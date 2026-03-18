Carnaval de Punta Cana: una fiesta que no se detiene

Ya van 17 ediciones del Carnaval de Punta Cana. Foto: Cortesía

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Ser Caribe es una forma de encarar la vida. De encontrar en la música, las artes, la comida, la fiesta, en todo ese buen vivir, las razones para ser parte y sentirse único. El Caribe es un territorio extenso de mar unido con islas que son pueblos y que comparten formas únicas de sentir el mundo. Y en esa mezcla cultural también están Colombia, su Caribe y sus carnavales, tan festivos y llenos de significados como este, el Carnaval de Punta Cana.

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Organizado por el Grupo Puntacana, que ya cumple 55 años de historia y cuenta con más de 18 mil colaboradores, el evento se ha convertido en un verdadero escenario de integración cultural. Más que un desfile, hoy este carnaval es un encuentro nacional de la cultura dominicana, donde convergen comparsas y representaciones de ciudades como Santiago, Samaná, San Cristóbal, Cotuí y San Pedro de Macorís, entre muchas otras. Pueblos que dan a conocerse al mundo en una ciudad que representa el punto máximo del turismo en República Dominicana.

Este país recibió cerca de 11,7 millones de visitantes en 2025, según cifras del Ministerio de Turismo de la isla, y más de 8 millones de esos visitantes llegaron vía aérea, siendo Punta Cana una de las principales ciudades en recibir la llegada de viajeros. El auge del turismo entre Colombia y República Dominicana refuerza el papel de eventos culturales como este carnaval en la proyección internacional del destino. Solo en 2025 cerca de 400 mil colombianos viajaron al país caribeño, consolidándolo como uno de nuestros principales destinos en el exterior, dentro de un total de 5,8 millones de salidas internacionales.

En esta decimoséptima edición del Carnaval de Punta Cana de alguna manera se ve la consolidación de por qué una fiesta así llama la atención de viajeros como los colombianos. En Colombia nos gusta la fiesta, el baile; no importa si se habla del Carnaval de Barranquilla, o el de Negros y Blancos al extremo sur del país, la idea es la misma: sentir que la vida no se va en un soplo y que son muchas las razones para celebrar estar vivos.

Una fiesta que inicia con el desfile de Las Musas del Carnaval, que esta edición presentaron una propuesta llamada “Las Musas del Manglar”, una puesta en escena que exaltó la biodiversidad y el valor ecológico de este ecosistema clave para la protección costera y que sirve como el inicio de más de 60 comparsas y 1.500 “carnavaleros”. Porque los carnavales surgieron como fiestas paganas que marcaban la transición del invierno a la primavera, la fertilidad y la abundancia.

“El carnaval es un viaje de emoción y vida”, dicen quienes lo viven. Y no es para menos: en Punta Cana la calle baila de día y de noche, uniendo a miles de personas entre cantos, ritmos y colores. “La lluvia no para mi fiesta, la lluvia no daña mi carnaval”, se escucha entre los asistentes, reafirmando el carácter resiliente y festivo de esta tradición.

Uno de los elementos más emblemáticos del carnaval es la figura del Rey o Reina Momo, símbolo de los gestores y promotores de la cultura dominicana. A lo largo de los años, este reconocimiento ha recaído en figuras icónicas como el diseñador Óscar de la Renta, primer Rey Momo; la cantante Milly Quezada, reina en 2020; y el atleta Félix Sánchez, bicampeón olímpico y primer medallista de oro del país en Atenas 2004. También destaca Mariasela Álvarez, quien hizo historia al convertirse en la primera dominicana en ganar Miss Mundo en 1982 y en ser la segunda Reina Momo del carnaval al ser coronada en la edición de este año.

El evento alcanza su punto culminante con el desfile de los diablos cojuelos de Barahona, una de las expresiones más representativas del folclor del país, que cierra la celebración con fuerza, color y simbolismo.

Quizá la mejor terapia ante una fiesta es el descanso, y eso es algo que sí sabe hacer Punta Cana. Hoy más de 70 resorts hacen parte de la oferta que la isla ofrece en esta ciudad, siendo el The Westin Puntacana Resort una de las mejores opciones si lo que se busca es una buena playa, un completo centro de spa y una zona ideal para la práctica de golf o de otros deportes.

Ir a República Dominicana es para muchos colombianos un destino por conocer, una tarea por hacer y una isla por descubrir. Ya sea por descanso, disfrute, playa o una fiesta. Porque en Punta Cana, por un día, o quizá para siempre, la vida se convierte en carnaval.

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