Bogotá es la tercera ciudad más relevante en reuniones y eventos en Latinoamérica

Hilton Bogotá Corferias fue el primer hotel en América Latina en hacer parte del Distrito de Ferias junto a Ágora y Corferias. Foto: Cortesía Hilton Bogotá Corferias

Bogotá se posiciona por primera vez en su historia en el tercer lugar en la industria de reuniones y eventos en América Latina y el Caribe en el ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA), detrás de la ciudad de Buenos Aires y Sao Paulo. Durante el 2023, la ciudad albergó un total de 46 reuniones de esta tipología, atrayendo a más de 20.000 visitantes a la ciudad.

ICCA es una comunidad global y un centro de conocimientos para el sector de las reuniones de asociaciones internacionales y gubernamentales. Anualmente, publica el informe denominado Statistics Report Country & City Rankings, el cual mide el número de reuniones internacionales que se llevan a cabo en los diferentes países y ciudades del mundo. En sus más de 60 años de historia, es la primera vez que, dentro de este reporte, Bogotá ocupa la tercera posición en Latinoamérica.

Adicionalmente, Bogotá se consolida como el principal destino de reuniones de Colombia, siendo la ciudad con mayor cantidad de eventos ICCA realizados, superando a Cartagena (2º) y Medellín (3º), con 25 y 15 reuniones respectivamente.

A nivel de Las Américas, la capital escaló al puesto número 6 entre 396 ciudades, marcando un ascenso de 3 posiciones frente al 2022. Con respecto al ranking a nivel mundial, la ciudad ocupó el puesto 41 en número de reuniones, entre aproximadamente 1.500 ciudades de todo el mundo, superando destinos como Toronto, Boston, Chicago, Washington, Nueva York, Kyoto y Abu Dhabi.

“Este hito es una muestra del trabajo articulado de las distintas entidades públicas y privadas, y el tejido productivo local de la ciudad que han puesto su corazón en fortalecer la cadena de valor y convertir a Bogotá en un destino excepcional para el turismo de reuniones”, señala Isabella Muñoz, directora ejecutiva de Invest in Bogota, corporación para el desarrollo y la productividad de Bogotá-Región, que integra al Bureau de Convenciones, desde noviembre de 2021.

Entre los atributos que posicionaron a la ciudad en este importante escalafón internacional, se resalta su moderna infraestructura que representa la mayor capacidad del país para realizar diferentes tipos y formatos de eventos. Más de 150 espacios flexibles y modulares, convencionales y no convencionales, con capacidad de más de 4.500 personas en formato auditorio, incluyendo el primer Distrito de Eventos, Ferias y Convenciones de Colombia, constituido por Corferias, Hilton Bogotá Corferias y Ágora, este último reconocido como el mejor en América Latina, según World Travel Awards 2023.

AsImismo, la ciudad se ha posicionado como una plataforma de expansión y de negocios, ofreciendo una amplia oferta académica y científica a las organizaciones internacionales, quienes lo consideran atractivo para aumentar su influencia en la Región, intercambiar conocimiento y generar nuevas oportunidades comerciales entre investigadores, miembros y profesionales.

“Este reconocimiento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, el sector privado y todos los bogotanos. Estar en el top 3 significa que estamos haciendo las cosas bien en términos de hospitalidad, infraestructura y servicios, lo que atrae a organizadores de eventos de todo el mundo a nuestra ciudad”, indicó Andrés Santamaría, director de Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

Entre las reuniones realizadas en Bogotá que permitieron a la ciudad obtener este reconocimiento a nivel latinoamericano, se destacan el P4G Summit, la Annual Meeting of the Latin America and Caribbean Economic Association (LACEA) y el Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado (ALEH). Estos eventos, que también fueron captados por Invest in Bogota, atrajeron a la ciudad más de 1.500 personas.