Walt Disney World Resort: ¿Cuáles son los parques temáticos de Disney Orlando?

El castillo de Cenicienta es el ícono del parque Magic Kingdom. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort - Matt Stroshane

Para muchas personas en el mundo, Disney es sinónimo de sueños, de héroes, de magia, de fantasía... Por lo tanto, visitar sus parque temáticos representa una gran oportunidad para entrar en ese mundo fantástico que hasta los más mayores e incrédulos disfrutan.

Conociendo esto y demostrando la importancia que tiene el mercado colombiano, un gran equipo de Disney Destinations llegó a Colombia para presentar las novedades de este gigante del entretenimiento y, con un show especial, celebrar con los colombianos los 100 años de Disney, donde las maravillas cobran vida.

Los encargados de dar las noticias y compartir las nuevas atracciones, espectáculos y experiencias de Walt Disney World Resort, en Florida; Disneyland Resort, en California, y Disney Cruise Line fueron Alejandro Flores, gerente senior para Disney Destination Colombia; y Elena Outlan, gerente de Estrategia de Marketing y Ventas en Latinoamérica, quienes además, presentaron la apuesta que tienen hacia el turismo colombiano y compartieron con los “Agentes de Sueños” del país tres motivadores principales para que los colombianos elijan a Disney para sus próximas vacaciones: disfrutar de nuevas atracciones y espectáculos, sorprenderse con la experiencia Disney y crear recuerdos inolvidables que duren toda la vida.

Adicionalmente, confesaron que los parques de Walt Disney World Resort son los más elegidos por los viajeros colombianos, ya que, entre muchas otras razones, están ubicados a aproximadamente cuatro horas y 15 minutos desde Bogotá, en un vuelo directo a Orlando.

Por lo tanto, si está pensando en este destino para sus próximas vacaciones, estos son algunos datos que podrían servirle para planear su itinerario y no perderse de toda la magia, diversión y entretenimiento de este inmenso complejo turístico.

Cuatro parques temáticos

Walt Disney World Resort, como se le conoce al mágico lugar de Lake Buena Vista, en Florida, cuenta con cuatro parques temáticos, dos acuáticos, más de 120 atracciones, 50 opciones de entretenimiento, 140 restaurantes, 31 hoteles y todo lo que necesita para volver a ser un niño que se deja llevar por un mundo ideal, como diría una de las canciones de Aladdín.

Algunos viajeros desconocen la amplia oferta que este complejo ofrece, por lo tanto, antes comprar entradas, definir cuantos días invertirá en su viaje y elegir el lugar donde se hospedará -tenga en cuenta que quedarse en uno de Disney, que tiene propuestas para diferentes gustos y presupuestos, trae muchas ventajas-, es clave estar seguro de qué es lo que quiere ver, con cuáles personajes se sueña encontrar y en cuáles atracciones desea montar.

Lo ideal sería poder visitar los cuatro parques temáticos, ya que cada uno ofrece atracciones, espectáculos y espacios únicos e inolvidables, pero también podría guardar solo algunos recuerdos, vivir y disfrutar de cada espacio y seguir con la ilusión de volver a Disney World para visitar uno nuevo. Tenga en cuenta, que no importa el momento en el que vaya, o si es la primera, la segunda, la tercera o es visitante muy frecuente de este destino, ya que el complejo constantemente está buscando la manera de sorprender a los viajeros con nuevas atracciones, personajes, menús, decoraciones, entre otros.

Magic Kingdom

Un estudio de Theme Index and Museum Index Reports, comparte que este es el parque de atracciones más visitado del mundo, además, por una amplia diferencia con sus competidores, por lo tanto, no sorprende que también sea el favorito y el elegido por la mayoría de los turistas que van a Disney World.

La mejor forma de identificar a este parque es por su icónico castillo de Cenicienta, ese lugar de tonos y diseño perfecto que le permitan volar su imaginación, recordar sus películas favoritas de Disney y pensar que todos sus sueños se vuelven realidad.

Algunas de las mejores atracciones de este parque, que también se destaca porque en cada espacio pareciera que estuviera dentro de una película de fantasía, son Seven Dwarfs Mine Train, Space Mountain, Big Thunder Mountain Railroad, It’s a Small World -que es todo un clásico de Disney-, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Peter’s Pan Flight, la atracción de miedo Haunted Mansion, y Pirates of the Caribbean. Claro, y no se puede dejar de mencionar Tron Lightcycle Run, que se inaguró recientemente y cuenta con varias novedades, como que es la montaña rusa más rápida de Walt Disney World Resort.

Adicionalmente, “Happily Ever After”, el espectáculo nocturno favorito de los fanáticos, regresó para iluminar el cielo nocturno y el castillo de Cenicienta. Como novedad de este año, el espectáculo nocturno de fuegos artificiales sumergirá por completo a los visitantes en las conmovedoras historias de Disney a medida que las nuevas proyecciones se extienden por Main Street U.S.A., agregando aún más magia a este inolvidable espectáculo.

Epcot

Walt Disney dijo una vez que Epcot “siempre estaría en un estado de transformación”, y el parque temático de Disney World está cumpliendo con esa promesa, a medida que continúa la mayor transformación de cualquier parque Disney en la historia, dando vida a la siguiente generación de narrativa inmersiva a través de una gran cantidad de nuevas atracciones y experiencias.

