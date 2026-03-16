Bogotá quedó en un ranking como la ciudad más auténtica del mundo 2026: ¿qué resaltó?

Bogotá es una ciudad multicultural. Foto: IDT

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Bogotá se ha convertido en una ciudad que sorprende a quienes la visitan. Más allá de ser la capital del país, es un punto de encuentro donde confluyen culturas, acentos y tradiciones de todas las regiones de Colombia, una mezcla que le da un carácter diverso y difícil de encontrar en otros destinos.

Esa autenticidad, que se percibe en sus barrios, su gastronomía y su vida cultural, ha empezado a llamar cada vez más la atención de los viajeros internacionales. De hecho, un reciente análisis de la firma aseguradora InsureandGo ubicó a Bogotá en el primer lugar del ranking de los destinos turísticos más “auténticos” del mundo, tras analizar miles de reseñas de viajeros en Google Maps sobre más de 140 ciudades globales.

El ranking se basa en el llamado Authenticity Index, un análisis elaborado a partir de más de 1,3 millones de reseñas de viajes en línea. El estudio evaluó con qué frecuencia los visitantes describen restaurantes, mercados, museos, tiendas y atracciones culturales con palabras como “auténtico”, “local” o “tradicional”, y también comparó cuántas veces esos mismos lugares eran señalados como trampas para turistas.

Con esta información se construyó una puntuación de autenticidad sobre 100, en la que Bogotá alcanzó el puntaje perfecto, superando a ciudades como Lima, Taipéi, Mascate, Quito, Valparaíso y Río de Janeiro, y posicionándose como el destino donde los viajeros perciben experiencias más genuinas.

¿Por qué destacó la ciudad?

Según el ranking, que le otorgó a Bogotá un Authenticity Score de 100, la capital colombiana ofrece una de las atmósferas más únicas para los viajeros. Su historia, marcada por las raíces indígenas muiscas y la herencia colonial española que aún se percibe en la arquitectura, la gastronomía y las tradiciones, convive con expresiones contemporáneas como el arte urbano y una activa escena cultural.

Esta mezcla permite a los visitantes descubrir desde puestos locales de arepas hasta barrios históricos como La Candelaria, y acercarse a la vida cotidiana de la ciudad más allá de los circuitos turísticos tradicionales. A esto se suman el arte urbano que recorre distintos sectores, la diversidad de su gastronomía y la presencia de tradiciones vinculadas a las culturas originarias como el tomar chicha, elementos que contribuyen a que la experiencia de recorrer Bogotá se perciba como auténtica y distinta a los estereotipos del turismo convencional.

Entre los lugares más mencionados por los visitantes se encuentran:

Cerro de Monserrate: reconocido por sus vistas panorámicas de la ciudad y la oportunidad de hacer senderismo aquí.

Centro histórico de La Candelaria, con su riqueza arquitectónica y cultural

Museo del Oro: Alberga una de las colecciones de orfebrería prehispánica más importantes del mundo.

“Este reconocimiento confirma que Bogotá es una ciudad que se vive de manera auténtica. Aquí los viajeros encuentran cultura, historia, gastronomía, naturaleza y, sobre todo, la calidez de su gente. Seguiremos trabajando para fortalecer una oferta turística diversa, sostenible e innovadora que permita que cada visitante se sienta en Bogotá como en casa”, señaló Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Según la entidad, este reconocimiento internacional se suma a otros logros recientes de la ciudad. El ranking World’s Best Cities 2026, elaborado por Resonance Consultancy, ubicó a Bogotá en el puesto 51 entre las mejores ciudades del mundo para visitar.

Las cifras también reflejan el impacto económico del sector en la capital. Según el Observatorio de Turismo de Bogotá, el gasto turístico diario de un visitante internacional en Bogotá alcanza en promedio los 100 dólares, lo que evidencia cómo esta actividad dinamiza la economía local y genera oportunidades para empresarios, emprendedores y trabajadores del sector.

¿Qué hacer en Bogotá?

Si está pensando en visitar la capital, esta ofrece una excelente variedad de planes que combinan cultura, gastronomía, naturaleza y entretenimiento. Y es que la ciudad permite recorrer desde museos emblemáticos y barrios históricos hasta parques urbanos, rutas gastronómicas y eventos culturales que se celebran durante todo el año.

Algunos planes destacados son:

Explorar museos y espacios culturales: Bogotá cuenta con algunos de los museos más importantes del país. Entre ellos se destacan el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Ciencia y Tecnología Maloka y el Museo del Oro.

Senderismo: Aunque se puede pensar que una ciudad tan grande como Bogotá es solo urbana, la capital ofrece una oferta de naturaleza única, ya que tiene rutas de caminata en los cerros orientales, como los senderos Vicachá, Quebrada La Vieja, Santa Ana La Aguadora, La Serranía y Guadalupe-Aguanoso, recorridos que permiten disfrutar de bosques, miradores y paisajes naturales sin salir de la ciudad.

Vivir la vida nocturna: La ciudad ofrece una activa vida nocturna con discotecas, bares, pubs y cervecerías artesanales ubicadas en diferentes zonas de la capital, donde la música y el baile hacen parte del ambiente. Un ejemplo es Theatron, Armando Records, Gaira Café, Radio, La Villa, Baum, El Coq, Mambo y Club Social , espacios que forman parte del circuito nocturno más frecuentado por locales y visitantes.

Participar en eventos culturales: Bogotá es escenario de importantes eventos durante el año, como los Festivales al Parque, la Feria Internacional del Libro y el Festival Iberoamericano de Teatro, que reúnen a artistas y visitantes de distintos países.

Otros planes imperdibles en la ciudad incluyen la tradicional Ciclovía, una de las actividades urbanas más representativas de Bogotá. La capital cuenta con un circuito de más de 120 kilómetros en el que, cada domingo y día festivo, varias de las principales vías se cierran al tráfico para que los ciudadanos y visitantes puedan caminar, montar bicicleta, patinar o simplemente recorrer la ciudad de una manera diferente.

Para quienes disfrutan de la buena comida, Bogotá también se ha consolidado como un importante destino gastronómico en América Latina. La ciudad cuenta con diferentes rutas culinarias, como los recorridos por plazas de mercado, donde se pueden probar platos tradicionales como el ajiaco, el cocido bogotano, el tamal o las almojábanas, además de jugos y postres preparados con frutas e ingredientes autóctonos.

A esto se suman eventos gastronómicos que movilizan a miles de personas, como el Burger Master y festivales dedicados a preparaciones populares como la lechona o las picadas, en los que restaurantes y cocineros de toda la ciudad participan para destacar la diversidad de sabores locales.

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