Estas son las ciudades más felices del mundo, según sus locales: una es colombiana

La revista Time Out entrevistó a 18000 personas y clasificó sus ciudades según las respuestas positivas a diferentes premisas de su ciudad. Foto: Unspla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Medir la felicidad dentro de una ciudad no es tarea fácil. Aspectos tan determinantes como la economía, la salud, las oportunidades laborales, así como detalles del día a día —espacios verdes, arte, diversidad cultural— son indicadores clave de bienestar.

El pasado 10 de octubre, la revista Time Out publicó la lista de las 20 ciudades más felices del mundo, según los locales. Para elaborarla, se realizó una encuesta global a 18.000 personas, abordando temas como cultura, vida nocturna, gastronomía, accesibilidad peatonal, asequibilidad y calidad de vida, entre otros.

El índice de felicidad se calculó a partir del porcentaje de respuestas positivas a afirmaciones sobre cómo los habitantes perciben su ciudad: si ésta los hace felices, si se sienten más contentos allí que en otros lugares que han visitado o vivido, si creen que la gente a su alrededor parece feliz, si disfrutan de las experiencias cotidianas que ofrece la ciudad y si sienten que la sensación de bienestar ha crecido recientemente.

A continuación, presentamos el top tres de las ciudades más felices según sus residentes:

Abu Dabi, Emiratos Árabes

Con un 99% de respuestas positivas de sus residentes, la capital emiratí lidera la lista como la ciudad más feliz del mundo. Abu Dabi destacó, sobre todo, por su transitabilidad y fue nombrada como una de las mejores en cuanto a cultura y naturaleza.

Medellín, Colombia

En segundo lugar, se encuentra la ciudad de la eterna primavera. El 97 % de los paisas coincidió en que encuentran alegría en su día a día, destacando la vida nocturna, los espacios verdes y la amplia oferta gastronómica.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Esta ciudad sudafricana, reconocida por sus playas, arte y cultura, quedó en tercer lugar. Sus habitantes destacaron la diversidad que caracteriza a la ciudad, una riqueza que se refleja en sus calles, su gastronomía y la vida cultural que ofrece a diario.

Ciudad de México, México

La capital mexicana se posiciona como la cuarta ciudad más feliz gracias a su agitada vida cultural y a su oferta gastronómica tan distintica. Los mexicanos valoran la combinación de historia y modernidad, así como la variedad museos, parques y espacios públicos.

Bombay, India

Conocida como “la ciudad que nunca duerme”, Bombay destaca por su energía inagotable y su vibrante vida urbana. Sus calles, llenas de pasos, tiendas, puestos de mercado, diversidad y cultura, son solo una muestra del dinamismo que caracteriza su vida diaria.

Las anteriores son las cinco ciudades más felices según sus habitantes, pero la revista incluyó un total de 20 urbes que sobresalen por la felicidad y el bienestar de quienes viven en ellas. Aquí le presentamos el listado completo:

Pekín, China

Shanghái, China

Chicago, EE. UU.

Sevilla, España

Melbourne, Australia

Brighton, Reino Unido

Oporto, Portugal

Sídney, Australia

Chiang Mai, Tailandia

Marrakech, Marruecos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Hanói, Vietnam

Yakarta, Indonesia

Valencia, España

Glasgow, Reino Unido

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.