El ícono de este parque es Spaceship Earth, la gigantesca esfera imponente y brillante; allí, los viajeros tienen la oportunidad de conocer culturas de todo el mundo, comer delicioso y disfrutar de sus festivales: actualmente y hasta el 5 de julio están en el de Flores y Jardines, donde destacan los topiarios (técnica de podar arbustos de forma decorativa) de Mirabel, Antonio, Isabela y Luisa, de la película Encanto, inspirada en Colombia.

Visitar este parque es probar deliciosa comida y bebidas, comprar productos típicos de cada destino, y disfrutar de atracciones imperdibles como Soarin’ Around the World y Frozen Ever After.

Adicionalmente, en su visita a Epcot no puede dejar de subirse en Remy’s Ratatouille Adventure, donde podrá sentirse como si se hubiera encogido al tamaño del Chef Remy y disfrutar de una atracción culinaria 4D basada en la película de Disney y Pixar, Ratatouille; ni tampoco en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una atracción que ofrece varias primicias: es una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo, tiene el primer lanzamiento inverso para una montaña rusa de Disney, cuenta con el primer Disney Omnicoaster, donde vehículos hacen rotaciones controladas para mantener siempre a los visitantes enfocados en la acción, es la primera atracción de Walt Disney World en presentar a los Guardianes de la Galaxia, entre otros.

Estas últimas dos atracciones son nuevas y estuvieron inspiradas por la celebración conocida como la “más mágica del mundo”, que festejaba el aniversario número 50 de Disney World, finalizó el pasado 30 de marzo y duró 18 meses.

Tenga en cuenta que a partir de otoño los visitantes podrán explorar las maravillas del agua cuando se abra Journey of Water, inspirado en Moana. Este sendero interactivo al aire libre ofrece la oportunidad de jugar e interactuar con el agua mientras viaja desde el cielo hasta los océanos, entre muchas otras novedades; recuerde, Disney siempre está buscando la manera de sorprenderlo.

Disney’s Hollywood Studios

Otro destino donde la fantasía y la aventura cobran vida, Hollywood Studios es el mejor lugar para adentrarse en tierras mágicas y lejanas de la manera más inmersiva posible.

El ícono de este parque es la Torre del Terror, donde se encuentra la famosa atracción The Twilight Zone Tower of Terror, un ascensor embrujado que sube y baja a toda velocidad y que es una de las favoritas de los viajeros.

Allí también puede vivir su aventura de Star Wars en una galaxia muy, muy lejana, probar la leche azul o verde que tomó Luke Skywalker en estas famosas películas, descubrir criaturas exóticas, disfrutar de Star Wars: Rise of the Resistance, una atracción gigante que no se parece a nada de lo que haya vivido en Walt Disney World Resort ni en ninguna otra parte de la galaxia, entre otras. Tenga en cuenta que Star Wars Galaxy Edge ha sido la extensión más grande en la historia de los parques de Disney.

Otro lugar que no se puede perder es Toy Story Land, sus atracciones, como la montaña rusa familiar Slinky Dog Dash, y su restaurante temático.

En Hollywood Studios el día termina con Fantasmic, un espectáculo con impresionantes efectos, emocionantes acrobacias, deslumbrante pirotecnia y una música emocionante.

Disney’s Animal Kingdom

Algunos coinciden en que es el parque favorito de los más pequeños de la casa, pero lo que no hay duda es que es el más elegido por lo que aman y disfrutan la naturaleza. Inaugurado en 1998, Animal Kingdom es el más nuevo de Disney World y este año está celebrando su 25° aniversario, razón por la cual contemplan muchas sorpresas para sus visitantes.

Así como los otros tres, este parque cuenta con espacios que lo hacen transportarse a mundos mágicos o a destinos lejanos con los que siempre ha soñado. Animal Kingdom está dividido en seis zonas o regiones: Oasis, Discovery Island, que es la isla central alrededor de la cual se ubican Africa, Asia, DinoLand U.S.A. y es donde está el Árbol de la vida, ícono del parque- y Pandora - The World of Avatar.

Tenga en cuenta que el árbol de la vida ya es una atracción por si solo, tiene casi 45 metros de altura y más de 300 animales tallados en su tronco; pero adicionalmente no se puede perder Kilimanjaro Safaris, una excursión en un vehículo abierto por la sabana africana; Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain, y Festival of the Lion King, el espectáculo repleto de canciones y personajes inspirados en la clásica película El Rey León.

Por supuesto, otra de las estrellas del parque es Pandora–The World of Avatar, una tierra hermosa donde se celebra la magia de la naturaleza y podrá convertirse como en un Na’vi. Avatar Flight of Passage, un impresionante vuelo en 3D sobre un paisaje de otro mundo; Na’vi River Journey, un viaje místico en barco hasta las profundidades del bosque bioluminiscente de Pandora; y Valley of Mo’ara, donde podrá caminar por las montañas flotantes, admirando la fauna y flora que brilla durante la noche, un círculo de percusión indígena y muchas otras maravillas.

