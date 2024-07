Bogotá es uno de los 10 destinos más inclusivos en hospedaje para viajeros LGBTQ+

El lema de la marcha de este año en varios países del mundo fue: “Los derechos humanos no se negocian, se legislan”. Foto: Agencia AFP

Conocer el mundo debe ser una experiencia acogedora para todos, incluyendo a los viajeros LGBTQ+. Sin embargo, la realidad es que la discriminación sigue siendo una de las principales preocupaciones en toda la experiencia de viaje de estas personas, de hecho, un 56 % de los turistas LGBTQ+ colombianos han experimentado algún tipo de rechazo durante sus viajes, según Booking.com. Esto muestra la importancia de visitar destinos que no solo celebren la diversidad, sino que también proporcionen un ambiente seguro e inclusivo.

En la actualidad, el turismo LGBTQ+ ha ganado una mayor visibilidad y reconocimiento, lo que ha llevado a muchas ciudades y regiones a mejorar sus ofertas y asegurar que sean inclusivas y respetuosas con todas las identidades de género y orientaciones sexuales. Pensando en esto, Booking.com comparte un listado de diez destinos (ordenados alfabéticamente) en todo el mundo para personas LGBTQ+, basada en las ciudades con la mayor proporción de alojamientos con el sello Travel Proud de la plataforma de viajes, es decir, reconocidas por haber completado la capacitación en hospitalidad de Booking.com y por su compromiso continuo de ofrecer estadías acogedoras para todas las personas.

1. Bogotá, Colombia

La designación de Bogotá como uno de los principales destinos LGBTQ+ del mundo se debe a factores como el encanto histórico y dinamismo urbano que ofrecen una cálida bienvenida a viajeros de todas partes. A su vez, los derechos legales y las protecciones para personas LGBTQ+ en Colombia están entre los más progresistas de América Latina. Recordemos que, en 2016, se legalizó el matrimonio igualitario y, en 2011, el Congreso aprobó la ley que prohíbe la discriminación por orientación sexual.

La capital ofrece una gran variedad de barrios únicos, incluyendo las calles históricas adoquinadas de La Candelaria. Para atender esta demanda, los elegantes barrios de Chapinero y Zona Rosa son conocidos por su vibrante vida nocturna y espacios acogedores para la comunidad.

¿Dónde hospedarse? Sofitel Bogota Victoria Regia está ubicado a menos de 800 metros de la región de La Zona T, en Bogotá. Su restaurante Basilic ofrece especialidades de la cocina mediterránea, además de servir platos que combinan la gastronomía francesa y colombiana. Por otro lado, el Hotel 93 Luxury Suites by Preferred se encuentra a pocos pasos del Parque de la 93 y ofrece a los huéspedes una terraza con vistas panorámicas de la ciudad.

2. Bolonia, Italia

Situada en el centro de la región de Emilia-Romaña en Italia, Bolonia es conocida por su arquitectura medieval, historia y gastronomía. Las calles y plazas de la ciudad, como la extensa Piazza Maggiore, están alineadas con pasarelas porticadas, ofreciendo un encanto urbano único. El patrimonio histórico y cultural de Bolonia, considerado por el 27 % de los viajeros LGBTQ+ colombianos como un factor importante a la hora de elegir un destino, coincide con su reputación de ciudad progresista, con una vida social activa y una gran población estudiantil. Conocida por su tradición culinaria, Bolonia ofrece una variedad de delicias gastronómicas, que van desde el clásico ragú boloñés hasta el helado artesanal, e incluso es posible tomar una clase de cocina tradicional.

¿Dónde hospedarse? Palazzo Scappi Gardi Luxury Apartments está situado en la intersección de la Via Indipendenza con la Via Rizzoli, las principales calles de la ciudad. Por otro lado, el Social Hub Bologna , que se encuentra en un palacio, ofrece una estancia más moderna y espaciosa, ubicada a 20 minutos a pie del centro de la ciudad.

