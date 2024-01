¿Va a subir Monserrate el domingo? Estos son los nuevos horarios

Monserrate Foto: IDT / Ricardo Báez

Monserrate es una de las atracciones turísticas más reconocidas en Bogotá. Tanto extranjeros como nacionales disfrutan de subir a admirar la vista panorámica, aprovechan para entrar a la reconocida iglesia o incluso para comer en los restaurantes que allí se encuentran. Sin embargo, una alternativa que algunos prefieren, es la de subir “a pie” a través de las escaleras del sendero para ejercitarse, una actividad que se ha vuelto común para varias familias de la capital.

Es por esto que si usted desea subir a Monserrate a partir de este fin de semana, debe saber que en el 2024 habrán nuevos horarios en enero para el sendero los días domingo.

Horarios sendero de Monserrate en Domingo

De acuerdo con el IDRD, los nuevos horarios para subir los domingos de enero al emblemático sendero de Monserrate serán de 6:00 am a 10:00 am y de 11:00 am a 1:00 pm.

Recuerde que puede acercarse sin inscripción previa y que el aforo se controla directamente en el lugar con los horarios establecidos.

Prohibido en Monserrate:

El ingreso de menores con estatura inferior a un metro.

El ingreso de animales de compañía, plantas o semovientes.

El ingreso de mujeres embarazadas.

El ingreso de personas mayores de 75 años.

El servicio de ventas.

La venta y comercialización de productos alimenticios, así como de otros bienes y servicios durante el recorrido.

El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas.

El ingreso de bicicletas, coches, caminadores, patinetas, zancos.

Arrojar basura durante el recorrido (no contamos con canecas).

Manipular o recolectar flora o fauna.

El porte de cualquier tipo de armas o elementos contundentes.

Adelantarse o correr en el sendero, pues esto genera riesgos de accidentes para los usuarios.

Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido.

Obstaculizar el tránsito de los demás usuarios.

Recomendaciones para subir Monserrate caminando

Entre las muchas recomendaciones del IDRD, se encuentran no consumir alimentos en el ascenso o descenso, usar bloqueador solar, así como ropa y calzado cómodo, acatar la señalización e indicaciones del personal, hacer el recorrido siempre por la derecha para ascender y descender.

No salga por caminos o senderos no autorizados puede poner en peligro su integridad física. Además, la entidad recomienda que, por la alta exigencia física, mujeres en estado de embarazo, niños en brazos, personas con movilidad reducida, con afecciones cardiacas o respiratorias, se abstengas de hacer el recorrido por el sendero.

Recuerde que en el sendero de Monserrate no hay servicios de baños públicos. Por esta razón, está prohibido el uso de baños clandestinos (pueblito y zona de la estrella). Solamente están autorizados los ubicados en el santuario