Carta a Lionel Messi: la invitación de Visit Argentina para hacer turismo en el país

Las Cataratas del Iguazú, destino que el astro argentino Lionel Messi quiere visitar con su familia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos es el escenario elegido para acoger el primer partido de la Copa América 2024, y el lugar que recibirá a los miles de aficionados que vivirán el primer duelo entre Argentina y Canadá este 20 de junio.

Y, precisamente, Argentina, actual campeón de fútbol del mundo, hizo una emotiva invitación a su capitán Lionel Messi luego de que el astro futbolístico dijera que quería conocer más de su país.

“Tengo pendiente conocer la Argentina, que nunca tuve la oportunidad”, aseguró Messi en una entrevista que dio hace pocos días a su sobrino para el canal de YouTube “Dispuestos a Todo”. Y agregó: “Lo hablamos con Antonela. Queremos visitar nuestro país en familia, me hablan de un montón de lugares que no conozco y me gustaría recorrer el país”.

Además, el considerado mejor futbolista del mundo para muchas personas confesó: “Yo no conozco las Cataratas, me gustaría ir. Hace unos años, Antonela fue con los nenes y me gustaría volver con ellos. Es algo que tengo pendiente”.

Por este motivo, Visit Argentina le hizo una carta a Lionel Messi que dice:

“Querido Lionel:

Escuchamos que te gustaría conocer los destinos turísticos de tu país. Cuando se trata de Argentina, nosotros somos expertos y así como vos nos hiciste felices, ahora nos toca a nosotros.

Recibimos cientos de mensajes de personas de toda la Argentina que te invitan a visitar sus ciudades. Están los team invierno que dicen que no podés dejar de recorrer la Patagonia y brindar con Antonella en el glaciar… las copas ya las tenemos.

También los que piensan en los más chicos. Thiago, Mateo y Ciro podrían nadar con los lobos marinos en Puerto Madryn, y también es temporada de ballenas y pingüinos. Si no te mareaste siendo una de las personas más famosas del mundo, no te vas a marear por embarcarte unas horas.

Sabemos que el frío no te gusta. Ahí aparecieron los del norte argentino, que además de su clima templado tiene la calidez de su gente. Ellos ya se están preparando para verte mostrar tu talento en una peña… Que sabes bailar no tenemos dudas, si no que le pregunten al 4 de Holanda.

Declaraste muchas veces que sos fanático de la comida argentina. A las milanesas de tu mamá no le compite ningún restaurante premiado pero Buenos Aires y Mendoza tienen sus estrellas, y no vas a poder decirle que no a un asado con un malbec.

El asunto de las Cataratas ya está arreglado. Solo pasanos tu disponibilidad y si preferís pasillo o ventanilla…

Estuviste muy ocupado haciéndonos el país más feliz del mundo. Por eso queremos que sepas que contás con nosotros para recorrer el país que te vio nacer. En cada rincón de la Argentina te esperan 47 millones de anfitriones para devolverte algo de la felicidad que vos nos regalaste.

Atentamente, el equipo de Visit Argentina”.