3. Chamonix, Francia

En la base del Mont Blanc, en el corazón de los Alpes franceses, Chamonix atrae visitantes de todas partes como un paraíso para los deportes de invierno. En los últimos años, la ciudad también se ha hecho conocida como un destino para visitar en cualquier época del año, con diversas oportunidades para hacer senderismo y montañismo. No importa la razón que atraiga a los visitantes a Chamonix: sus picos irregulares y glaciares cristalinos no pasarán desapercibidos. También se recomienda el paseo en el teleférico Aiguille du Midi, que sirve como entrada a uno de los puntos más altos y empinados de Europa.

¿Dónde hospedarse? El El Mazot du Mont-Blanc , ubicado a menos de 6 km de la estación de tren Mer de Glace, cuenta con terraza y vistas a la montaña, así como acceso directo a pistas de esquí. El Big Sky Hotel está situado en un jardín alpino al pie del glaciar Bossons y las comodidades incluyen piscina cubierta climatizada y jacuzzi.

4. Estocolmo, Suecia

Distribuida en 14 islas, la capital sueca ofrece una amplia variedad de experiencias, desde las calles empedradas de Gamla Stan hasta la animada vida nocturna de Södermalm, además de una gastronomía que incluye tanto platos tradicionales suecos como cocina nórdica innovadora. Mientras que el Estocolmo Pride tiñe la ciudad con los colores del arco iris cada agosto, Estocolmo evoca ese espíritu durante todo el año, con bares, cafés y puntos culturales que acogen a la comunidad LGBTQ+ y están dispersos por toda la ciudad. En Estocolmo, los viajeros encuentran la combinación de un ambiente acogedor, un rico patrimonio cultural y una belleza natural, lo que la convierte en un excelente destino para quienes buscan aventura e inclusión.

¿Dónde hospedarse? El El Hotel Kungsträdgården está ubicado en un edificio del siglo XVIII totalmente renovado, en el centro de Estocolmo, junto al Jardín Real. Para quienes prefieren habitaciones con vistas al mar, el Hôtel Reisen está situado frente al mar, en el centro histórico, a menos de 500 metros del Palacio Real.

5. Melbourne, Australia

Conocida como la capital cultural de Australia, Melbourne celebra la diversidad a lo largo de todo el año. Sus eclécticos barrios, desde los centros artísticos de Fitzroy y Collingwood hasta el encanto junto al mar de St Kilda, ofrecen un ambiente acogedor con bares, discotecas y cafeterías LGBTQ+. El amor de la ciudad por el café y la innovación culinaria se puede disfrutar en sus animadas cafeterías y restaurantes, que reflejan su diversidad multicultural. Además, para los amantes del vino, un recorrido por la cocina y los viñedos del Valle de Yarra es la manera ideal de pasar el día, disfrutando de esta conocida región vinícola.

¿Dónde hospedarse? El El Veriu Queen Victoria Market es un apart-hotel ubicado en el centro de la ciudad de Melbourne. Para una experiencia más elegante e íntima, el Jasper Boutique Hotel es una buena opción, ya que también ofrece a los huéspedes acceso gratuito al gimnasio, sauna y piscina de Melbourne City Baths.

6. Montreal, Canadá

Ubicada en una isla en la confluencia de los ríos San Lorenzo y Ottawa, Montreal es un verdadero centro cultural, conocida por su encanto bilingüe y su atmósfera inclusiva, especialmente acogedora para visitantes LGBTQ+. Vale la pena visitar el Village Gay, que atrae a los viajeros con sus numerosos cafés, clubes y animados bares. La rica historia de Montreal se puede apreciar en las calles adoquinadas del Viejo Montreal, mientras que la escena gastronómica de la ciudad ofrece desde el plato favorito canadiense, la poutine, hasta cocinas que reflejan las diversas influencias de los inmigrantes de la región.

¿Dónde hospedarse? Para los visitantes que desean alojarse en el Centro Histórico de Montreal, el hotel boutique contemporáneo Para los visitantes que desean alojarse en el Centro Histórico de Montreal, el hotel boutique contemporáneo Hotel Gault es una excelente opción, a pocos pasos de la Catedral de Notre Dame y del Viejo Puerto de la ciudad. También vale la pena conocer el servicio del Ritz-Carlton Montreal y la cocina francesa de su restaurante Maison Boulud.

