¿Busca plan para este fin de semana en Bogotá? EVA Christmas Edition abrió sus puertas

Más de 500 emprendimientos colombianos se reúnen en el Parque de la 93. Se llevará a cabo en dos fines de semana.

En diciembre, el Parque de la 93 de Bogotá celebrará la Feria EVA Christmas Edition. Se trata de un espacio de 15.000 m² que integra diferentes experiencias, incluyendo un espacio para el hogar, llamado EVA Home & Decor. El evento se celebrará del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre.

Esta edición de la feria está inspirada en la “Navidad Blanca o White Christmas” de los inviernos europeos. Más de 520 marcas y emprendimientos se rotarán durante las dos fechas, con lo que buscan ofrecer una oferta comercial distinta durante cada semana.

La Feria EVA Christmas Edition se desarrolla en uno de los espacios más emblemáticos de la capital del país. Integra diferentes experiencias y se extiende por el Pabellón 94. En su segunda fecha, del 17 al 21 de diciembre, contará con el espacio “Christmas Table Market”, donde sus visitantes encontrarán diferentes productos gastronómicos para regalar.

Algunas de las marcas participantes son A Modo Mio, Alanna, Bethel Minimal, Islote Blanco y Not a Uniform en joyería; Fenomena, Tafleur, Senda y Salvárea en accesorios; Anca Ravelo, Pisos, Roszuar; Lataffa, Quinto Elemento, NNT Lab y Atenea en bienestar; y en Home & Decor, MSC Design, Kamuchy, Selvaggio, entre otros.

Vale la pena señalar que EVA cuenta con el respaldo de aliados como Cafam Droguerías, Coordinadora, Curaprox, L’Oréal, Savvy, Zephir, Bancolombia, BYD, Tous, Maestro Dobel, JP Chenet, Bold, Redeban, Pepe Ganga Toys, entre otros.

De igual forma, la feria apoya diferentes proyectos sociales y fundaciones. Para esta edición será la Misión Nutrición y la Fundación INTI.

Ana María Gómez, fundadora de la feria, señaló que esta edición “fue diseñada como un escenario mágico donde las personas puedan descubrir piezas únicas, elegir regalos con significado y conectar con la creatividad del país”.

Horarios

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre

Miércoles, jueves y domingos de 10:00 AM a 8 :00 PM

Viernes y sábados de 10:00 AM a 9:00 PM

