Carta abierta a quienes anhelan conocer Disney

Volver a las añoranzas y a la inocencia de la infancia no es un hábito frecuente en un contexto como el colombiano, en medio de tantas noticias negativas y el ajetreo rutinario de las obligaciones diarias. Sin embargo, pregúntese ¿cuál fue la última película animada que vio? y ¿cuál era su personaje favorito de niño?

Hacerlo le permitirá volver a las historias con las que creció y con las cuales fantaseaba sobre cuentos de hadas, príncipes y princesas que escapaban en alfombras voladoras, mundos desconocidos que se ocultaban en las profundidades del mar y personajes que mostraban bondad en sus corazones. Animarse siquiera a pensarlo puede ser una herramienta para encontrar esperanza frente a un futuro prometido en el que la magia puede hacer parte.

Si está buscando eso, o la inspiración para alcanzarlo, Walt Disney World Resort, en Florida, es el lugar que debe visitar para transportarse a un mundo de emociones y recuerdos inolvidables. Es un destino que no solo es divertido, también puede ser una experiencia emocionalmente transformadora para niños y adultos al conocer e interactuar con sus caricaturas favoritas como Mickey Mouse, Minnie, Daisy, Pluto o princesas como Blancanieves, Cenicienta, Aurora y Ariel, con cuyas historias crecimos con la idea de que los sueños se pueden cumplir, tal como el fundador del parque que lleva su nombre auguraba: “Todos los sueños pueden convertirse en realidad si tenemos la valentía de perseguirlos”.

Visitar cualquiera de sus cuatro parques: Animal Kingdom, Hollywood Studios, Magic Kingdom y EPCOT, es darse la oportunidad de volver a la niñez y vivir de nuevo el sentimiento de retornar al inicio, cuando cada día era una aventura y el mundo un universo por descubrir. Caminar por los pasillos ambientados con la música que acompañó cada una de las películas y disfrutar de los shows con los personajes icónicos le permitirá reavivar su capacidad de sorprenderse, esa que con el paso de los años en la edad adulta solemos dejar de lado.

Es un destino al que puede ir solo con miras a consentir a su niño interior, ahondando en sus facetas más internas; pero también puede ir acompañado, pues la experiencia de vivirlo en familia fortalecerá los lazos de integración, dado que los parques están diseñados para que tanto grandes como pequeños disfruten de atracciones extremas como Tron y The Twilight Zone Tower of Terror, simuladores como Soarin Around the World y Mission: Space, y presentaciones musicales que le devolverán la felicidad genuina de bailar y aplaudir sin restricciones ni temor alguno.

De acuerdo con Sarah Domenech, responsable de Relaciones Públicas para Latinoamérica de Walt Disney World Resort, el complejo vacacional con sus cuatro parques temáticos está pensado para revivir y crear recuerdos felices y emocionantes: “Todos nuestros visitantes tienen la capacidad de elegir qué atracciones visitar, qué comer y qué hacer, pues dentro los cientos de mensajes que les queremos dejar en su visita se encuentra que tienen el control de su destino, así que su recorrido dependerá de sus intereses particulares”.

Colombia, presente en Disney World

En la fábrica de sueños, como se conoce a Disney World, la mejora es constante y por eso para el verano de este 2024 se abrió oficialmente, en el CommuniCore Hall del parque EPCOT, el nuevo show musical Celebración Encanto, basado en la película que ha inspirado a cientos de nacionales con la recreación de las tradiciones colombianas.

Este show en español se estrenó el 10 de junio y hace parte de la transformación histórica del parque, en él se encontrará la cultura colombiana y latinoamericana con un elenco 100 % latino. “Entendemos que la inclusión de los hispanohablantes es importante y, por ello, integramos a un equipo que representa las 32 culturas y países de la región latinoamericana, para que nuestros visitantes bailen al ritmo de la salsa y la cumbia, pero también evidencien la cooperación que tenemos como latinoamericanos”, expresa Domenech.

Escenario en el que Alejandro Flores, jefe de Ventas y Marketing del sector turístico para Disney Destinations en América Latina, detalla que el mundo Disney hace parte de la idiosincrasia latinoamericana, pues cientos crecimos con referentes audiovisuales y literarios y animados de sus historias. “Justamente eso hace que seamos amantes de la marca y nos permite que países como Brasil, México, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia encabecen el top de países de América del Sur que más nos visitan”, revela.

En este aspecto, es crucial destacar que si uno de sus limitantes para visitar Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, es el dominio del inglés, le anunciamos que no debe ser un problema. Dentro del parque, todo el personal y equipo de atención cuenta con una placa distintiva en la cual, además de su nombre, detalla los idiomas que domina, siendo el español, el portugués y el francés los más comunes. De manera que no necesita un nivel avanzado en lengua inglesa para hacerse entender y disfrutar de las experiencias.

Tiana’s Bayou Adventure y la representación de la afrodiáspora

Si bien la presencia latinoamericana es importante, la representación de las poblaciones afrodescendientes juega un papel clave en la identificación de los niños de la afrodiáspora africana, que crecerán con referentes más cercanos que les permitirán reconocerse en las historias.

Con ese objetivo, el 28 de junio se abrirán las puertas para que los visitantes disfruten de una atracción basada en la historia de La princesa y el sapo, cuya protagonista es Tiana, quien en 2009 debutó como la primera princesa negra de Disney. Según Domenech, con esta nueva experiencia Disney le apuesta al reconocimiento de la diversidad, ayudando a la creación de un ambiente más acogedor y respetuoso, eliminando estereotipos y educando en contra de los prejuicios.

Los visitantes están invitados a “dejarse caer” en Tiana’s Bayou Adventure, una nueva atracción familiar inspirada en la alegría, la música y la magia de la película de Walt Disney Animation Studios. Quienes se monten en esta atracción acuática harán un viaje por el pantano para conocer la vida después “del felices para siempre” de la princesa Tiana y el príncipe Naveen.

Esta aventura, alegre y emocionante, estará llena de buena música interpretada por Louis, el caimán trompetista que toca jazz, y los animales del pantano que se juntan a sus tonadas celebrando la vida en el reino animal. El paseo en agua también cuenta con caídas pronunciadas y un descenso de 15 metros, que quizá le quite el aliento por un par de segundos.

Es así como Walt Disney le permitirá vivir el sueño de volver a la niñez, conectarse con sus recuerdos y crear nuevas experiencias inolvidables que lo inspiren a seguir luchando por un mundo de sueños en el que Disney le permite habitar. Su viaje se enmarcará en un escape de la vida adulta e implicará un retorno al mundo de la esperanza del que nos alejamos con el paso de los años. Si tiene la oportunidad de ir no la pierda, y si por ahora no puede hacerlo, no deje ir la ilusión de estar allá en un futuro próximo, porque recuerde que “nadie debe definir sus límites por el lugar de donde viene, pues su alma es el único límite”, como nos enseñó Ratatouille.