Múnich, capital de Baviera, combina la cultura tradicional alemana con una vida moderna vibrante, convirtiéndose en un destino acogedor para todos, incluidos los viajeros LGBTQ+. El barrio de Glockenbachviertel, con sus boutiques de moda, encantadoras cafeterías y bares, es el centro cultural de la escena LGBTQ+ en Múnich. Mundialmente conocida por la Oktoberfest, que atrae visitantes de todo el mundo con sus cervecerías y música tradicional bávara, Múnich también ofrece atracciones durante todo el año, como las galerías de arte de Alte y Neue Pinakothek.

¿Dónde hospedarse? BEYOND by Geisel , un alojamiento solo para adultos está ubicado frente al Ayuntamiento de Múnich y cuenta con habitaciones con vistas a la ciudad, incluyendo la plaza Rindermarkt. Para aquellos que buscan una opción para toda la familia, la ubicación del Andaz Munich Schwabinger Tor en Schwabinger Tor, entre el Estadio Olímpico y el English Garden, es ideal.

8. Nueva Orleans, Estados Unidos

Este lugar de culturas francesa, africana, española y estadounidense es más conocido por su escena musical, que se encuentra en los clubes de jazz de Frenchmen Street y en las festividades del Mardi Gras, cuando las calles cobran vida con desfiles y coloridos disfraces. El centro histórico de la ciudad, el French Quarter, ofrece un escenario de edificios de la era colonial, bulliciosos mercados y la famosa Bourbon Street, conocida por su animada vida nocturna y bares y discotecas LGBTQ+. Nueva Orleans también se enorgullece de un fuerte sentido de comunidad y resiliencia, con galerías de arte, museos y memoriales que reflejan su historia.

¿Dónde hospedarse? Situado en el centro financiero y artístico de Nueva Orleans, el Situado en el centro financiero y artístico de Nueva Orleans, el Maison de la Luz es un hotel boutique de lujo ubicado en la histórica línea de tranvía St. Charles, a poca distancia a pie del French Quarter. Para grupos más grandes, esta casa con cuatro habitaciones cerca del French Quarter es la opción ideal.

9. São Paulo, Brasil

São Paulo es una metrópolis cosmopolita y bulliciosa con una sólida escena LGBTQ+. Desde la animada vida nocturna en la Rua Augusta y en el barrio de Jardins, conocidos por sus establecimientos dirigidos a la comunidad, hasta el Museo de Arte de São Paulo y espacios verdes como el Parque Ibirapuera, la ciudad es un crisol de tradiciones e innovación. Entre las diversas atracciones disponibles en el destino, los viajeros pueden realizar un tour privado LGBTQIA+ con un guía local, que recorre algunos de los principales puntos turísticos de la capital paulista.

¿Dónde hospedarse? El El Hotel Unique lo tiene todo: una arquitectura y estilo increíbles, junto con vistas de São Paulo y el Parque Ibirapuera. Diseñado por el renombrado arquitecto Ruy Ohtake, este alojamiento está ubicado en la elegante región de los Jardins, y su azotea cuenta con una piscina y el refinado Skye Restaurante & Bar. Otra opción es el Palácio Tangará , un lujoso alojamiento con una ubicación privilegiada en medio del área verde del Parque Burle Marx.

10. Singapur

Los aficionados a la gastronomía disfrutarán de una amplia variedad culinaria que abarca desde bulliciosos centros con especialidades locales como el cangrejo al chili, hasta experiencias gastronómicas en sus numerosos restaurantes galardonados con estrellas Michelin. La riqueza cultural de Singapur se refleja en sus museos, festivales de artes y barrios como Little India o Joo Chiat-Katong, que se pueden explorar en un recorrido a pie para descubrir la herencia Peranakan. Para los amantes de la arquitectura, el icónico Marina Bay Sands y los Gardens by the Bay son destinos imprescindibles.

¿Dónde hospedarse? es perfecto para quienes se interesan por las compras y la vida nocturna, ya que su ubicación en el barrio de Orchard Road da acceso directo a tiendas y lugares animados. El Shangri-La Singapore es perfecto para quienes se interesan por las compras y la vida nocturna, ya que su ubicación en el barrio de Orchard Road da acceso directo a tiendas y lugares animados. El W Singapore - Sentosa Cove ofrece un ambiente más relajado que recuerda a un resort, con varias piscinas y vistas al mar.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.