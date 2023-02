Cinco destinos de ensueño ideales para pedir matrimonio

The Reach Key West, Curio Collection by Hilton. Foto: Cortesía Hilton

Febrero es uno de los meses más románticos del año. La celebración de San Valentín en el mundo motiva toda clase de momentos especiales alrededor del amor. Y qué mejor momento para pedir la mano a esa persona especial que estas fechas, mucho más cuando se realiza en un lugar de ensueño.

Pensando en ello, Hilton comparte cinco hoteles en destinos fascinantes de América, en los que el lugar y la experiencia serán los mejores aliados para una propuesta perfecta.

1. El Caribe en su máximo esplendor: Santa Marta, Colombia

Para las parejas que prefieren los viajes de aventura, el recién abierto Hilton Santa Marta, ubicado cerca de las montañas de la Sierra Nevada y de las antiguas ruinas del Parque Nacional Natural Tayrona, les permitirá aventurarse a explorar los alrededores.

Cuando caiga la tarde y llegue el momento de hacer la gran propuesta de pareja, podrá elegir entre los cinco conceptos culinarios que ofrece el hotel, en los que se destacan la cocina local y los sabores internacionales.

Con una vista frente al mar del Caribe, decoración y un menú especial para la ocasión, pedir la mano aquí se convertirá en un momento inolvidable.

2. Brindis con champán junto al acantilado: Los Cabos, México

En el hotel Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, en México, el espectacular acantilado del restaurante El Farallón ambienta su más reciente y romántica experiencia, ‘El Farallon by the Sea’. Se trata de un nuevo comedor y entorno íntimo para una cena privada con vistas inigualables al Océano Pacífico, que servirán de telón para pedir la mano.

El eje del menú de temporada a degustar son mariscos frescos maridados con champán, que son la propuesta local entre diciembre y marzo de cada año.

3. Sueños a la orilla del mar: Key West, Florida, Estados Unidos

The Reach Key West, Curio Collection by Hilton ofrece una opción íntima con la experiencia ‘Tide to Table’, que permite a los comensales disfrutar de una cena junto al mar, en la única playa privada de arena natural de Key West.

Los comensales pueden hacer un brindis con vino espumoso y deleitarse con un menú degustación de seis platos del chef que puede incluir ostras y caviar, vieiras con alcachofas de inspiración latina y estofado de rana con mariscos locales, así como vinos variados para maridar.

El ambiente playero y la hermosa vista al océano de esta locación se convierten en una combinación ideal para un momento muy romántico.

4. Experiencia culinaria y de aventura inolvidable: Aruba

Para obtener una experiencia única para cada pareja, los huéspedes del hotel Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino pueden planificar con el Sunset Concierge una memorable cena al atardecer. Hay varias opciones como cenar junto al sonido de las cascadas en pintorescos jardines o frente al mar con los pies en la arena, contemplando el mágico atardecer de Aruba, entre otros.

Además de disfrutar de un viaje culinario de cuatro tiempos, los enamorados podrán optar por actividades divertidas como kayak, meditación frente al mar o un romántico masaje en pareja en una cabaña frente al mar después de entregar el anillo.

5. Sabores locales para un momento especial: Punta de Mita, México

En el Conrad Punta de Mita de México, la cocina de inspiración local dirigida por el chef es una carta de amor al oasis tropical que lo rodea. Los enamorados disfrutarán de una experiencia muy especial en la que los pescadores llegan a la orilla en barco con pescado fresco del pueblo de Cruz de Huanacaxtle para preparar el típico Zarandeado.

El pescado entero se asa sobre las brasas. Mientras los chefs preparan este plato tradicional de Nayarit, los comensales pueden saborear una bebida fría, así como ceviches al instante y otras delicias mexicanas, en esta impresionante experiencia del mar a la mesa.

