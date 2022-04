Cinco aventuras imperdibles en Bahamas para celebrar el amor

Como destino líder de buceo, Las Bahamas cuenta con algunos de los primeros y más experimentados centros de buceo del mundo. Foto: Cortesía del Ministerio de Turismo, Inversiones y Aviación de Las Bahamas

Las bodas nos llenan de maravillosas sensaciones, pero no podemos evitar pensar también con la luna de miel. Pasar un tiempo juntos en el paraíso, ya como recién casados, después de tantas carreras y el agite del gran día, es algo para soñar y planificar.

Por lo tanto, si busca aventuras únicas, las Islas de Las Bahamas son una gran opción y estas con algunas experiencias imperdibles para disfrutar en pareja.

1. Salten a un agujero azul

Las Bahamas alberga algunos de los agujeros azules más increíbles del mundo, y definitivamente es una vista (y posiblemente un salto) que querrá compartir con su nuevo compañero de aventuras. Según National Geographic, los agujeros azules, también conocidos como sumideros o cuevas submarinas, se pueden encontrar en varias islas e islotes de Las Bahamas, con un total de más de mil agujeros azules. Esto les da muchas opciones para explorar en su luna de miel.

Varias de las Out Islands, incluidas Long Island (que cuenta con el agujero azul más grande registrado), Ábaco y Eleuthera también tienen agujeros azules, pero Andros, que tiene más de 200 en el interior y en alta mar, tiene la mayor cantidad por metro cuadrado del mundo. Algo digno de conocer.

2. Exploren la gastronomía local

¿Qué es una luna de miel sin una exquisita comida? Explorar la cocina y la cultura de Las Bahamas es una excelente manera de comenzar una nueva vida juntos como pareja. Además, los dos comerán juntos durante muchos años, así que... ¿por qué no hacerlo emocionante desde el primer día? Hay docenas de restaurantes increíbles para elegir. Si están buscando probar algunas de las delicias locales, Arawak Cay, también conocido como Fish Fry, es un buen lugar para comenzar. Las Out Islands también tienen algunos de los pescados y mariscos más frescos disponibles.

Si se sienten un poco más audaces, cocinar juntos una comida bahameña en Goombay House Cooking Class Studio, que ofrece clases de cocina privadas y grupales, es algo que deben considerar. Otras opciones maravillosas para explorar la comida, la cultura y la historia locales son Tru Bahamian Food Tours y Graycliff Experiences.

3. Visitar un Parque Nacional

Si usted y su media naranja son amantes de la naturaleza, no podrían planear una luna de miel sin incorporar la belleza de los paisajes y el aire fresco, entonces, este destino es para ustedes. ya que a lo largo de las islas de Las Bahamas, 32 Parques Nacionales los esperan.

Ubicados en las islas de Abaco, Andros, Conception Island, Crooked Island, Eleuthera, Exuma, Grand Bahama, Inagua, New Providence y San Salvador, estos parques ofrecen al amante de las actividades al aire libre la oportunidad de conectarse verdaderamente con la naturaleza y entre sí.

Desde observar aves y encontrarse cara a cara con iguanas y tortugas marinas, hasta admirar los agujeros azules y bucear en algunas de las aguas más claras del mundo, son experiencias inolvidables para una luna de miel soñada.

4. Bucear juntos

Conéctese en un nivel completamente nuevo, a nivel del mar, con su pareja. Descubrir la vida y la belleza submarina, tanto si es la primera vez como si no, es una increíble aventura en la que se pueden embarcar juntos. Por no hablar de maravillarse con la belleza del Jardín de Esculturas de Arrecifes de Coral de Sir Nicholas Nuttall, al que se accede en barco.

Si tienen poco tiempo, un Resort Course es una buena opción, ya que una sesión de capacitación de un día brinda a los buzos no certificados la oportunidad de bucear en aguas abiertas bajo la guía de un instructor profesional. Pero si el tiempo no es un problema, las hermosas aguas de Las Bahamas son perfectas para una capacitación integral del Curso de Certificación en Aguas Abiertas. Para aquellos que buscan algo más simple, el esnórquel también es una gran opción para descubrir la belleza de las aguas de Las Bahamas y la vida submarina.

5. Nadar con…

Cerdos, delfines, tiburones, entre otros. Por lo tanto, si usted y su cónyuge son amantes de los animales y buscadores de emociones, Las Bahamas ofrece una variedad de experiencias donde la interacción con los animales es el punto central.

Elegir nadar con los famosos cerdos de Big Major Cay, con algunos delfines y leones marinos amistosos o crear recuerdos inolvidables juntos mientras bucean con tiburones, son aventuras que nunca se olvidan.

