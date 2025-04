Catedral de Sal de Zipaquirá: cuando se busca la fe a 180 metros bajo tierra

Foto: Pedro Mendoza

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Catedral de Sal en Zipaquirá está presente en la Semana Santa. Es la Primera Maravilla de Colombia a tan solo una hora de Bogotá con una historia de tradición cultura y catolicismo a 180 metros bajo la tierra.

En la mina se pueden recorrer las estaciones del viacrucis para llegar a su altar mayor, es un símbolo de espiritualidad donde se camina en medio de la fe y el olor de la sal.

Hoy jueves estará la réplica de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, junto a las cuatro naves donde se cuenta el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección.

El Espectador entrevisto a Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá, hablamos de la fe, las cifras y como es tener internet a 180 metros bajo la tierra.

¿Cómo es gerenciar una catedral de sal bajo tierra?

Es algo mágico, me llena de mucho orgullo estar aquí, ya llevo 3 años, pero también siento que es una responsabilidad enorme de sacar una marca, un espacio que tiene un importante significado religioso, a la par un tema turístico, cultural, en una joya arquitectónica.

👀🌎📄 (Lea también: Catedral de Sal de Zipaquirá: programación y novedades para Semana Santa 2025)

¿En la película “Encanto” se inspiraron en esta Catedral para la habitación de Bruno, uno de los personales?

Estamos 180 metros bajo tierra y de alguna manera el solo hecho de bajar y sentir que estás muy adentro ya es algo diferente.

La luz te muestra en la oscuridad todo. Es un juego de luces que cuando tú vas caminando empiezan a cambiar, algunas son blancas, otras son verdes, otras rojas, amarillas y eso juega con el tema sensorial que tenemos todos los seres humanos

¿Hay una sensación muy extraña al salir del fondo de la tierra?

Tú vas caminando por socavones como se les dice coloquialmente, técnicamente son cámaras. Tú sales en con una paz interior, una tranquilidad por lo que lo has respirado, y creo que la sal juega un papel importante, sales renovado.

¿Cada cuanto entra a la mina, su oficina está en la superficie?

Sonríe. Esta semana he entrado más de cuatro veces, contando esta entrevista. Te cuento que cuando estoy demasiado estresada, soy católica, voy a nuestra capilla de la Virgen de Guasa, toco su imagen, hago una oración y salgo. Me siento más tranquila, con paz en el alma.

Para los días santos tiene la Réplica de La Puerta Santa Basílica de San Pedro, ¿Cómo es traer los símbolos de la fe católica a esta mina?

Todos los años hacemos un monumento para las personas de Zipaquirá y turistas que nos visitan. Este año estamos en el Año Jubilar que se celebra cada 25 años y representa la apertura de esa puerta por la que los católicos pasemos.

Con el padre Johnny que está con nosotros todo el año y expertos hicimos esta puerta que tiene todos los detalles y componentes. Muchos feligreses la podrán observar en estos días santos.

Hábleme de la tarifa muy económica para dos días santos. ¿Son decisiones de fe y económicas?

Son eventos religiosos, Es un horario especial, jueves y sábado Santo, de las 6:30 de la noche hasta las 800 pm, donde nos podrán acompañar. Esta es la decisión de fe.

Para la parte económica, tenemos una tarifa muy especial, rebajada para el zipaquireño y turista en ese horario establecido durante la noche. Es un pago muy módico por el ingreso.

👀🌎📄 (Lea también: ¡Ya abrió! Universal inaugura el lujoso Helios Grand Hotel junto a Epic Universe)

¿Veo muchos jóvenes en su equipo de trabajo, llegan desde muy temprano y están en diferentes áreas, uniformados con las normas de seguridad, algunos son bilingües, veo que hay un planeamiento en donde el servicio turístico es primordial?

Yo siempre he trabajado en el sector turístico y cuando llegué hace tres años sentí que nosotros no teníamos muchos servicios a la altura, de la Primera Maravilla de Colombia, como nos conocen.

Empezamos a organizar el equipo, ahora tenemos guías bilingües, una infraestructura de acuerdo a nuestros propósitos de servicio y desarrollos comerciales, que la gente identifique qué es lo que compra que puedas llevar sin importar si eres nacional o extranjero.

Hemos crecido aceleradamente en estos últimos años y por supuesto que hay muchas cosas todavía por mejorar.

¿Comparten el espacio la catedral, un sauna, la proyección de un cortometraje, un museo de Tutankamon, entre otros elementos. ¿Cómo se integra toda esta unidad de negocio, donde se presume que la fe es la base de todo?

Nosotros tenemos dos escenarios. Uno que es netamente religioso. Inicia con las 14 estaciones del viacrucis, las cuales cuentan una representación de los sucesos de la Pasión de Cristo, de igual manera se encuentra la cruz más grande bajo tierra del mundo, tallada en sal. Tenemos la capilla de la virgen de Guasa y en nuestras cuatro naves se cuenta el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección.

¿Y lo comercial?

Pasas una puerta verde y empiezas una vida comercial luego de recorrer lo religioso que es abierto a cualquier creencia. El complemento comercial esta con un museo subterráneo que tiene 22 esculturas, once talladas en sal y once en mármol, únicas en el mundo.

