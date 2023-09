Cinco destinos que protagonizaron algunos de los videoclips más icónicos del mundo

El palacio de Fontainebleau está ubicado al sur de París. Foto: Pexels

Durante varios años, los videoclips han acompañado los últimos estrenos musicales, mostrando un mundo que los artistas han creado para conectar con sus seguidores no solo con sus letras y ritmos, sino también con escenas y momentos que se entrelazan. Cada armonía nos lleva de viaje, y cada video musical es para una canción lo que una trama es para una película.

De hecho, es tan grande el impacto que puede tener un éxito musical en las personas, que, según Booking.com, el 42 % de la comunidad viajera en Colombia quiere vivir una experiencia basada en la cultura que vieron en un programa o una película durante sus vacaciones y no hay duda de que también hay quienes se inspiran en los videos musicales.

Por lo tanto, pensando en todos aquellos fanáticos que en algún momento quisieron vivir en el videoclip de su canción favorita, este gigante del turismo comparte una lista de destinos que fueron inspiración para varios artistas y dónde grabaron canciones, para que la comunidad viajera pueda adentrarse en la ambientación de estas obras musicales y disfrutar de una experiencia única.

1. Fontainebleau, Francia

El palacio de Fontainebleau está ubicado al sur de París, a tan solo un viaje en tren o a una hora de viaje en carro. Este vasto bosque y castillo se convirtió en la ambientación del videoclip de la canción Born to Die, de la realeza del pop Lana del Rey. La gran capilla, la galería y los terrenos de este palacio del siglo XII aparecen en el romántico, pero hechizante cortometraje que acompaña al tema que da título al álbum.

Los visitantes de la pintoresca ciudad de Fontainebleau pueden caminar por los pasillos de este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el cual es ahora un museo que incluye el Tour privado por el Palacio de Fontainebleau, y descubrir las vidas de los gobernantes franceses pasados, así como también ver obras de arte destacadas, ideales para los entusiastas de la historia y el arte. La comunidad viajera puede explorar en bicicleta o a pie los hermosos bosques que rodean el castillo, y aquellos con gusto por la aventura pueden escalar las formaciones rocosas del bosque, que gozan de fama mundial.

Dónde hospedarse

Se puede disfrutar de un toque de lujo palaciego con La Demeure Du Parc, un hotel boutique a pocos pasos del palacio de Fontainebleau, justo al borde de sus jardines. Hoy en día, ofrece camas muy cómodas en habitaciones elegantes alrededor de un patio adoquinado, además de los refinados platos que se encuentran en el restaurante Gina, hechos con productos del mercado local. Mejor aún, este hotel se esfuerza arduamente por reducir el desperdicio de alimentos, mereciendo la etiqueta de Viaje sustentable de Booking.com.

2. Seúl , Corea del Sur

Para los que quieran ponerse trajes color rosa pastel y recrear las rutinas de baile vistas en el video más visto y ganador del año 2019, en la categoría de mejor canción de K-pop deberán ir a Seúl. La boy band surcoreana BTS y la cantante americana Halsey se tomaron las calles de la capital de Corea del Sur para grabar el video de su éxito Boy with Luv antes de que se volviera viral.

Seúl tiene mucho para ofrecer a la comunidad viajera, con una combinación ecléctica de rascacielos modernos, subterráneos de alta tecnología y la cultura popular colisionando con los templos budistas, los palacios y los mercados callejeros. Los visitantes que quieran experimentar más de este género musical pueden mejorar sus habilidades de baile con la Lección de baile k-pop, o bien pueden grabar música en un estudio y crear un videoclip de 30 segundos con la Experiencia para convertirse en un cantante de K-Pop.

Dónde hospedarse

El H HOSTEL Itaewon ofrece habitaciones privadas limpias y frescas, o dormitorios solo para hombres o mujeres. El hostel está a un corto viaje en bus de distancia de las experiencias de baile K-pop y se ubica cerca del Museo de arte Leeum, por lo que es una excelente elección para quienes quieran explorar la cultura de la ciudad. Es más, obtiene puntos extra como una estadía de Viaje sustentable gracias a sus considerables esfuerzos por lograr la sustentabilidad, incluyendo su prohibición de los plásticos descartables y su jardín en la azotea con vistas amplias del paisaje urbano de Seúl.

3. Budapest, Hungría

Firework de Katy Perry, la canción ganadora del prestigioso galardón en la categoría de videoclip en el año 2011 fue filmada contra el horizonte nocturno de Budapest. El videoclip explora historias de gente joven que se ha sentido aislada o rechazada y que ahora se siente empoderada, elenco que fue reunido con una convocatoria abierta a la que acudieron más de 30.000 aspirantes.

