicas frente al mar, excelente gastronomía y momentos para celebrar en familia”, destacó Muryad de Bruin, director de la Oficina de Turismo de Curazao.

La temporada coincide además con la celebración del Día del Padre, una oportunidad para quienes buscan compartir experiencias en familia. Desde encuentros para seguir los partidos frente al mar hasta escapadas que combinan descanso, aventura y gastronomía, la isla ofrece alternativas para distintos tipos de viajeros. Para quienes ya piensan en una próxima escapada, este puede ser también un buen momento para comenzar a planear un viaje a Curazao.

Más allá de la emoción deportiva, la isla invita a descubrir los atractivos que la han convertido en uno de los destinos más reconocidos del Caribe. Sus playas de aguas cristalinas, los sitios para buceo, los deportes acuáticos y las experiencias de bienestar permiten complementar la agenda mundialista con actividades al aire libre y momentos de descanso.

Ubicada en el sur del Caribe, en los límites exteriores del cinturón de huracanes, la isla alberga más de 35 playas y una riqueza cultural construida a partir de la convivencia de múltiples influencias. Su capital, Willemstad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por sus coloridas fachadas, el icónico sector de Handelskade, el arte urbano y una creciente oferta gastronómica y comercial.

Para los viajeros colombianos, la Oficina de Turismo de Curazao cuenta que el país cuenta con conexiones aéreas directas desde Bogotá a través de Avianca, Wingo y Copa Airlines. También existen vuelos desde Medellín con Wingo y Z Air, mientras que desde Barranquilla opera Z Air.

Quienes deseen planificar su viaje pueden apoyarse en la aplicación Curaçao Travel Guide, disponible para Android y iOS, que reúne información sobre alojamiento, actividades, itinerarios y requisitos importantes para visitar la isla.

En un año histórico para el deporte local, Curazao busca que la celebración trascienda las canchas y se convierta también en una oportunidad para descubrir la cultura, los paisajes y la hospitalidad de uno de los destinos más singulares del Caribe.

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