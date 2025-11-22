Cómo viajar en diciembre sin gastar de más: tendencias y recomendaciones

Las caminatas suaves, las visitas a cascadas y los recorridos por reservas ecológicas poco transitadas están ganando terreno entre quienes buscan un ritmo pausado. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Mientras miles de viajeros se preparan para las tradicionales escapadas decembrinas, otros buscan experiencias más calmadas y alejadas del bullicio. De acuerdo con María Carolina Padilla, country manager de Civitatis, la clave para disfrutar esta temporada está en planear con intención y elegir actividades que realmente permitan desconectarse.

Escapadas para quienes prefieren la calma

Padilla señala que, para quienes desean un viaje sereno en pleno diciembre, los planes de bienestar se convierten en la mejor alternativa. “Los retiros de yoga, los spas con experiencias naturales y los glampings rodeados de verde funcionan muy bien porque te cambian el ambiente sin tener que irte lejos ni lidiar con multitudes”, explica.

Las caminatas suaves, las visitas a cascadas y los recorridos por reservas ecológicas poco transitadas también están ganando terreno entre quienes buscan un ritmo pausado. A esto se suman las escapadas urbanas a ciudades pequeñas o medianas, donde es posible disfrutar de buena gastronomía y cultura local sin el caos típico de los destinos masivos de temporada.

Experiencias en familia y con amigos: unión sin complicaciones

Para familias y grupos de amigos, Padilla destaca que están tomando fuerza los planes que permiten compartir sin logística compleja. La naturaleza sigue siendo protagonista: excursiones cortas, paseos a cascadas y destinos enfocados en disfrutar del entorno.

Las rutas gastronómicas también vienen creciendo, impulsadas por mercados locales y pueblos que han fortalecido su oferta culinaria con productos de la región. Además, los mercadillos navideños, alumbrados, conciertos al aire libre y ferias artesanales se han convertido en espacios ideales para reunirse y vivir la temporada sin largos desplazamientos.

Otra tendencia en aumento son los planes de bienestar compartido. “Los termales, spas, glampings y alojamientos rurales están siendo muy buscados por grupos que quieren combinar descanso, buena conversación y actividades al aire libre sin la presión de un itinerario lleno”, añade.

Cómo viajar sin desbordar el presupuesto

La vocera de Civitatis recomienda evitar las fechas más costosas —especialmente alrededor del 20 de diciembre— y optar por días estratégicos como el 16 de diciembre para rutas nacionales y el 9 de enero para viajes internacionales. Reservar con anticipación vuelos, alojamientos y actividades también marca una diferencia importante.

Otra recomendación es elegir vuelos en horarios tempranos, que suelen ser más económicos y puntuales, así como considerar destinos con buena relación calidad–precio. En el caso de Colombia, Padilla menciona a Montería como una alternativa atractiva. Optar por alojamientos sostenibles también puede resultar beneficioso, pues muchos ofrecen tarifas competitivas o valor agregado para el viajero.

Los errores más comunes en temporada alta

Según Padilla, uno de los fallos más frecuentes es dejar las reservas para último momento. Esto incrementa los costos y reduce la disponibilidad en destinos muy visitados como Cartagena, Santa Marta o San Andrés. Viajar en días pico también puede complicar la experiencia debido a congestiones y retrasos.

Otro error común es llegar a un destino sin verificar previamente la disponibilidad de actividades. “Muchos viajeros se encuentran con cupos llenos o filas interminables porque no revisaron con anticipación”, señala.

Para evitar estos inconvenientes, la experta recomienda planear con tiempo, ser flexible con las fechas y combinar destinos tradicionales con opciones cercanas más tranquilas. La anticipación, insiste Padilla, es clave: “En diciembre los cupos se llenan mucho más rápido que en cualquier otra época del año”.