Resaltando al Palacio de Buda y al Astoria Hotel como trasfondo, las tomas aéreas de la ciudad también incluyen el reluciente Puente de las Cadenas Széchenyi. Quienes quieran recrear el entorno nocturno pueden embarcarse en el Crucero nocturno por el río Danubio y contemplar lugares de interés iluminados tales como el Palacio de Buda, la iglesia de Matías y la colina Gellért. El videoclip termina con niños reuniéndose en el patio del Palacio de Buda e iluminando la noche con fuegos artificiales. Los que quieran aprender más sobre la historia del castillo pueden explorar con el Tour guiado por el Palacio de Buda, conducido por un historiador local, y adentrarse en el corazón histórico de Buda.

Dónde hospedarse

Los superfanáticos pueden recrear escenas del videoclip durante una estancia en el Danubius Hotel Astoria City Center, explorando uno de los impresionantes balcones que se usaron en el videoclip. Para los que quieran sentirse en su hogar, el N36- Boutique Apartments, Best Location, By BQA es un tranquilo oasis en medio de la acción. Cada apartamento cuenta con un diseño de interior elegante y una cocina, y están a tan solo una caminata corta de la plaza Blaha Lujza, donde los visitantes pueden disfrutar la atmósfera y tomar un café por la mañana o un aperitivo por la noche.

4. Bedford, Nueva York

La música de Taylor Swift sacude al mundo con sus letras y melodías profundas. El reciente videoclip All Too Well es un cortometraje que tomó internet por asalto y el año pasado ganó el codiciado premio al video del año. Este videoclip es el debut de Swift en el papel de directora y lo protagonizan dos actores representando una relación turbulenta y emocional, con un escape al norte y escenas exteriores en la zona escénica de Bedford en Nueva York.

Situada en el condado de Westchester, la ciudad de Bedford cuenta con amplias colinas verdes y bonitas casas que la convierten en una gran escapada para quienes buscan romance y una oportunidad de recargarse. Los fanáticos de las películas pueden sumergirse en un tour privado de cine y TV por Nueva York para visitar algunos de los lugares de filmación más reconocidos de la ciudad.

Dónde hospedarse

Aunque los fanáticos de este videoclip no podrán entrar al hogar, podrán seguir los pasos de los actores del video con una estancia en el romántico e íntimo Bedford Post Inn. Este hotel de lujo con ocho habitaciones, propiedad de un actor célebre de gran fama, tiene clases de yoga restaurativa y baños de sonido en una amplia zona tipo loft. Los huéspedes adorarán The Barn, uno de sus restaurantes, con una encantadora sala con vigas de madera y un pórtico para comer al aire libre.

5. Port Kembla, Australia

En el año 1988 la banda de rock australiana INXS arrasó en la ceremonia de premiación al llevarse cinco galardones, incluyendo el premio del espectador por el videoclip de su éxito Need you tonight/Mediate. La porción de Mediate fue particularmente única, mostrando a la banda dirigirse a un horno alto en Port Kembia para filmarse mostrando tarjetas con las rimas de la canción.

Port Kembla es un suburbio de la ciudad costera de Wollongong, y aunque el horno alto de la siderúrgica sigue en pie hoy en día es un lugar de trabajo, por lo que la comunidad viajera puede en su lugar explorar el área industrial circundante y los tramos de arena dorada que se extienden hacia Sídney al norte.

Esta ciudad, cuenta tiene playas con calas, acantilados y bahías, así como senderos de selva que llevan a impresionantes miradores. Los visitantes pueden explorar por su cuenta los secretos del Gong con el Tour autoguiado de búsqueda del tesoro por Wollongong, llevándolos a lugares de interés imperdibles, incluyendo al faro de Wollongong Head.

Dónde hospedarse

El Coniston Hotel Wollongong ofrece alojamiento de cuatro estrellas a poca distancia en carro de Port Kembla, sus playas y la ahora famosa siderúrgica INXS. Gracias a la conveniente ubicación del hotel y su parqueadero, al otro lado de la calle de la estación de tren de Conisto, es fácil para los huéspedes disfrutar todo lo que la región tiene para ofrecer. La estadía está muy bien equipada para quienes buscan una base para explorar la costa sur ya que hay un bistró que prepara platos australianos y mariscos abundantes y asequibles, un bar deportivo para ver los juegos y una licorería.

