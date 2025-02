Carnaval de Río de Janeiro 2025: guía completa para disfrutar la celebración

Carnaval de Río de Janeiro. Foto: Cortesía Visit Río

El Carnaval de Río de Janeiro, reconocido como el más grande y vibrante del mundo, se prepara para recibir a miles de visitantes durante seis días de festejos llenos de música, color y tradición. La ciudad se transforma en un escenario en el que la esencia de la cultura brasileña se manifiesta a través de desfiles, blocos y eventos exclusivos.

Pensando en esto, Visit Rio comparte una guía detallada que reúne información esencial sobre horarios de transporte, opciones de alojamiento y consejos para disfrutar de cada momento de esta celebración única de manera cómoda y segura.

Fechas y programación de los desfiles

¿Cuáles son los días de Carnaval 2025 en Río de Janeiro?

Los desfiles del Grupo Especial serán los días 2, 3 y 4 de marzo de 2025. El 28 de febrero y el 1 de marzo tienen lugar las escuelas de la serie Ouro y el sábado 8 de marzo el “Desfile de Campeones”.

Orden de los desfiles en el Sambódromo de Sapucaí para el Carnaval de Río 2025

Domingo 2 de marzo:

Unidos do Padre Miguel

Emperatriz Leopoldinense

Unidos do Viradouro

Primera Estación Mangueira

Lunes 3 de marzo:

Unidos de Tijuca

Colibrí Nilópolis

Académicos Salgueiro

Estados Unidos de Vila Isabel

Martes 3 de marzo:

Juventud Independiente del Padre Miguel

Paraíso Tuiuti

Académicos de Río Grande

Portela

Transporte y Seguridad

Durante el Carnaval, el sistema de transporte público se adaptará a la alta demanda. El servicio de MetrôRio operará de forma continua durante los días centrales de la festividad y también durante el fin de semana del Desfile de Campeones, facilitando el acceso a las distintas áreas de la ciudad. Además, las autoridades municipales y la policía han dispuesto operativos especiales para garantizar la seguridad de los asistentes. Se recomienda a los visitantes llevar la menor cantidad de pertenencias posible y utilizar bolsos pequeños o riñoneras para minimizar riesgos.

Los Blocos de Carnaval

Los blocos de rua representan la manifestación popular por excelencia del Carnaval carioca. Estos eventos callejeros se desarrollan en diversas zonas de la ciudad, como el Centro, Santa Teresa, Copacabana, Leme, Ipanema y Recreio dos Bandeirantes.

Entre los aspectos a tener en cuenta se destacan:

Accesibilidad

El metro es la opción más eficiente para desplazarse, dado que muchos blocos se encuentran próximos a las estaciones. En barrios como Leme o Copacabana, caminar también resulta una alternativa viable.

Participación Familiar

Existen blocos diseñados especialmente para familias, en los que la asistencia de niños es posible siempre que se encuentren acompañados por sus tutores legales.

Oferta Gastronómica

Durante estos eventos, numerosos vendedores ambulantes ofrecen una variada selección de alimentos y bebidas, entre ellos parrilladas, hamburguesas y otros productos típicos. Se recomienda adquirir dichos productos únicamente a comercian-tes autorizados por la Alcaldía, quienes portan credenciales oficiales que garantizan la seguridad de las compras.

Fiestas privadas y experiencias exclusivas

El Carnaval de Río de Janeiro no se limita únicamente a los desfiles y blocos. La celebración incluye también fiestas privadas de alto nivel, en las que participan reconocidos artistas. Entre los eventos más destacados se encuentran: Auê Festival, Balbúrdia, Baile do Momo, Carnarildy, Carnaval das Artes, Better Days, Esbórnia, Arca de Noé y Majestique. Estas alternativas ofrecen una experiencia complementaria para quienes busquen disfrutar de una atmósfera exclusiva y sofisticada.

Alojamiento y otras recomendaciones

Río de Janeiro dispone de una amplia oferta de alojamiento, que abarca desde hoteles de lujo hasta hostales y apartamentos turísticos. Se recomienda seleccionar una ubicación que ofrezca fácil acceso a los principales eventos y blocos para optimizar la experiencia del visitante.

Asimismo, las playas de la ciudad permanecen abiertas durante el Carnaval. No obstante, aquellas cercanas a los principales blocos pueden presentar mayor concurrencia. Para quienes prefieran un ambiente más relajado, se sugiere optar por playas como Reserva, Grumari o Prainha. En cuanto a la actividad comercial, la mayoría de las tiendas y centros comerciales mantienen su funcionamiento habitual durante la festividad.

Como ve, el Carnaval de Río de Janeiro 2025 promete ser una experiencia cultural y festiva inigualable, en la que se entrelazan la tradición, la música y el espíritu popular. Con una agenda repleta de desfiles majestuosos, blocos vibrantes y fiestas exclusivas, este evento constituye una cita obligada para los amantes de la cultura brasileña.

