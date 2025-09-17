Así es Miches, República Dominicana: lujo, cultura taína y playas vírgenes

En Miches, la oferta hotelera es cada vez más amplia y está dirigida a un turista “premium”. Foto: Andrés Montes Alba

¿Quién no ha soñado, en plena jornada laboral frente al escritorio, con cerrar los ojos e imaginar unas vacaciones perfectas en el paraíso? Cada persona lo visualiza de forma distinta, pero para la mayoría ese ideal de paraíso incluye playa, sol, la inmensidad del mar, un hotel acogedor, palmeras, el cóctel favorito en mano y la tranquilidad de estar lejos de toda preocupación. Ese paraíso existe y se llama Miches, en República Dominicana.

No es por nada que esta isla del Caribe sea el destino favorito de miles de turistas del mundo, y aún más, no es de gratis que Colombia cada vez se consolide como uno de sus visitantes más preciados. La llegada de turistas colombianos a República Dominicana ha registrado un crecimiento sostenido que ya se traduce en cifras significativas para la economía del país caribeño. Según datos del Ministerio de Turismo dominicano y declaraciones oficiales, más de 336.000 visitantes procedentes de Colombia escogieron ese país para vacacionar y realizar negocios en 2024.

Y a pesar de que el 67 % de los colombianos que viaja República Dominicana lo hace eligiendo Bávaro-Punta Cana como destino principal, también existen otras opciones aún más pensadas para un viajero “premium” en donde estar lejos de playas concurridas, y con toda la tranquilidad que da la privacidad, seguramente verá en Miches una gran alternativa.

Ubicado a 90 minutos en auto desde el aeropuerto de Punta Cana está ubicado Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, uno de los más recientes resorts que se han inaugurado en esta zona de la isla y que cumple al detalle con las bondades de un todo incluido.

Un homenaje a la historia taína

En los tiempos anteriores a la llegada de los europeos, la isla de Quisqueya, hoy República Dominica y Haití, estaba habitada por los taínos, un pueblo que supo armonizar su vida con la naturaleza que los rodeaba. Sus aldeas, formadas por bohíos circulares de palma y madera, hoy se pueden ver en toda la infraestructura del hotel, en especial en las zonas de piscinas y playa. Al igual que en lugares tan transitados como el “lobby”, que cuenta con dos estructuras en forma de canoa que descansan sobre un pequeño lago, y que son homenaje a esa importancia de adaptarse al vivir rodeados por agua.

Más allá de la infraestructura, la decoración también goza de esta herencia. Los collares hechos de conchas y huesos, tan típicos de los taínos, se pueden apreciar hoy en cuadros, repisas, muebles e incluso en la cojinería de sus 500 habitaciones. Todos estos detalles en armonía le dan sentido a un hotel de este tipo.

Otro punto aparte es la gastronomía. Este complejo hotelero de 929 m2, cuenta con diez restaurantes, pero quizá el más recomendable es TOA, un restaurante taíno que ofrece cocina caribeña local, pero resaltando los ingredientes nativos a través de la mirada de la cultura actual. Con platos como un pescado frito al estilo Samana, en donde la salsa de coco armoniza perfectamente con los arroces y tostones, al igual que el mofongo caonabo en donde brillan como base los plátanos barahoneros y un chicharrón glaseado con mamajuana, son estas dos ofertas que seguro gustarán a cualquier comensal.

La yuca, cultivada con esmero en los conucos, era el corazón de la dieta de los taínos y de su espiritualidad, pues en ella veían el regalo de Yúcahu, deidad de la fertilidad, mientras que Atabey representaba las aguas y la vida que sostenía cada cosecha. Esa inspiración se puede apreciar desde el desayuno, porque son muchos los purés y acompañamientos que se pueden encontrar en Guacete, el buffet de la propiedad y que está abierto gran parte del día.

Un renglón aparte merece el ron. Este destilado, común en las islas del Caribe, en República Dominicana goza de una buena fama por la firmeza de su sabor, lo atractivo de su color y por supuesto, su versatilidad para cócteles, lo que resulta siendo el acompañante ideal para disfrutar de todo un día ante el mar.

El Ministro de Turismo dominicano, David Collado, ha planteado la meta de atraer para finales de 2025 alrededor de 375.000 turistas colombianos, apoyándose en una estrategia de promoción internacional y mejora de la conectividad aérea, en la que una aerolínea como Arajet es pieza clave en esa ecuación y en una diversificación de destinos. Buena parte de esas diversificación de destinos se puede encontrar en Miches.

Playa Esmeralda es uno de sus grandes atractivos. Belleza, tranquilidad y contacto directo con el entorno son tres cosas que se puede encontrar el turista que llegue hasta acá. Aguas tranquilas y cristalinas que reflejan el espíritu de un lugar pensado para el descanso. El verde turquesa y las zonas para protección de tortugas marinas, en especial por la anidación de tortugas tinglar, hacen de este espacio un verdadero lugar por descubrir.

Otro punto ideal para quienes se decidan por visitar Miches es Montaña Redonda, un mirador que está a 305 metros sobre el nivel mar y desde el que se puede apreciar buena parte de la costa, la laguna, la Bahía de Samaná y que se puede complementar con actividades como tirolesas y recorridos en cuatrimotos.

En Miches todo invita a soñar: la playa, la brisa, el ron, la compañía. Más que un simple destino, es un lugar exclusivo que busca ofrecer experiencias únicas a quienes ven en República Dominicana ese paraíso soñado.

