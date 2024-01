Aumentó la tarifa para entrar a San Andrés en 2024: costo de la tarjeta de turista

El archipiélago de San Andrés es uno de los destinos turísticos favoritos tanto por colombianos, como extranjeros.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es uno de los destinos turísticos favoritos por los colombianos y extranjeros, ya que sus playas cristalinas de de arena blanca permiten disfrutar de la belleza natural, así como el descanso y el entretenimiento a través de las diferentes actividades que puede encontrarse. Sin embargo, durante el 2024, quienes deseen viajar a San Andrés, ya sean colombianos que no residen en el archipiélago o extranjeros, deberán pagar un impuesto para entrar, conocido como la tarjeta de turista.

Si usted ya conocía la existencia de esta tarjeta, además debe saber que a partir de enero de 2023, la credencial para entrar a la isla aumentó en un 11 %, dinero que se utiliza con el objetivo de mejorar la infraestructura, respaldar proyectos sociales, fomentar le turismo de la región o demás adecuaciones que se requieran.

¿Dónde conseguir la tarjeta de turista para entrar a San Andrés?

La tarjeta o credencial de turista que le permite la entrada a San Andrés debe tramitarse antes de viajar al archipiélago en el aeropuerto de origen. Recuerde que debe asesorarse por la aerolínea por la que va a viajar sobre dónde realizar este trámite.

No olvide que antes de abordar se verifica que cada pasajero tenga su tarjeta de turismo diligenciada y que, de no tenerla, no podrá realizar su viaje. Así mismo, el documento deberá ser entregado a los oficiales aeroportuarios de San Andrés, pero solicite una copia para presentar a la salida del archipiélago.

Tarifas para entrar a San Andrés en 2024