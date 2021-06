Islas Exuma, paraíso para quienes buscan experiencias lujosas y exclusivas

En el paradisíaco archipiélago se destacan los paseos en barco por las islas, resorts de primera categoría y actividades que van desde campos de golf, tours en helicóptero e incluso experiencias con los mundialmente famosos cerditos nadadores.

Las Exuma, en las Islas de las Bahamas, es un lugar perfecto para dejar de lado la rutina y vivir nuevas experiencias. Además de fomentar la conexión con la naturaleza, ofrece estancias y experiencias de lujo, actividades acuáticas que mezclan hermosos paisajes con aventura y ofrece atractivos para todos.

Al sureste de Nassau, la capital de Las Bahamas, las Exuma se componen de 365 cayos, uno para cada día del año. Es un verdadero paraíso tropical que alberga playas solitarias y desiertas, cayos deshabitados y alojamientos que van desde muy pintorescos hasta los más lujosos y con todo incluido.

Entre las islas principales se encuentra Great Exuma, que reúne a la mayoría de los principales hoteles y resorts, así como al Aeropuerto Internacional de Exuma y a la capital, George Town.

Un pequeño puente conecta Great Exuma con Little Exuma, donde se encuentra uno de los secretos mejor guardados y apreciados del destino: la paradisíaca Playa Trópico de Cáncer (llamada así por las coordenadas geográficas de su ubicación). Es una elegante media luna de fina arena blanca que bordea el agua translúcida de color azul verdoso a lo largo de la costa.

Hay varias opciones de acogedores resorts y villas, como Grand Isle Resort & Residences de Great Exuma, Kahari Resort, Fowl Cay, February Point, Staniel Cay Villas, entre otros. Mientras que Sandals Emerald Bay, en una playa virgen, es solo para adultos, perfecto para viajes románticos. La parte gastronómica también es muy importante y la diversidad es una consigna. Pasando de la cocina típica a la internacional.

Las islas más pequeñas, llamadas “cayos”, son conocidos rincones y escondites de ricos y famosos. Allí se encuentran grandes mansiones y resorts de lujo. Personalidades como Johnny Depp, Nicolas Cage, John Travolta y Chuck Norris han elegido el destino para construir sus propios paraísos privados. Penélope Cruz y Javier Bardem hicieron de una de las islas el escenario de su boda. Incluso tiene una isla-hotel del mago David Copperfield, Musha Cay.

Exuma es lo mejor del mundo en el Caribe. Empezando, por supuesto, por las famosas aguas que se mezclan en tonos de azul, como el turquesa y el zafiro, que son tan claras que se pueden ver incluso desde el espacio.

El destino tiene como uno de sus íconos a los mundialmente famosos y adorables cerditos nadadores. Big Majors Cay, conocida también como Pig Beach, es un gran atractivo, y no solo entre los niños. De hecho, el reino animal se destaca cuando el tema es un atractivo turístico aliado a la naturaleza. Siendo posible alimentar iguanas, bucear con delfines, acariciar mantarrayas, ver estrellas de mar y, para los valientes, incluso se puede nadar con tiburones de papel de lija.

Las aguas cristalinas y cálidas de Exuma invitan a bucear y a hacer esnórquel en cuevas submarinas, como Thunderball Grotto, al oeste de Staniel Cay, donde se filmó la película 007 Never Say Never Again, un sistema de cuevas lleno de exótica vida marina. Un verdadero caleidoscopio de arrecifes de coral y peces de colores vivos. El misticismo de la cueva se intensifica por su entrada compacta, casi oculta.

Otro punto de interés que no puede quedar fuera del itinerario es la visita a la playa Blow Hole Cay, que toma el nombre de un géiser marino formado por las olas del otro lado de la isla. Compacto, deshabitado y remoto, cuenta con una pequeña franja de arena y puede ser un gran refugio.

Ya sea por aire, volando en helicóptero entre las islas, a través de servicios aéreos regulares o fletados, o por mar, ya que las aguas cristalinas de Las Bahamas lo convierten en un destino irresistible para los viajes en barco, todo el territorio de Las Bahamas cuenta con puertos deportivos muy bien equipados.

En un día se pueden visitar tres islas a lo largo de la cadena Exuma. Interactuar con iguanas en Allen’s Cay, nadar con los cerditos en Big Major’s Cay y con los amigables tiburones de papel de lija de Staniel Cay.

En una gran área protegida que se extiende de norte a sur del archipiélago, se encuentra el Parque Marino Exuma Cays Land, creado en 1958. Cualquier tipo de pesca está prohibida en esta área, que va desde Shroud Cay en el norte hasta Bell Cay, en el sur.

La mejor forma de conocer el lugar es como en casi todos los atractivos naturales de Las Bahamas, a bordo de un barco. Cuenta con paisaje de manglares, naturaleza virgen y se pueden ver especies nativas como la iguana de Las Bahamas. Los recorridos guiados son una buena opción, que pueden durar todo un día, desde Eleuthera o incluso desde George Town en la Isla Great Exuma.