Puedes pasar por las vitrinas de los diferentes artesanos y comprar algo, como el padre nuestro elaborado en sal y resina para protegerlo, tener la sensación del spa, llevarte una foto de recuerdo, pero reitero, con mucho respeto, tenemos separado lo comercial de lo religioso.

¿A quién le reza para que todo le salga bien?

Bueno, yo soy muy devota de la Virgencita, como te puedes dar cuenta aquí en mi oficina. Ella es la que me guía, la que me orienta, por eso está al frente de mi silla, siempre le pido que me ayude porque administrar catedral de sal no es fácil.

¿Cómo están sus cifras?

Somos una empresa de economía mixta que el 51 % es del municipio de Zipaquirá y el 49% es privado. Tú sabes que cuando hay recursos públicos es un tema muy complejo y el tema político es muy fuerte y más en los municipios.

El año pasado cerramos con más de 707.000 visitantes en todo el año de los cuales el 44% es extranjero y el 56% es nacional. Y este año esperamos un crecimiento importante.

He sido arriesgada, nos pusimos en la meta de crecer este 2025 un 11%. Vamos a ver cómo nos va.

👀🌎📄 (Lea también: Naio Hotel & Villas entra a la Guía Michelin y eleva a Palomino al panorama global)

¿Si esta entrevista la tuviéramos el lunes de resurrección que cree que diría?

Pues mira, yo hoy estoy muy preocupada porque yo quería que fueran más de 50.000 visitantes en esta semana, vamos cortos, pero nos falta los días muy importantes que son jueves y viernes.

Yo creería que llegamos a la meta muy al límite. Nos podemos a quedar entre un 18 % o 16 % menos de lo esperado, hay factores que nos afectan, pero el compromiso está intacto así como trabajo por cumplir con los propósitos.

En mi trabajo me he encontrado con personas con discapacidad en silla de ruedas, recorren la catedral, ¿eso los hace a ustedes incluyentes?

No ha sido fácil, es un tema de mucho trabajo en equipo, sobre todo con el área de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto con el director del Parque para revisar en cada una de las estaciones y el recorrido que hacemos en la catedral de Sal para las personas que vengan en silla de ruedas.

También hemos pensado en las personas en muletas, inclusive hasta los coches de los bebés que necesitan un espacio mucho más amplio.

¿En el imaginario hace muchos años decían que esta catedral era la octava maravilla del mundo, en lo real, sé que tiene reconocimientos nacionales e internacionales?

Nosotros a nivel mundial tenemos dos reconocimientos que nos han dado. Somos el segundo culto religioso más importante del mundo.

Y el año pasado también nos dieron algo supremamente importante para nosotros, el reconocimiento como un patrimonio histórico y cultural del Parlamento Andino. Son estos dos reconocimientos que hoy te puedo contar en mi administración.

Recordemos que el 2007 se convirtió la catedra de sal en la Maravilla número Uno del país.

¿Usted tiene internet a 180 metros bajo la tierra y coches para las mascotas que llegan a la mina?

Así es un zipaquireño, me copio la idea y puso la fibra óptica. Hoy entran las llamadas por WhatsApp, nos podemos comunicar, entonces es una maravilla.

Y los coches de mascotas son una sensación, los alquilamos, es un tema seguridad. En el piso se pueden lastimar y así van en su carrito para que hagan el recorrido.

¿El deporte de la bicicleta también ha sido representante en esta Catedral de Sal?

Nosotros aquí tenemos a Egan Bernal que es nuestra ciclista estrella y la bicicleta ha tenido una fuerza enorme. Nos inventamos un producto que se llama la bici experiencia. Cada vez que la programamos, cerramos hasta con 500 participantes

¿La seguridad es fundamental, se que es muy estricta en este tema?

Hago negocios de la marca de los contratistas, pero lo que nunca será negociable la seguridad de la Catedral de Sal de Zipaquirá.

Debemos tener un control desde lo técnico. Revisar los ventiladores. La primera persona que ingresa mide los gases, y él es el que le da ingreso. Somos muy cuidadosos y responsables.

Cada 2 horas está midiendo los gases, se está prendiendo los ventiladores que son los que le dan el aire, Tenemos un gran cuadro de alarmas dentro de la catedral de Sal por si algo pasa. De hecho, nosotros tenemos visitas de la Agencia Nacional de Minería que nos regulan y que nos exigen ese tema de seguridad.

Me despido de la gerente Yenny Páez Sabogal, hace un poco frio en el fondo de la tierra, me dirijo a tomar el tren, Allí se suben 40 turistas para completar el cupo. Entre ellos, la barranquillera Karen Moncaleano quien le dice a El Espectador que fue una experiencia diferente. Luego Alexandra, ciudadana alemana se sienta, comenta que ha sido maravilloso todo lo que ha conocido. “No tengo palabras para expresar todo lo que he sentido”.

Fiel a la tradición, el tren hace sonar su corneta. “Gracias por venir, deben volver”, dice Felipe Marín, informador turístico. “Aquí hay tres salidas, pero la gente le encanta el tren. Hay dos trenes y en esta Semana Santa salimos cada 15 minutos”.

Atiende a una turista y le dice como subir al tren. “Estar en la Catedral de Sal ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida, definitivamente es algo que no todas las personas tienen, lo recomendaría, me encanta trabajar a 180 metros bajo tierra”.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.