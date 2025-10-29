Cinco consejos para viajar a Estados Unidos sin gastar de más

Antes de comprar los boletos, conviene definir las ciudades o lugares que se desean visitar. Foto: EFE - Ángel Colmenares

Viajar a Estados Unidos no tiene por qué ser un lujo reservado para unos pocos. Aunque el país es conocido por ciudades de alto costo como Nueva York o San Francisco, también ofrece múltiples opciones accesibles que permiten disfrutar de su diversidad cultural, natural y gastronómica sin gastar demasiado.

La mejor época para viajar de forma económica suele ser durante la primavera, de finales de marzo a finales de mayo, y el otoño, entre finales de septiembre y finales de octubre. En estos meses, el clima es más templado, los destinos están menos concurridos y los precios de vuelos y hospedaje suelen ser más bajos que en verano o invierno.

A continuación, se presentan cinco destinos ideales para recorrer Estados Unidos con un presupuesto ajustado.

1. Nueva Orleans, Luisiana (marzo a mayo)

Conocida por su ambiente festivo y su mezcla única de culturas, Nueva Orleans es una de las ciudades más asequibles y vibrantes del país. Su arquitectura colonial, su historia y su música, convierten cada rincón en una experiencia.

Además, gran parte de su encanto puede disfrutarse sin pagar entrada: recorrer el Barrio Francés, escuchar música en vivo en Bourbon Street o probar un “po’ boy” en un mercado local, son actividades económicas y llenas de sabor.

2. Austin, Texas (abril a junio o septiembre a octubre)

La capital texana combina una escena musical activa, una excelente oferta gastronómica y precios moderados en alojamiento y transporte. Austin es ideal para quienes buscan un ambiente relajado y artístico.

Los conciertos al aire libre, los festivales gratuitos y los espacios naturales como Barton Springs o el Lago Lady Bird, la convierten en una alternativa perfecta para quienes desean disfrutar de la cultura local sin gastar demasiado.

3. Denver, Colorado (mayo a junio o septiembre a octubre)

Ubicada al pie de las Montañas Rocosas, Denver ofrece una mezcla de ciudad moderna y naturaleza impresionante. Es un destino muy apreciado por los amantes del aire libre, ya que muchas de sus principales atracciones son gratuitas. Además, sus museos y cervecerías artesanales suelen tener precios accesibles, especialmente durante la temporada baja.

4. Chicago, Illinois (mayo a junio o septiembre a octubre)

Aunque se trata de una gran metrópoli, Chicago sorprende por sus opciones económicas para los viajeros. Caminar por el Millennium Park, admirar la escultura “The Bean” o disfrutar de las vistas del lago Michigan no cuesta nada.

La ciudad también cuenta con una amplia oferta de comida callejera y entradas a museos gratuitas en ciertos días del mes, lo que la hace ideal para quienes buscan disfrutar de una gran ciudad sin vaciar su billetera.

5. San Diego, California (abril a junio o septiembre a noviembre)

A diferencia de Los Ángeles o San Francisco, San Diego ofrece un ambiente costero más tranquilo y precios más bajos. Sus playas son de acceso libre, y el clima templado durante todo el año permite aprovechar al máximo los espacios al aire libre.

Actividades como caminar por el histórico barrio de Old Town, recorrer el parque Balboa o ver el atardecer desde La Jolla son planes que combinan belleza natural y bajo costo.

Para sacar el máximo provecho del viaje, conviene planificar con anticipación, comparar precios de vuelos y hospedaje, y preferir la primavera o el otoño, cuando los costos suelen ser más bajos y los destinos menos concurridos.

Con opciones como estas, descubrir Estados Unidos sin gastar de más es totalmente posible. El país ofrece una variedad de destinos accesibles que demuestran que viajar bien no siempre significa gastar mucho.

